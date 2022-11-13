Chồng ngoại tình, vợ dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng rồi kéo vali rời khỏi nhà nhưng lại khiến chồng xanh mặt rồi quỳ xuống làm điều này

Tâm sự Eva 13/11/2022 19:29

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô ta, chị chỉ muốn lao đến tát cô ta vài bạt tai cho hả giận. Nhưng chị vẫn cố giữ bình tĩnh để không đánh mất giá trị của bản thân.

Sống chung với nhau được 4 năm, đây là lần thứ ba anh ngoại tình. Chị còn nhớ lần đầu tiên phát hiện anh có mối quan hệ ngoài luồng, chị đã đau đớn sống dở chết dở đến dường nào.

Chị đã rộng lượng tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi đến lần hai, lần ba, chị không còn đủ sự tự tin và cao thượng để tha thứ thêm một lần nào nữa. Chị cảm thấy sợ hãi con người “ăn tạp” và tham lam như anh. Anh có tất cả mọi thứ, vợ hiền, con ngoan, cuộc sống gia đình sung túc, vậy mà còn chưa cảm thấy đủ khiến chị vô cùng hụt hẫng và thất vọng. 

Chồng ngoại tình, vợ dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng rồi kéo vali rời khỏi nhà nhưng lại khiến chồng xanh mặt rồi quỳ xuống làm điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị cảm thấy không còn đủ sức lực để níu kéo một cuộc hôn nhân đã có quá nhiều vết sẹo này nữa. Lần này chị sẽ buông bỏ mà không vấn vương bất cứ điều gì.

Một hôm, chị hẹn cô nhân tình của chồng – Dung đến một quán nước xinh xắn nằm khuất trong con hẻm nhỏ.

 

Nghe tin chị muốn gặp để giải quyết vướng mắc của mối quan hệ ba người. Dung đến rất sớm chờ chị, mãi một lúc sau, chị mới có mặt. Vừa bước vào cửa, chị nhận ra Dung ngay vì nhiều lần phát hiện hình chụp của chồng và cô ta.

Và Dung cũng là cô nhân tình đầu tiên của anh. Chị còn nhớ như in cái ngày định mệnh, chị bắt quả tang cả hai đang ân ái trong nhà nghỉ. Nó làm chị ám ảnh suốt một thời gian dài.

Chị ngồi xuống rồi từ từ nói.

- Tôi mới đón con, chuẩn bị đồ ăn tối cho hai cha con rồi mới đây nên có hơi trễ.
- Không sao. Chị có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Nếu muốn tôi từ bỏ anh ấy thì vô ích thôi. Anh ấy yêu tôi thật lòng, người anh ấy không còn yêu là chị. Tôi nghĩ chị nên buông tha cho anh ấy đi.

Chị cười gượng rồi bình tĩnh đáp trả.

- Cô không cần nói nhiều như vậy. Thứ hạnh phúc này tôi không còn hứng thú nữa rồi. Nếu muốn, tôi nhường cô. Ba ngày sau, tôi sẽ ly hôn và rời khỏi nhà, khi đó cô có thể dọn đến ở và chăm sóc anh ấy. Tôi tác hợp cho hai người.

Dung vui thầm.

- Chị có quyết định sáng suốt đó.
- Mà cô hãy hứa với tôi một điều này. Chuyện này chỉ có tôi và cô biết. Không được cho anh ấy biết.
- Được thôi.

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô ta, chị chỉ muốn lao đến tát cô ta vài bạt tai cho hả giận. Nhưng chị vẫn cố giữ bình tĩnh để không đánh mất giá trị của bản thân.

Chồng ngoại tình, vợ dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng rồi kéo vali rời khỏi nhà nhưng lại khiến chồng xanh mặt rồi quỳ xuống làm điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó, chị vẫn quan tâm và lo lắng cho chồng con từng chút một. Anh vẫn quần là áo lượt đi làm, con cũng tươm tất, gọn gàng đi học, nhà cửa ngăn nắp đâu vào đấy. Suốt bao nhiêu năm, chị vẫn vậy, vẫn là người phụ nữ tận tụy, hết lòng vì chồng con.

Ba ngày nay, chị sống vô cùng thoải mái, mua những món đồ mình thích và cười nhiều hơn. Đúng như lời hứa, ba ngày sau, chị dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng rồi kéo vali rời khỏi nhà. Chị đưa con đến sống ở một căn hộ nhỏ do chị tích góp tiền mua được. Đến chiều thì Dung dọn đồ đến, anh vô cùng bất ngờ khi thấy cô ta trong nhà.

Dung vốn dĩ chẳng biết làm gì cả, đến chiên trứng, nấu mỳ cũng không biết. Từng được vợ lo lắng từng chút một nay anh lại quay sang phục vụ nhân tình. Mỗi ngày đi làm về, chưa dứt cơn mệt, Dung đã nũng nịu nói đói bụng và bắt anh phải vào bếp nấu cho cô ta ăn.

Sống chung một thời gian, anh không chịu nổi sự lười nhác, nhõng nhẽo của Dung nữa nên nghĩ tìm cách đuổi khéo cô ta đi. Kiểu phụ nữ như Dung chỉ cần phát hiện ở anh một khuyết điểm nào đó, hoặc anh mất tất cả thì ngay lập tức sẽ rời bỏ anh thôi. Và rồi, anh thường đi sớm về trễ, nhậu nhẹt be bét.

Không lâu sau thì anh nói anh bị đuổi việc vì tội nhận hối lộ. Anh nói có người sẽ đến siết nợ khuyên Dung nên rời đi đừng dây dưa với anh nữa. Những tưởng cô ta sẽ ở bên cạnh anh vượt qua sóng gió nào ngờ cô ta lại dọn đồ đi trong ngày hôm đó rồi còn luôn miệng mắng nhiếc anh là loại đàn ông vô dụng.

Anh sốc lắm nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn vì tống tiễn được một người chẳng ra gì. Thật ra đó chỉ là màn kịch anh dựng nên để đuổi cô ta mà thôi. Sau khi Dung rời đi, anh tìm địa chỉ và đến đón chị nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của chị.

Chị không còn bất cứ tình cảm gì với anh và cũng không muốn quay lại với anh nữa. Giờ đây anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Bởi ta nói, có không giữ mất đừng tìm. Anh vốn dĩ không tôn trọng chị nên mới dễ dàng đánh mất gia đình này. 

Bạn thân đi lấy chồng, phù dâu nhìn thấy chú rể đột nhiên nổi giận lôi đình, những ai biết nguyên nhân đều thương xót cho cô gái

Bạn thân đi lấy chồng, phù dâu nhìn thấy chú rể đột nhiên nổi giận lôi đình, những ai biết nguyên nhân đều thương xót cho cô gái

 Vào ngày cưới của Hoa, Mai làm phù dâu cho bạn thân nhưng cô đã sốc nặng khi nhìn thấy chú rể

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 58 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 58 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm