Đêm trước ngày ly hôn, cô con gái 5 tuổi đưa ra "yêu cầu lạ" khiến bố mẹ nghe xong ôm nhau khóc nức nở, xé tan tờ đơn ly hôn

Tâm sự Eva 10/11/2022 09:43

Cô con gái của anh chị đã lên 5 tuổi, con bé vẫn chưa biết rằng bố mẹ mình sẽ ly hôn. Con bé còn quá nhỏ và chỉ hiểu đơn thuần rằng từ ngày mai trở đi sẽ không được ngủ chung với bố mẹ nữa mà chỉ có mình mẹ mà thôi. Thế là con bé năn nỉ:

Con cái chính là cầu nối của bố mẹ. Bởi thế nhiều cuộc hôn nhân có thể hàn gắn được cũng chính vì có con cái. Câu chuyện về cuộc hôn nhân của anh chị sẽ là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc con cái hàn gắn cuộc hôn nhân của bố mẹ bằng cách nào.

Kết hôn rồi bất cứ cặp vợ chồng nào cũng hi vọng mình có thể sống thật hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng sau đó thì mọi chuyện diễn ra. Người ta nói 5 năm đầu tiên của cuộc hôn nhân chính là thời khắc quyết định sự tồn tại của cuộc hôn nhân đó nó sẽ kéo dài đến đâu.

Đêm trước ngày ly hôn, cô con gái 5 tuổi đưa ra 'yêu cầu lạ' khiến bố mẹ nghe xong ôm nhau khóc nức nở, xé tan tờ đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi chị nhận ra hóa ra trải qua 5 năm cùng nhau vất vả đến mấy thì chỉ nhanh chóng sau đó mọi chuyện cũng thay đổi. Thay đổi không phải vì anh ngoại tình hay chán vợ con mà vì những xích mích nhỏ hàng ngày.

Ngày đó chị đã nghĩ thôi thì mình vì con cái cố gắng để kiềm chế bản thân để con cái đỡ khổ. Ai ngờ bất cứ thứ gì cũng lộ ra mặt chị luôn nên chị chẳng đủ sức kiểm soát bản thân mình. Thế rồi sau biết bao nhiêu cãi vã chẳng thể nào hàn gắn nổi, anh chị quyết định ly hôn.

Cô con gái của anh chị đã lên 5 tuổi, con bé vẫn chưa biết rằng bố mẹ mình sẽ ly hôn. Con bé còn quá nhỏ và chỉ hiểu đơn thuần rằng từ ngày mai trở đi sẽ không được ngủ chung với bố mẹ nữa mà chỉ có mình mẹ mà thôi. Thế là con bé năn nỉ:

- Mẹ ơi, đêm nay cho con ngủ với bố nhé.

- Con muốn ngủ với bố đến thế sao?

- Con muốn bố mẹ ôm con ngủ.

- Sao con lại muốn thế?

Đêm trước ngày ly hôn, cô con gái 5 tuổi đưa ra 'yêu cầu lạ' khiến bố mẹ nghe xong ôm nhau khóc nức nở, xé tan tờ đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ nói với con từ mai mẹ không ở đây cùng bố nữa. Thế thì mai con nhớ bố phải làm sao hả mẹ?

- Mẹ xin lỗi con gái.

- Bố mẹ ôm con ngủ đêm nay nhé.

- Được rồi, bố mẹ đồng ý với con.

Chị gật đầu nhìn anh để anh đồng ý. Thôi thì cũng là đêm cuối cùng bên cạnh nhau rồi nên chị thật sự hi vọng sẽ khiến con gái vui vẻ. Dù gì có ly hôn thì lý do cũng chỉ là hết duyên rồi không thể tiếp tục nữa chứ không phải vì anh hay chị phản bội đối phương nên cả hai vẫn muốn giữ một mối quan hệ thật tốt.

Khi con gái đã ngủ, chẳng hiểu sao anh sợ mất vợ thèm hơi vợ quá bèn trèo qua nằm cạnh vợ, ôm lấy vợ chặt rồi đòi. Chị cũng nhẹ nhàng đồng ý trước lời đề nghị của anh mà không mảy may suy nghĩ điều gì. Mọi thứ cứ thế diễn ra khiến cho bản thân chị không thể nào ngờ được.

Vợ chồng anh chị như những ngày mới yêu có với nhau một đêm mặn nồng. Sáng hôm sau chẳng ai nói với ai lời nào nhưng cả hai đều đã không đến tòa nữa. Anh đến để rút đơn ly hôn về và vợ chồng lại hòa thuận. Ngồi nói chuyện với nhau anh chị cười.

Có lẽ, chính cô con gái là cầu nối khiến cho cuộc hôn nhân này không rơi vào vực thẳm và gia đình của cả hai vẫn hạnh phúc êm ấm như mong đợi của nó. Chỉ hi vọng sau lần này thì gia đình của anh chị sẽ không vướng phải những cãi vã nữa mà nhường nhịn nhau hơn để cuộc hôn nhân luôn vui vẻ, hạnh phúc.

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Suốt 6 năm, cô cố gắng kiếm tiền, trở thành một người mẹ đơn thân thành đạt tự mua nhà, mua xe lo cho con gái nhỏ. 6 năm vừa tự mình chăm sóc con lại vừa gây dựng cho mình một sự nghiệp nhưng được trời thương cô đã thành công.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình tâm sự gia đình

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