Đang đi chợ thì thấy bạn trai phóng xe sang làm nước bẩn té khắp người mẹ bán cá bên vỉa hè, cô gái đã làm 1 hành động khiến ai cũng bái phục

Cuộc tình giữa một chàng trai bình thường như Huy khi tán được con gái sếp tổng làm người yêu nên ai cùng dị nghị anh là yêu vì tiền. Thậm chí cái ghế phó phòng Huy leo lên được cũng bị đồng nghiệp trong công ty xỉa xói:

Xin vào làm được một công ty lớn được hơn 5 tháng thì số Huy lại may mắn khi lọt vào mắt xanh của Ly, cô con gái một của giám đốc công ty anh đang làm. Khỏi phải nói Huy vui mừng như nào vì anh nghĩ nếu trở thành bạn trai Ly thì chắc chắn tiền đồ của lên như diều gặp gió. Dù nói thì có vẻ Huy lợi dung Ly, thế nhưng sau mấy lần đi chơi thì Huy biết mình yêu Ly thật sự. Và rồi sau hơn 3 tháng Huy lấy hết can đảm tỏ tình thì được Ly gật đầu đồng ý.

Không yêu được con gái sếp thì giờ chắc chắn cậu ta vẫn chỉ là thằng nhân viên quèn mà thôi. Đúng là thời đại giờ gái bán thân thì trai cũng bán thân để thăng tiến.

Nghe những lời nói không hay đó về mình thì Huy khó chịu lắm, nhiều lúc anh cảm thấy áp lực vô cùng. May mắn những lúc đó thì anh có Ly ở bên cạnh.

- Ở công ty anh cứ giả vờ coi như không biết gì nhé. Mọi người đang ghen tỵ với chúng ta thôi.

- Em thật sự...không xấu hổ khi yêu gã trai trung bình như anh sao? Xung anh em có rất nhiều đại gia mà...

- Nghèo thì đã sao? Em chỉ sợ anh nghèo về ý chí thôi...còn nghèo tiền bạc thì em sẽ cùng anh xây dựng. Anh có được vị trí này là nhờ cả vào năng lực của anh.

Nghe bạn gái nói như vậy thì Huy an tâm hẳn, để đứng cạnh Ly không phải xấu hổ nữa thì Huy đầu tư mua đồ hàng hiệu này nọ. Thậm chí anh còn được bạn gái tặng luôn cho một chiếc ô tô sang trọng để đưa đón Ly mỗi khi đi chơi. Yêu được cô bạn gái nhà giàu nên chỉ trong một thời gian ngắn Huy đã lột xác hoàn toàn.

Xác định sẽ đi đến kết hôn nên Ly thường xuyên đưa bạn trai về nhà ăn cơm, nhiều lần ly cũng bảo bạn trai cho mình về chào hỏi mẹ anh. Vậy nhưng Huy đề từ chối và bảo mẹ anh đang sinh sống ở nước ngoài từ lâu.

Thế rồi cho đến một ngày thì Ly nổi hứng muốn tự tay nấu cho bạn trai một bữa cơm. Huy vui vẻ chở bạn gái đi chợ trên chiếc ô tô sang trọng. Đến chỗ vỉa hè thấy một người phụ nữ kham khổ bên chậu cá đi bán nên Ly quyết định mua giúp. Nào ngờ vừa nhìn thấy người phụ nữ đó thì Huy lập tức đạp phăng phóng đi thật nhanh khiến nước bẩn tạt hết vào người phụ nữ nghèo đó.

- Anh làm sao mà phóng nhanh vậy hả? Anh làm bác ấy bẩn hết người rồi đấy.- Ly hét lên.

- Mặc kệ họ đi..em đừng quan tâm.

- Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh không mua thì cũng phải đi chậm thôi chứ, anh có biết như vậy rất bất lịch sự không hả? Để em xuống xin lỗi bác ấy thay anh...

Khi Ly vừa mở cửa ô tô ra thì đã thấy người phụ nữ bất hạnh đó nhìn vào ô tô mình rơm rớm nước mắt...

Ảnh minh họa: Internet

- Bác không sao chứ ạ? Cháu xin lỗi ạ...do chúng cháu phóng xe nhanh quá mà không để ý chỗ cô ngồi có vũng nước bẩn. Cháu xin lỗi....

- Bác không sao? Nhưng người ngồi lái xe bên cháu có phải là thằng Huy nhà bác không? Nhìn quen lắm.

- Bác biết tên bạn trai cháu ư?

- Đó là bạn cháu ư? Thật ra thì bác là mẹ của Huy....nhưng tại sao nó không nhận bác chứ? Chắc có lẽ bác nghèo quá....Nhìn nó đi ô tô mặc đồ đẹp lại có người yêu xinh như cháu bác cũng mãn nguyện rồi. Cháu cứ coi như bác chưa nói gì nhé. Bác không muốn con trai mình phải xấu hổ vì mẹ nó.

Nói rồi người phụ nữ đó bê chậu cá bước đi, lúc này Ly mới kéo tay bạn trai mình ra hỏi thẳng.

- Bác ấy là mẹ anh đúng không?

- Làm gì có...không phải....

- Anh đừng giấu nữa. Anh có biết là mẹ anh đã rất đau lòng khi anh không nhận bà ấy không. Dù anh không chịu nhìn mặt thì mẹ anh vẫn bảo em coi như không biết gì...vì sợ anh xấu hổ đấy. Mẹ nghèo thì đã sao chứ? Nghèo nhưng mẹ đã nuôi anh ăn học. Nếu anh sợ em bỏ anh vì có mẹ nghèo thì anh nhầm rồi. Em sẽ lập tức chia tay nếu anh bất hiếu với mẹ. Anh hiểu chưa.

Nghe bạn gái nói câu đó thì Huy quỳ xuống bật khóc và nói: " Bà ấy...đúng là mẹ anh, anh sai rồi". Ly cũng bật khóc theo Huy rồi chạy lại xin lỗi và đỡ mẹ lên ô tô. Hạnh động của Ly khiến những ai chứng kiến cũng khâm phục và quý trọng cô vô cùng.