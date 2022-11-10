Chuẩn bị đi tiệc cuối năm với công ty mà thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát, ngờ đâu lúc cô bước vào thì chồng ngất lịm nói không nên lời

Tâm sự Eva 10/11/2022 08:28

Nhưng ai ngờ, tối hôm đó khi đúng giờ hẹn, anh và các đồng nghiệp đang bên trong nhà hàng sốt ruột chờ thì bỗng thấy 1 người phụ nữ mặc váy đỏ trễ vai đi vào mà ai cũng ngước nhìn.

Lúc đầu, vợ anh cũng xinh đẹp, mỹ miều lắm, nhưng từ sau khi sinh con xong thì ôi thôi..trông vô cùng chán đời. Anh thì đi làm cả ngày, bố mẹ 2 bên thì già yếu không giúp đỡ được gì. Vì thế, vợ anh phải 1 mình vừa chăm con, vừa quán xuyến việc gia đình.

Trong khi đó, từ ngày thấy vợ trở nên lôi thôi luộm thuộm thì anh thường xuyên lấy cớ ở lại công ty tăng ca vì không muốn đụng vào người cô. Lúc nào vợ anh cũng đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi, người thì tỏa ra 1 mùi sữa nồng nặc.

Nhưng sắp đến cuối năm, 1 hôm sếp đột ngột thông báo:

Chuẩn bị đi tiệc cuối năm với công ty mà thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát, ngờ đâu lúc cô bước vào thì chồng ngất lịm nói không nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Ngày mai sẽ tổ chức bữa tiệc cuối năm sớm cho toàn bộ nhân viên công ty ở nhà hàng 5 sao. Yêu cầu là phải dẫn người thân vợ con đi cùng nhé. Ai không dẫn thì cho ở nhà luôn nếu không có lý do chính đáng.

Nghe thông báo đó, anh nửa vui nửa buồn. Nghĩ đến việc phải kéo vợ đi cùng anh lại cảm thấy xấu hổ, anh sợ người ta sẽ chê bai anh phong độ ngời ngời mà lấy cô vợ xấu xí như thế.

Hôm đó, anh về nhà nhìn thấy vợ đang chổng mông lau sàn thì chán đời :

- Em không thể mặc bộ quần áo tử tế được à? Lỡ có người đột nhiên đến nhà chắc anh độn thổ mất.

Vợ anh thản nhiên đáp:

- Quần áo này thì sao? Em vớ gì mặc nấy cho anh còn bao nhiêu việc đang chờ.

Anh ấp úng:

- Tối mai công ty có tiệc, trông em thế này không biết liệu có nên cho đi không?

Thấy chồng thở dài, vợ anh liền tiến đến nói:

- Lâu rồi em cũng không được đi đâu, cho em đi đi mà.

Anh thương tình liền ném cho vợ 500 ngàn rồi nói:

- Mai anh đi làm rồi đến chỗ đó luôn, anh gửi địa chỉ sau, em gửi con cho bác Hoa hàng xóm rồi tút tát lại nhan sắc 1 tý hẵng đến nhé. Đừng khiến anh xấu hổ đấy.

Vợ anh gật đầu rồi lại tiếp tục vừa làm việc vừa hát.

Ngày hôm sau, anh ở công ty làm việc không yên lòng, cứ nghĩ đến tối vợ xuất hiện trong bộ dạng đó là anh lại rùng mình.

Chuẩn bị đi tiệc cuối năm với công ty mà thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát, ngờ đâu lúc cô bước vào thì chồng ngất lịm nói không nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ai ngờ, tối hôm đó khi đúng giờ hẹn, anh và các đồng nghiệp đang bên trong nhà hàng sốt ruột chờ thì bỗng thấy 1 người phụ nữ mặc váy đỏ trễ vai đi vào mà ai cũng ngước nhìn.

Anh ngó ra thì sốc nặng khi thấy vợ mình trong bộ dạng đó. Chiếc váy trễ nải vừa đủ cộng đôi giày cao gót và khuôn mặt được trang điểm vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc cũng không rối loạn lên như lúc ở nhà.

Vợ anh bước vào:

- Em chào các anh, em không đến muộn chứ ạ?

Anh cứ há hốc miệng nhìn vợ rồi dụi mắt xem có phải chính xác vợ mình hay không. Sếp anh khi đó mới vỗ vai anh:

- Vợ đẹp thế này bảo sao cứ giấu.

Anh mỉm cười rồi nắm chặt tay vợ, anh vốn không nghĩ rằng phụ nữ quả thực chỉ cần 1 chút phấn son, ăn diện là ai cũng có thể đẹp lung linh. Anh bây giờ mới hối hận khi đã coi thường vợ, vợ anh xuề xòa xuống sắc như vậy cũng là do phải lo lắng cho gia đình, người phụ nữ hy sinh cho gia đình tuyệt đối anh sẽ phải nâng niu đến cuối đời.

Được trả 20 triệu trang điểm cô dâu, tôi vội vàng xách đồ nghề đi ngay nhưng đến nơi thì thấy chú rể chỉ vào cô gái đang nằm thì ớn lạnh người và cái kết

Được trả 20 triệu trang điểm cô dâu, tôi vội vàng xách đồ nghề đi ngay nhưng đến nơi thì thấy chú rể chỉ vào cô gái đang nằm thì ớn lạnh người và cái kết

Nghe đến số tiền 20 triệu là tôi hí hửng lắm vì đâu phải lúc nào gặp được mối ngon như vậy thế là tôi xách đồ nghề đi luôn.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân gia đình tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 25 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm