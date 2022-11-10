Chuẩn bị đi tiệc cuối năm với công ty mà thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát, ngờ đâu lúc cô bước vào thì chồng ngất lịm nói không nên lời

Trong khi đó, từ ngày thấy vợ trở nên lôi thôi luộm thuộm thì anh thường xuyên lấy cớ ở lại công ty tăng ca vì không muốn đụng vào người cô. Lúc nào vợ anh cũng đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi, người thì tỏa ra 1 mùi sữa nồng nặc.

Lúc đầu, vợ anh cũng xinh đẹp, mỹ miều lắm, nhưng từ sau khi sinh con xong thì ôi thôi..trông vô cùng chán đời. Anh thì đi làm cả ngày, bố mẹ 2 bên thì già yếu không giúp đỡ được gì. Vì thế, vợ anh phải 1 mình vừa chăm con, vừa quán xuyến việc gia đình .

- Ngày mai sẽ tổ chức bữa tiệc cuối năm sớm cho toàn bộ nhân viên công ty ở nhà hàng 5 sao. Yêu cầu là phải dẫn người thân vợ con đi cùng nhé. Ai không dẫn thì cho ở nhà luôn nếu không có lý do chính đáng.

Nghe thông báo đó, anh nửa vui nửa buồn. Nghĩ đến việc phải kéo vợ đi cùng anh lại cảm thấy xấu hổ, anh sợ người ta sẽ chê bai anh phong độ ngời ngời mà lấy cô vợ xấu xí như thế.

Hôm đó, anh về nhà nhìn thấy vợ đang chổng mông lau sàn thì chán đời :

- Em không thể mặc bộ quần áo tử tế được à? Lỡ có người đột nhiên đến nhà chắc anh độn thổ mất.

Vợ anh thản nhiên đáp:

- Quần áo này thì sao? Em vớ gì mặc nấy cho anh còn bao nhiêu việc đang chờ.

Anh ấp úng:

- Tối mai công ty có tiệc, trông em thế này không biết liệu có nên cho đi không?

Thấy chồng thở dài, vợ anh liền tiến đến nói:

- Lâu rồi em cũng không được đi đâu, cho em đi đi mà.

Anh thương tình liền ném cho vợ 500 ngàn rồi nói:

- Mai anh đi làm rồi đến chỗ đó luôn, anh gửi địa chỉ sau, em gửi con cho bác Hoa hàng xóm rồi tút tát lại nhan sắc 1 tý hẵng đến nhé. Đừng khiến anh xấu hổ đấy.

Vợ anh gật đầu rồi lại tiếp tục vừa làm việc vừa hát.

Ngày hôm sau, anh ở công ty làm việc không yên lòng, cứ nghĩ đến tối vợ xuất hiện trong bộ dạng đó là anh lại rùng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ai ngờ, tối hôm đó khi đúng giờ hẹn, anh và các đồng nghiệp đang bên trong nhà hàng sốt ruột chờ thì bỗng thấy 1 người phụ nữ mặc váy đỏ trễ vai đi vào mà ai cũng ngước nhìn.

Anh ngó ra thì sốc nặng khi thấy vợ mình trong bộ dạng đó. Chiếc váy trễ nải vừa đủ cộng đôi giày cao gót và khuôn mặt được trang điểm vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc cũng không rối loạn lên như lúc ở nhà.

Vợ anh bước vào:

- Em chào các anh, em không đến muộn chứ ạ?

Anh cứ há hốc miệng nhìn vợ rồi dụi mắt xem có phải chính xác vợ mình hay không. Sếp anh khi đó mới vỗ vai anh:

- Vợ đẹp thế này bảo sao cứ giấu.

Anh mỉm cười rồi nắm chặt tay vợ, anh vốn không nghĩ rằng phụ nữ quả thực chỉ cần 1 chút phấn son, ăn diện là ai cũng có thể đẹp lung linh. Anh bây giờ mới hối hận khi đã coi thường vợ, vợ anh xuề xòa xuống sắc như vậy cũng là do phải lo lắng cho gia đình, người phụ nữ hy sinh cho gia đình tuyệt đối anh sẽ phải nâng niu đến cuối đời.