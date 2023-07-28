Bồ vênh váo nhắn tin: 'Chồng chị và em đang vui vẻ trong nhà nghỉ này', ai ngờ người đọc được là mẹ của anh, để rồi phải sợ xanh mặt vì màn 'trả thù' cao tay của bà

Tâm sự Eva 28/07/2023 04:05

Thuý và Trí kết hôn đến nay đã được 5 năm, từng ấy năm chung sống với nhau chưa bao giờ Thuý dám nghĩ rằng có một ngày Trí sẽ phản bội lại mẹ con cô mà ngoại tình gái gú bên ngoài.

Ấy thế nhưng ở đời thì càng tin bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu, và Thuý hoàn toàn như suy sụp khi phát hiện ra chồng có bồ trẻ bên ngoài. Đáng ra như với nhiều người thì phát hiện chồng gái gú sẽ ngay lập tức đánh ghen một trận tơi bời.

Nhưng với Thuý cô lại chọn cách im lặng, vì Thuý thấy nhiều bà vợ đi đánh ghen kết quả là bị bồ đánh lại rồi còn mất luôn cả chồng. Chính vì vậy Thuý quyết định chiều chồng hơn, cô tỏ ra làm ngơ như không biết chuyện gì cả. Tất nhiên về thời gian làm việc của chồng thì Thuý bắt đầu quản lý chặt hơn, mỗi lần chồng về muộn là Thuý lại nhắc nhở. Thấy mấy cô bạn mách nước cho rằng đêm nào cũng chiều chồng chuyện "chăn gối" thì đảm bảo anh ta không còn sức mà đi bồ nên Thuý cũng làm theo. Vậy nhưng hết lần này đến lần khác Trí cứ viện cớ rồi kêu mệt. 

Bồ vênh váo nhắn tin: 'Chồng chị và em đang vui vẻ trong nhà nghỉ này', ai ngờ người đọc được là mẹ của anh, để rồi phải sợ xanh mặt vì màn 'trả thù' cao tay của bà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Để hôm khác anh bù cho vợ nhé, hôm nay ở công ty nhiều việc quá nên anh chẳng có tý hứng nào cả - Trí nói. 

- Không có hứng thật hay là anh đang bắt đầu chán em hả? Cả 1 tuần nay anh kêu mệt suốt...không lẽ anh có gái bên ngoại.

- Vớ vẩn, cái gì mà gái gú hả? Anh không đời nào đi làm cái trò ấy đâu nhé. Anh mệt lắm rồi mà em cứ cằn nhằn là sao? Anh không ngoại tình đâu.

Nghe chồng nói với ánh mắt lúng liếng đó mà Thuý như muốn nói ra hết việc làm hèn hạ của anh. Vậy nhưng Thuý vẫn hạ giọng cố bình tĩnh.

- Thì em cứ nói vậy... tốt nhất anh đừng ngoại tình. Vì một khi anh phản bội lại gia đình thì sẽ không bao giờ được tha thứ đâu.

Thuý hi vọng với câu nói bóng gió đó thì chồng sẽ thay đổi, quả thật là từ những lần sau thì đúng là Trí về nhà sớm hơn thật. Thuý vui lắm vì cô đoán chắc rằng chồng đã đá cô bồ rồi, ấy thế mà ngày hôm đó khi Trí vừa báo tin có cuộc họp gấp nên phải về muộn thì 10 phút sau cô bồ vênh váo nhắn tin vào máy Thuý:

- Chị là Thuý vợ anh Trí hả? Báo cho chị một tin sốc nhé. Chồng chị và em đang vui vẻ trong nhà nghỉ đấy. 

Bồ vênh váo nhắn tin: 'Chồng chị và em đang vui vẻ trong nhà nghỉ này', ai ngờ người đọc được là mẹ của anh, để rồi phải sợ xanh mặt vì màn 'trả thù' cao tay của bà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng số nhọ cho cô bồ là người đọc tin nhắn lúc đó là bà Thanh, mẹ chồng của Thuý. Đọc đến đó thì bà Thanh giận sôi cả máu, bà hét toáng gọi Thuý vào rồi giơ điện thoại ra trước mặt con dâu.

- Thế này sao hả con? Thằng Trí có bồ bên ngoài hả?

- Con..không phải....

- Chuyện đến thế này rồi mà con còn định bao che cho nó nữa hả? Rốt cuộc thằng Trí ngoại tình lừa dối con từ bao giờ.

Nghe mẹ chồng nói đến đó thì Thuý òa khóc luôn rồi thảng thốt.

- Chồng con anh ấy ngoại tình được mấy tháng nay rồi mẹ ạ. Cô bồ của anh ta láo lắm....cứ trêu tức con thôi. 

- Nó láo vậy sao con không đánh cho nó chừa hả?

- Con sợ...nếu làm to chuyện thì anh Trí sẽ bỏ con.

- Thằng Trí dám bỏ con thì mẹ từ mặt nó luôn. Được rồi, chuyện này cứ để mẹ lo. Cả thằng Trí lẫn ả bồ mẹ sẽ thay con dạy cho một bài học.

Nói rồi mẹ chồng Trí lần theo địa chỉ nhà nghỉ mà cô bồ bênh váo gửi đến. Khi đến nơi thấy con trai mình bà tát cho con trai 1 cái trời giáng:

- Mày mà cũng biết xấu hổ nữa hả? Mày đi ngoại tình phản bội vợ con mà còn đòi danh dự hả? Nếu vậy mày trách con bồ mày đi, chính nó đã nhắn tin trêu tức vợ mày đấy. Con Thuý hiền nên mới thế, chứ tao thì không đời nào nhé. 

Lần đánh ghen hôm đó khiến Trí sợ mất mật không dám làm điều gì có lỗi với vợ của mình nữa, còn cô bồ thì chừa làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác.

Trót tình một đêm nồng nhiệt với trai trẻ quen qua mạng, tôi 'đứng hình' khi thấy bờ vai săn chắc sau tấm áo choàng của khách sạn...

Trót tình một đêm nồng nhiệt với trai trẻ quen qua mạng, tôi 'đứng hình' khi thấy bờ vai săn chắc sau tấm áo choàng của khách sạn...

Tôi và Hiếu quen nhau trên một ứng dụng hẹn hò, chúng tôi trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Sau một tuần “yêu qua mạng”, anh hẹn gặp tôi ở một nhà hàng 5 sao, tôi cũng rất vui vẻ đồng ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình góc hôn nhân góc tâm sự tâm sự tình yêu chuyện hôn nhân chuyện tình yêu ngoại tình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ