Vợ 4 năm bán trà đá gửi tiền nuôi chồng ăn học, đến lúc cô bị tai nạn chết thì chồng không thèm thắp cho nén hương mà lại đi cưới vợ mới

Tâm sự Eva 10/11/2022 08:30

Ngân chết lặng ngay phút đó, lâu nay bán trà đá cô vẫn nghĩ chồng không chê bai. Nhưng đến tận hôm nay thì Ngân mới biết hóa ra chồng mình xấu hổ với mọi người khi có vợ như mình.

Duy và Ngân cưới nhau lúc cả hai tròn 19 tuổi, ai nhìn vào cũng nghĩ chắc là mang thai nên bác sỹ bảo cưới. Ấy thế nhưng sự thật thì không phải Ngân mang thai và vì cô muốn cưới Duy để danh chính ngôn thuận làm vợ Duy và lên phòng phố kiếm tiền nuôi anh ăn học. Vốn dĩ cả Ngân và Duy đều thi đậu đại học nhưng vì gia đình nghèo khó không đủ tiền chu cấp nên Ngân quyết định từ bỏ ước mơ để dồn tất cả tiền bạc cho Duy được theo đuổi khát vọng của mình.

Ai cũng bảo Ngân dại nhưng với cô thì vì yêu Duy nên cô hi sinh tất cả, hơn nữa Ngân nghĩ Duy là đàn ông nên sau này anh thành đạt thì cô là vợ cũng có công lao lớn. Hai gia đình thấy hai con yêu thương nhau thật sự nên cũng đồng ý làm đám cưới. Lên thành phố Duy tập trung ăn học còn Ngân làm đủ thứ việc từ chạy bàn đến cả rửa bát. Sau khi có một số vốn thì Ngân quyết định mở đi bán trà đá vì công việc thoải mái giờ giấc để cô có thể lo cơm nước cho chồng.

Vợ 4 năm bán trà đá gửi tiền nuôi chồng ăn học, đến lúc cô bị tai nạn chết thì chồng không thèm thắp cho nén hương mà lại đi cưới vợ mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù vất vả như vậy nhưng lúc nào cũng có chồng ở bên nên Ngân hạnh phúc lắm.

- Vợ à, anh xin lỗi...Người ta cưới vợ thì cho vợ sống sung sướng còn anh thì...

- Anh đang đi học sao cho em sung sướng được. Em không sợ vất vả, chỉ sợ sau này anh thành đạt có chức có quyền lại cảm thấy xấu hổ vì có vợ quê như em.

- Vớ vẩn, tiền ăn tiền học đều nhờ cả vào gánh trà đá của em. Sao anh dám chê được chứ? Cả đời này anh mạng nợ em không hết. Em chịu khó đi rồi anh sẽ mua biệt thự, mua ô tô cho em.

Đối với Ngân cứ nghe những câu động viên như thế của chồng mà cô vui, để tập trung lo cho chồng thì Ngân quyết định đợi chồng học xong mới sinh em bé. Vì giờ mang thai thì cô sợ không lo cho con đầy đủ được. Thậm chí mỗi lúc bán trà đá gặp cảnh chồng đi với bạn thì cô cũng tỏ ra như không biết Duy vì sợ bạn bè trêu anh cưới vợ sớm. Chẳng thế mà ở trường đại học nhiều cô mê mẩn Duy không rời...nhưng tất nhiên là Duy chỉ có mình Ngân mà thôi.

4 năm sau.....

Cuối cùng sau bao vất vả hi sinh của Ngân thì cũng được đền đáp bằng tấm bằng đại học loại ưu của Duy. Tương lai càng rộng mở khi mà ra trường được 2 tháng thì Duy đã được một doanh nghiệp mời về làm ở vị trí cao. Khỏi phải nói lúc đó Ngân sung sướng như nào, cô thầm nghĩ giờ đây mình có thể an nhàn hơn chút ít. Cứ tưởng chồng thành đạt thì không quên ơn mình, vậy nhưng mới đi làm được nửa năm mà Ngân đã thấy chồng mình thay đổi rất nhiều.

Ban đầu Ngân thấy chồng thường xuyên về nhà muộn, cô có hỏi thì Duy chỉ bảo rằng công việc bận bịu. Nghĩ chồng vất vả mà mình còn nghi ngờ lại khiến anh mệt nên Ngân không nói gì thêm mà vẫn chiều chồng. Ấy thế nhưng có một hôm bán trà đá về sớm thì Ngân thấy chồng đưa đồng nghiệp đến nhà chơi. Ngân vui vẻ định vào chào mọi người, ấy thế nhưng lúc đó cô thốt không nên lời khi thấy chồng chỉ tay về hướng mình rồi tỉnh bơ.

- Đây là ô sin của nhà tôi. Các ông không phải khách sáo đâu.

Ngân chết lặng ngay phút đó, lâu nay bán trà đá cô vẫn nghĩ chồng không chê bai. Nhưng đến tận hôm nay thì Ngân mới biết hóa ra chồng mình xấu hổ với mọi người khi có vợ như mình. Đáng ra lúc đó Ngân phải quay vào và trách chồng nhưng chẳng hiểu sao cô lại im lặng...im lặng một cách ngu ngốc.

Vợ 4 năm bán trà đá gửi tiền nuôi chồng ăn học, đến lúc cô bị tai nạn chết thì chồng không thèm thắp cho nén hương mà lại đi cưới vợ mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng Ngân càng nhún nhường thì Duy càng khinh thường vợ, ra ngoài gặp nhiều gái xinh Duy bắt đầu thấy tiếc nuối khi phải chung sống lâu dài với vợ quê mùa như Ngân. Thế là Duy ra ngoài cặp bồ tất nhiên là anh lén lút. Ấy thế nhưng một lần Duy đang ôm bồ vào nhà nghỉ thì bị Ngân bắt gặp. Khỏi phải nói lúc đó Ngân choáng váng như nào, cô chạy theo chồng để hỏi cho bằng được...nhưng rồi lúc đó Ngân chạy qua đường bị xe tông dẫn đến tai nạn. Ánh mắt Ngân vẫn nhìn chồng rồi lịm đi, cô được chuyển vào viện nhưng không qua khỏi.

Mọi người thông báo cho Duy về cái chết của vợ, thậm chí anh còn biết vợ mình bị tai nạn gần chỗ nhà nghỉ mà anh và bồ đã vào. Vậy nhưng thay vì cảm thấy có lỗi thì Duy lại hả hê vì Ngân chết rồi anh cưới luôn bồ đẹp làm vợ. Ngày đám tang của Ngân chỉ có bố mẹ và gia đình cô còn Duy thì đang bận ôm bồ trong nhà nghỉ mà chẳng thèm thắp cho người vợ tào khang 4 năm nuôi mình ăn học 1 nén hương. Thế mới nói đời phụ nữ thật bất hạnh, cả một đời sống vì một người đàn ông...nhưng khi chết đi lại chỉ nhận được sự phản bội một cách đến tàn nhẫn...

Chuẩn bị đi tiệc cuối năm với công ty mà thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát, ngờ đâu lúc cô bước vào thì chồng ngất lịm nói không nên lời

Chuẩn bị đi tiệc cuối năm với công ty mà thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát, ngờ đâu lúc cô bước vào thì chồng ngất lịm nói không nên lời

Nhưng ai ngờ, tối hôm đó khi đúng giờ hẹn, anh và các đồng nghiệp đang bên trong nhà hàng sốt ruột chờ thì bỗng thấy 1 người phụ nữ mặc váy đỏ trễ vai đi vào mà ai cũng ngước nhìn.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình tâm sự gia đình

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