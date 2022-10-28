Chồng cả gan đưa bồ về giả danh làm ô sin cho tiện việc ngoại tình nào ngờ vợ phát hiện rồi dựng lên màn kịch hay ho

Tâm sự Eva 28/10/2022 12:14

Anh quỳ xuống chân xin chị tha thứ. Nhưng anh quên mất rằng có những thứ có thể tha thứ được. Nhưng cũng có những thứ có cả đời người ta cũng không thể tha thứ. Anh đã làm tổn thương chị quá nhiều, quá sâu.

Trong cuộc đời của một con người, chuyện đi từ yêu đương cho đến trở thành vợ chồng luôn là cả một quá trình. Không phải đơn giản mà tự dưng người tra đột nhiên trở thành vợ chồng của nhau rồi cùng nhau sinh con đẻ cái.

Tất nhiên trước đó cũng đã có cả một quá trình dài đến vô tận. Cùng cố gắng hết mình để giữ trọn cuộc hôn nhân của mình sao cho có được hạnh phúc. Nhưng rồi, anh với chị một mối tình đẹp gần 8 năm rồi mới về chung làm vợ chồng được 3 năm mà anh đã len lén ngoại tình bên ngoài.

Dĩ nhiên tất cả mọi thứ anh đều giấu không cho chị biết. Anh không đến nỗi khoe ra rằng mình đang ngoại tình cho vợ hay. Chỉ có điều với sự tinh tế của một người phụ nữ dĩ nhiên anh tự hiểu được rằng mình là người có một người phụ nữ khác ở bên cạnh. Cái cách anh chăm sóc chị, cái cách anh gần gũi chị cũng khác thì chị đủ nhận ra được chồng mình đã thay đổi rồi.

Chồng cả gan đưa bồ về giả danh làm ô sin cho tiện việc ngoại tình nào ngờ vợ phát hiện rồi dựng lên màn kịch hay ho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đời người chữ ngờ khó mà đoán lắm, cũng vì thế chị chưa bao giờ dám tin rằng chồng mình lại cả gan đưa cả nhân tình về nhà giả danh làm ô sin để tiện cho mối tình vụng trộm. Thật khó tin khi anh chồng chị chẳng có gì, chẳng phải là gã đàn ông giàu có hay là một chàng trai tài giỏi gì cho cam. Anh ấy chẳng phải là một người như vậy mà vẫn có người con gái sẵn sàng trở thành một ô sin để che giấu thân phận thật của mình lén lút ngoại tình với anh.

Phát hiện ra chuyện này chỉ vì 1 hôm chị đi làm và quên ví ở nhà nên quay lại lấy. Nghe thấy tiếng ý ới của cô ô sin gọi chồng mình chị đã nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch để che mắt chị. Nhưng rồi, họ nào có biết rằng người phụ nữ đủ tinh tế như chị đã nhận ra từ lâu.

Chị phát hiện mọi thứ chỉ là không nói mà thôi. Sau đó, chị đã dựng lên 1 màn kịch thật hay ho. Chị lén lút lắp một chiếc camera trong phòng ngủ của cô ô sin để chờ thời cơ thích hợp. Nhanh lắm, không đầy 3 ngày anh đã lộ rõ bản chất của một kẻ lăng nhăng khi cùng cô ô sin nằm xuống giường quay phim nóng. Chị chỉ xem 1 chút rồi quay mặt đi lau nước mắt. Có lẽ chừng ấy là quá đủ với một người vợ như chị.

Ngày hôm đó, chị đã mời cả bố mẹ chồng mình đến nhà chơi. Ông bà cũng lâu không sang thăm cháu nhận được lời mời của cô con dâu cũng hào hứng sang lắm. Anh không thể ngờ được rằng chị đã chuẩn bị mọi thứ cho mình. Trong lúc chị cùng mọi người ở trên nhà thì anh lại len lén đi xuống phụ nhân tình. Nhân dịp đó, chị cho cả nhà xem luôn cảnh nóng của chồng mình và ô sin. Mẹ chồng làm rớt cả miếng táo vừa bỏ vào miệng mắt đỏ au tức giận. Bố chồng nhìn như muốn nuốt chửng cái màn hình tivi đó vào mình. Mẹ chồng hét lớn:

Chồng cả gan đưa bồ về giả danh làm ô sin cho tiện việc ngoại tình nào ngờ vợ phát hiện rồi dựng lên màn kịch hay ho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Cái gì, cái gì thế này hả con? Thế này là sao? – chị bình tĩnh đáp lại:

- Như bố mẹ đã thấy đó. Chồng con ngoại tình đã đành anh ấy còn đem hẳn nhân tình về sống trong nhà mình. Con thật sự không có cách nào để tha thứ cả. Mong bố mẹ hãy hiểu cho con. – mẹ anh vỗ lấy ngực rồi lao đến đánh anh và cô nhân tình đã lên đến trên nhà chứng kiến đoạn phim từ khi nào rồi oán trách:

- Tao nuôi nấng mày, dạy dỗ mày để mày làm thế hả con? Sao mày đối xử với vợ mày như thế, thế này còn ra cái thể thống gì nữa chứ.

- Con... con thật sự xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi thì được ích gì. Đi mà xin vợ mày tha thứ ấy.

Anh quỳ xuống chân xin chị tha thứ. Nhưng anh quên mất rằng có những thứ có thể tha thứ được. Nhưng cũng có những thứ có cả đời người ta cũng không thể tha thứ. Anh đã làm tổn thương chị quá nhiều, quá sâu. Giờ đến khi nào vết thương ấy mới lành. Anh không đáng được tha thứ. Có lẽ, cuộc sống này vẫn vậy. Anh đánh mất gia đình chỉ vì một phút ham vui. Còn chị thì quá mạnh mẽ nên chấp nhận rũ bỏ hay vì chị quá tổn thương, quá yếu đuối nên không thể nào tha thứ chúng ta cũng không rõ. Chỉ biết rằng, đừng bao giờ vì một phút dại dột để đánh mất cuộc hôn nhân và hạnh phúc mình đang có vì những thứ không xứng đáng.

Đang đi chợ thì thấy bạn trai phóng xe sang làm nước bẩn té khắp người mẹ bán cá bên vỉa hè, cô gái đã làm 1 hành động khiến ai cũng bái phục

Đang đi chợ thì thấy bạn trai phóng xe sang làm nước bẩn té khắp người mẹ bán cá bên vỉa hè, cô gái đã làm 1 hành động khiến ai cũng bái phục

- Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh không mua thì cũng phải đi chậm thôi chứ, anh có biết như vậy rất bất lịch sự không hả? Để em xuống xin lỗi bác ấy thay anh...

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm