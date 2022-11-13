Bạn thân đi lấy chồng, phù dâu nhìn thấy chú rể đột nhiên nổi giận lôi đình, những ai biết nguyên nhân đều thương xót cho cô gái

Tâm sự Eva 13/11/2022 10:22

 Vào ngày cưới của Hoa, Mai làm phù dâu cho bạn thân nhưng cô đã sốc nặng khi nhìn thấy chú rể

Trong thời gian học đại học, Mai đã gặp hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Một người là bạn thân nhất của cô tên Hoa còn một người kia lại chính là bạn trai của Mai. Ban đầu ba người là bạn bè rất thân thiết. Tuy nhiên sau đó, bạn trai thú nhận với Mai rằng anh có tình cảm với cô và hai người đến với nhau một cách tự nhiên.

Mai là người đặc biệt coi trọng tình bạn, cô có quan niệm rằng bạn trai thì có thể thay nhưng bạn thân thì rất khó tìm ai thay thế. Dù có bạn trai nhưng Mai chưa bao giờ quên Hoa, mỗi lần đi mua sắm với bạn trai, Mai đều dẫn theo Hoa. Có lần Mai và bạn trai cãi nhau, chiến tranh lạnh gần một tháng, may mắn thay người bạn tốt của cô đã đứng ra hòa giải giúp Mai và bạn trai quay về bên nhau.

Bạn thân đi lấy chồng, phù dâu nhìn thấy chú rể đột nhiên nổi giận lôi đình, những ai biết nguyên nhân đều thương xót cho cô gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoa và bạn trai làm việc ở hai thành phố khác nhau, vì hàng ngày bận rộn với công việc nên hai người không có thời gian liên lạc, có lẽ vì vậy mối quan hệ của hai người cũng dần dần phai nhạt. Cuối cùng, Mai cùng bạn trai quyết định chia tay, bạn trai Mai nói rằng gia đình anh đã tìm được người để anh kết hôn, nửa năm nữa anh sẽ kết hôn nên quyết định chia tay với Mai.

Mặc dù rất buồn nhưng Mai cũng không muốn níu kéo thứ tình cảm đã mất, một khi đã buông tay thì nên để nó kết thúc. Kể từ đó, Mai không liên lạc gì với bạn trai cũ nữa và cố gắng từ từ để quên đi người đàn ông này.

Bạn thân đi lấy chồng, phù dâu nhìn thấy chú rể đột nhiên nổi giận lôi đình, những ai biết nguyên nhân đều thương xót cho cô gái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáu tháng sau, Hoa thông báo với Mai rằng cô ấy chuẩn bị kết hôn, Mai thực sự chúc phúc cho người bạn thân. Mai hỏi Hoa về người đàn ông Hoa chọn thì Hoa lại ngập ngừng mà không tiết lộ gì thêm. Vào ngày cưới của Hoa, Mai tham gia hôn lễ, cô làm phù dâu cho Hoa. Sau khi nhìn thấy chú rể, Mai không thể bình tĩnh được, thì ra người đàn ông đó chính là bạn trai cũ của Hoa. Hai người lén lút qua lại sau lưng Mai mà cô không hề hay biết.

Lúc đó, Mai tiến đến tặng cho Hoa và bạn trai cũ mỗi người một cái tát cùng với câu nói: “Chúc hai người hạnh phúc”. Sau sực việc này, Mai như biến thành một người khác. Mai chẳng thể ngờ rằng những người thân thiết nhất của mình lại bán đứng cô để đến với nhau.

Chồng bệnh tật không thể ‘gần gũi’ mà vợ vẫn hết lòng chăm sóc, khi nhìn thấy một thứ vợ giấu trong tủ quần áo thì chết lặng

Chồng bệnh tật không thể ‘gần gũi’ mà vợ vẫn hết lòng chăm sóc, khi nhìn thấy một thứ vợ giấu trong tủ quần áo thì chết lặng

Đợi vợ đi xuống bếp rồi thì tôi nhìn kiểm trong phòng ngủ. Tôi lục lọi trong tủ quần áo xem có gì không khi bất ngờ thấy một thứ vợ tôi giấu dưới mấy lớp quần áo.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 57 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm