Sự cố đêm ấy khiến tôi như muối mặt mỗi lần nghĩ đến.

Tôi năm nay 26 tuổi ra trường đi làm được vài năm nói chung công việc khá ổn định, người yêu thì có từ 3 năm trước đều xác định đến với nhau nên hai đứa đều lo kinh tế trước. Dù hai bên gia đình đều khá giả nhưng chúng tôi muốn sẽ có căn nhà riêng trước khi cưới thế nhưng cha mẹ đều muốn cưới sớm để ổn định.

Hơn nữa đã lỡ xảy ra quan hệ vào lần sinh nhật vừa rồi của anh nên chúng tôi bàn với nhau cưới đi nếu có con còn giữ sinh chứ lúc bụng mang dạ chửa lại chẳng hay hơn nữa dùng thuốc thì không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet May mắn là cả tôi và anh đều được gia đình hai bên chấp thuận và ưng ý, thế nên cha mẹ đều mong ngóng có cháu sớm.

Thật lòng tình yêu của chúng tôi khá êm đẹp hòa thuận và hợp nhau về mọi mặt, từ ăn uống sở thích tới chuyện đó thế nên cũng rất mong về chung mái nhà dù cưới sớm hơn dự định thì phải ở chung với nhà chồng 1 thời gian vì hai đứa chưa đủ tiền để mua căn hộ. Ngày cưới họ hàng hai bên hết sức vui mừng chúc phúc bản thân hai đứa cũng vậy, dù đã có quan hệ trước đó thế nhưng đêm tân hôn nó vẫn có ý nghĩa lớn lao vì vậy dù đã mệt lừ vì chạy đám cưới nhưng chúng tôi vẫn "tiến hành" như bình thường. Tôi có tật xấu là khi lên đỉnh sẽ hét rất to còn bình thường khi hành sự cũng khá ồn ào, những lần trước đó đều là nhà nghỉ cách âm thế nên chẳng sao cả. Ảnh minh họa: Internet Chỉ là đêm tân hôn ấy làm tôi sau đó chả dám nhìn mặt ai khi lỡ hét toáng lên làm cả nhà thức giấc ồn ào 1 phen, có lẽ nên vay thêm tiền mua nhà ngay thôi chứ tình trạng này thật không dám nhìn mặt ai.

Vợ bầu phải kiêng 'gần gũi', đêm nọ chồng xin ân ái nhưng bị cự tuyệt đến cùng, anh tức tối cầm điện thoại chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm 1 việc Đêm nào nằm cạnh vợ anh cũng đòi ái ân, lúc tôi bầu 8 tuần, vì thương chồng quá nên cố chiều, ai ngờ động thai phải vào viện 1 tuần, bố mẹ hai bên mắng không tiếc lời. Vì thế nên tôi sợ hẳn, quyết kiêng bằng được.

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