Đang đê mê tận hưởng đêm xuân, tôi lỡ miệng hét lên khi anh chạm vào người, vô tình khiến cả nhà chồng được phen náo loạn, đạp tung cửa phòng

Tâm sự Eva 01/07/2023 00:10

Sự cố đêm ấy khiến tôi như muối mặt mỗi lần nghĩ đến.

Tôi năm nay 26 tuổi ra trường đi làm được vài năm nói chung công việc khá ổn định, người yêu thì có từ 3 năm trước đều xác định đến với nhau nên hai đứa đều lo kinh tế trước.

Dù hai bên gia đình đều khá giả nhưng chúng tôi muốn sẽ có căn nhà riêng trước khi cưới thế nhưng cha mẹ đều muốn cưới sớm để ổn định.

Hơn nữa đã lỡ xảy ra quan hệ vào lần sinh nhật vừa rồi của anh nên chúng tôi bàn với nhau cưới đi nếu có con còn giữ sinh chứ lúc bụng mang dạ chửa lại chẳng hay hơn nữa dùng thuốc thì không tốt cho sức khỏe.

Đang đê mê tận hưởng đêm xuân, tôi lỡ miệng hét lên khi anh chạm vào người, vô tình khiến cả nhà chồng được phen náo loạn, đạp tung cửa phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là cả tôi và anh đều được gia đình hai bên chấp thuận và ưng ý, thế nên cha mẹ đều mong ngóng có cháu sớm.

Thật lòng tình yêu của chúng tôi khá êm đẹp hòa thuận và hợp nhau về mọi mặt, từ ăn uống sở thích tới chuyện đó thế nên cũng rất mong về chung mái nhà dù cưới sớm hơn dự định thì phải ở chung với nhà chồng 1 thời gian vì hai đứa chưa đủ tiền để mua căn hộ.

Ngày cưới họ hàng hai bên hết sức vui mừng chúc phúc bản thân hai đứa cũng vậy, dù đã có quan hệ trước đó thế nhưng đêm tân hôn nó vẫn có ý nghĩa lớn lao vì vậy dù đã mệt lừ vì chạy đám cưới nhưng chúng tôi vẫn "tiến hành" như bình thường.

Tôi có tật xấu là khi lên đỉnh sẽ hét rất to còn bình thường khi hành sự cũng khá ồn ào, những lần trước đó đều là nhà nghỉ cách âm thế nên chẳng sao cả.

Đang đê mê tận hưởng đêm xuân, tôi lỡ miệng hét lên khi anh chạm vào người, vô tình khiến cả nhà chồng được phen náo loạn, đạp tung cửa phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ là đêm tân hôn ấy làm tôi sau đó chả dám nhìn mặt ai khi lỡ hét toáng lên làm cả nhà thức giấc ồn ào 1 phen, có lẽ nên vay thêm tiền mua nhà ngay thôi chứ tình trạng này thật không dám nhìn mặt ai.

Vợ bầu phải kiêng 'gần gũi', đêm nọ chồng xin ân ái nhưng bị cự tuyệt đến cùng, anh tức tối cầm điện thoại chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm 1 việc

Vợ bầu phải kiêng 'gần gũi', đêm nọ chồng xin ân ái nhưng bị cự tuyệt đến cùng, anh tức tối cầm điện thoại chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm 1 việc

Đêm nào nằm cạnh vợ anh cũng đòi ái ân, lúc tôi bầu 8 tuần, vì thương chồng quá nên cố chiều, ai ngờ động thai phải vào viện 1 tuần, bố mẹ hai bên mắng không tiếc lời. Vì thế nên tôi sợ hẳn, quyết kiêng bằng được.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tâm sự gia đình góc hôn nhân . góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 15 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng