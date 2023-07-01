Con lên cơn sốt cao, co giật liên tục, tôi gọi điện bảo chồng về đưa con đi khám, ngờ đâu anh trả lời rằng cũng đang ở trong viện vì người yêu cũ động thai

Tâm sự Eva 01/07/2023 01:25

Tôi thật không ngờ, khi không còn tình nghĩa, người đàn ông lại có thể tàn nhẫn với chính con mình.

Vợ chồng tôi nên duyên mà không có tình yêu. Nói trắng ra, chúng tôi tình một đêm sau lần liên hoan công ty. Tôi yêu thầm anh, anh thì đã có người yêu rồi. Tôi cứ nghĩ sau đêm đó, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua, tôi cũng cố gắng không nhớ nhung anh nữa. Nhưng rồi tôi lại phát hiện mình có thai.

Báo tin cho anh bằng tin nhắn và hình ảnh que thử thai 2 vạch, tôi hồi hộp đợi chờ thái độ của anh. Tôi đã nghĩ anh sẽ chối bỏ, bắt ép tôi đi phá thai hoặc tệ hơn là rêu rao khắp công ty tôi là đứa con gái chẳng ra gì. Thật không ngờ, anh lại nhắn ngắn gọi: "Cưới". Đọc tin nhắn, tôi vừa vui vừa lo sợ. Khi đó, tôi chẳng hình dung được những ngày hậu hôn nhân của mình lại thê thảm như thế này.

Con lên cơn sốt cao, co giật liên tục, tôi gọi điện bảo chồng về đưa con đi khám, ngờ đâu anh trả lời rằng cũng đang ở trong viện vì người yêu cũ động thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi cưới gấp vì cái thai trong bụng ngày càng lớn. Nhưng chồng tôi chẳng mấy vui vẻ. Sau này tôi mới hay, anh cưới tôi chẳng qua cũng vì trả thù người yêu cũ. Anh phát hiện cô ấy qua lại với một người đàn ông khác. Khi tôi gửi tin nhắn cho anh, anh đã chuyển qua cho cô ấy xem như một cách trả đũa.

Vợ chồng tôi không tìm thấy điểm chung với nhau trong mọi thứ. Dù làm chung công ty, tôi lại đang có bầu nhưng anh vẫn bỏ mặc tôi để đi làm trước. Tối muộn anh còn đi nhậu nhẹt với bạn bè, kệ tôi tự bươn chải ở nhà chồng xa lạ. Cám cảnh, tôi lên mạng thở than thì anh trở mặt, bảo tôi được voi đòi tiên, cái thai chưa chắc là của anh nhưng anh đã đứng ra chịu trách nhiệm, tôi còn đòi hỏi gì nữa? Tôi nước mắt chảy dài khi nghe những lời đanh thép chồng nói.

Cũng may cho tôi, con sinh ra giống chồng tôi như đúc. Anh bắt đầu quan tâm đến vợ con hơn và giảm tần suất chơi bời nhậu nhẹt. Mỗi khi thấy anh đùa giỡn với con, tôi lại tự thấy hạnh phúc dù thừa hiểu hạnh phúc ấy kéo dài không bao lâu.

Anh có bồ, và người đó chẳng ai xa lạ mà chính là cô người yêu cũ của anh. Họ qua lại lén lút sau lưng tôi. Khi đọc những tin nhắn âu yếm mùi mẫn giữa hai người, tôi đã suy sụp hoàn toàn. Tôi chất vấn anh, anh im lặng. Sau đó, anh nói thẳng vẫn còn yêu cô ấy và chưa từng có tình cảm với tôi. Tôi chết lặng vì đau đớn, tủi nhục. 

Tuần trước, sau bao đắng cay, tôi đã quyết định ly hôn. Hôm đó, con tôi sốt cao, cả người như lả đi vì mệt. Tôi lo xoắn lên vội vã gọi điện bảo chồng về đưa con đi khám. Không ngờ anh nói gọn một câu: "Cô đưa con tới viện đi, tôi cũng đang ở viện, Thuý(người yêu cũ của chồng tôi) đang động thai".

Con lên cơn sốt cao, co giật liên tục, tôi gọi điện bảo chồng về đưa con đi khám, ngờ đâu anh trả lời rằng cũng đang ở trong viện vì người yêu cũ động thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưng hửng, bật khóc ngon lành như đứa trẻ bị tước mất thứ gì quý giá lắm. Đến khi nghe tiếng con khóc yếu ớt dần, tôi mới bừng tỉnh. Con tôi mới 5 tháng tuổi thôi, con không đáng bị cha đẻ ruồng bỏ như thế.

Tôi đưa con đến viện và không gọi cho chồng, không nghe điện thoại của anh nữa. Giờ con tôi về rồi nhưng mẹ con tôi về nhà mẹ đẻ tôi. Mẹ chồng rồi chồng tôi có đến xin lỗi, hứa hẹn nhưng tôi không tha thứ nữa. Tôi chỉ cần bình yên cho mình và con. Biết vậy nhưng cứ thấy con côi cút khóc lóc đêm hôm, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi đau đớn, khổ sở quá. Tôi nên quyết định thế nào cho trọn vẹn đây?

Em dâu xấc xược, buông lời mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy

Em dâu xấc xược, buông lời mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy

Năm 30 tuổi tôi mới có chồng, sở dĩ không phải tôi ế hay kén chọn mà là vì ba mẹ người yêu nói cưới hỏi xong thì về ở với ông bà chứ không được ra riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình góc hôn nhân góc tâm sự. tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 1 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 17 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng