Phát hiện chồng nuôi đến 2 cô bồ đều đang cùng mang bầu, nhưng vợ nhất định không ly hôn chỉ vì lý do không ngờ

Tâm sự Eva 10/11/2022 16:23

Nhiều người tò mò và thắc mắc sao chị có thể tha thứ cho chồng mình, có lý do gì khiến chị nhất định không chịu ly hôn.

Chẳng phải trước kia anh chị đã từng hạnh phúc vô cùng sao. Thế nhưng tại sao chỉ sau một quãng thời gian thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Anh với chị đang có một cuộc sống như thế nào sau những 11 năm gắn bó.

Anh từng là chàng sinh viên nghèo đến vô cùng. Chính anh đã được chị chăm sóc, giúp đỡ những ngày tháng khó khăn ấy. Chị làm công nhân cho một xưởng may nên cũng có thu nhập ổn định hơn.

Những ngày tháng còn ở chung xóm trọ với nhau, ai cũng mến một tình cảm của đôi bạn trẻ. Bất cứ ai nhìn vào cũng cho rằng anh là một người đàn ông may mắn khi có chị ở bên cạnh mình. Còn anh, tự anh cũng thấy hạnh phúc vô cùng.

Sau này anh với chị về chung 1 nhà khi anh tốt nghiệp ra trường. Ngày đấy anh nào đã có việc đâu, về chung 1 nhà ngay cả chiếc váy cưới chị cũng chưa có cơ hội được mặc vì quá tốn kém mà cả anh và chị đều không có tiền.

Phát hiện chồng nuôi đến 2 cô bồ đều đang cùng mang bầu, nhưng vợ nhất định không ly hôn chỉ vì lý do không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự cố gắng của cả hai sau những năm tháng vất vả ấy cũng qua. Anh chị cùng lúc chào đón cậu con trai đầu lòng và cũng là lúc chúc mừng anh khi được lên chức làm quản lý. Từ đó thu nhập của anh cũng cao hơn. Những dự án mà anh tham gia quản lý đều thu lại lợi nhuận cực kỳ lớn cho công ty. Anh nhận được sự tín nhiệm của cấp trên hơn.

Rồi anh lên chức giám đốc chi nhánh. Khi ấy chị vẫn là một cô gái nhỏ nhắn và là nhân viên của xưởng may như trước kia. Đến thời điểm hiện tại ngay cả thu nhập của anh cũng cao gấp quá nhiều lần so với chị. Đời sống của vợ chồng và con được nâng cao hơn. Anh có tiền mua nhà, mua xe cho vợ con hưởng cuộc sống sung sướng.

Nhiều lần anh đề nghị chị đừng làm việc nữa vì anh làm dư sức nuôi cả mẹ con chị. Thế nhưng chị vẫn cố gắng làm chỉ vì chị không thể nghỉ công việc của mình. Giờ nghỉ chị ở nhà sẽ buồn lắm. Ai cũng tin tưởng anh thật lòng yêu thương chị sẽ đến tận về sau vì chị đã hi sinh cho anh quá nhiều và chị là một hậu phương vô cùng vững chắc cho anh.

Nhưng rồi, chẳng ai ngờ được anh lại ngoại tình với người phụ nữ khác. Người ta ngoại tình 1 người, đằng này anh ngoại tình đến cả 2 người. Ngày chị phát hiện ra mọi chuyện chính là lúc anh thú nhận rằng mình ngoại tình và đã khiến cho cả hai cô bồ đều có bầu.

Đàn ông khi họ có nhiều tiền đủ sức nuôi gia đình và dư sức nuôi thêm vài cô bồ thì chẳng phải chuyện ngoại tình chẳng còn tránh khỏi. Anh chẳng thoát nổi những cám dỗ, còn chị chẳng còn đủ quyến rũ mà níu anh về.

Thế nhưng biết chuyện chị không khóc lóc ỉ ôi, không chửi bới chồng và tuyệt nhiên chị không hề đòi ly hôn. Nhiều người tò mò và thắc mắc sao chị có thể tha thứ cho chồng mình, có lý do gì khiến chị nhất định không chịu ly hôn. Anh thì đứng giữa không nói gì, khi hai cô bồ ra sức làm căng. Chị bình tĩnh đáp lại:

Phát hiện chồng nuôi đến 2 cô bồ đều đang cùng mang bầu, nhưng vợ nhất định không ly hôn chỉ vì lý do không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Có thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ anh ấy nên đừng có cố nữa. Anh ấy có bồ, tiền nuôi các con sẽ chu cấp nhưng tôi mới là vợ chính thức của anh ấy. – cô bồ đầu tiên vênh mặt:

- Nhưng anh ấy không còn yêu chị nữa nên mới yêu tôi. – cô thứ 2 cũng thêm vào:

- Đúng rồi đấy. – chị đáp:

- Có thể anh ấy không yêu tôi. Nhưng sự cố gắng của tôi và sự hi sinh tuổi  thanh xuân của tôi dành cho một người đàn ông suốt những năm tháng qua tôi không bao giờ chấp nhận việc dành những thứ đó của mình cho một người đến sau chỉ việc đến hưởng.

Nhiều người nghĩ chị thực dụng, nhưng chị chẳng bận tâm. Đó là gia đình chị, chị phải giữ gìn nó cho con chị có đầy đủ bố mẹ. Cuộc sống sung sướng chị xứng đáng được hưởng không thể nào dễ dàng thuộc về tay kẻ khác từ đâu đến rồi ung dung ngồi vào.

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