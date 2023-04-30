Phần lớn khoái cảm tình dục của phụ nữ đến từ việc kích thích âm vật. Điều này là do số lượng đầu dây thần kinh ở âm vật lớn hơn rất nhiều so với những vị trí khác. Do vậy, dù kích thích bằng “cô bé” bằng tay, sextoy hay quan hệ tình dục xâm nhập đều mang lại khoái cảm mãnh liệt cho phụ nữ.

Tuy nhiên mỗi người phụ nữ lại có những trải nghiệm độc đáo trong quan hệ tình dục. Chính vì vậy, chìa khóa để tận hưởng niềm vui chính là hiểu rõ cơ thể và mong muốn của bạn, đối tác để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho cả hai.

Hầu hết nam giới đều bị ám ảnh với những suy nghĩ về kích thước dương vật. Trên thực tế kích thước dương vật giữa nam giới không quá chênh lệch nhau khi cương cứng và không ảnh hưởng đến khoái cảm nữ giới khi ân ái. Nhưng các chuyên gia cho rằng, trong một số trường hợp nhất định, kích thước dương vật sẽ đóng vai trò then chốt trong việc quyết định khoái cảm của phụ nữ.

Theo đó, những phụ nữ có kích thước âm hộ lớn hơn có thể sẽ cần một dương vật lớn hơn để đạt được sự kích thích cần thiết, khơi dậy hưng phấn. Ngược lại, một người phụ nữ có âm đạo ngắn hơn có thể gặp khó khăn hoặc đau khi quan hệ với quý ông sở hữu “súng” cỡ đại.



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Thủ dâm có gây hại cho sức khỏe?

Không ít người cho rằng, thủ dâm là hành động của những người có ham muốn tình dục quá độ, tuy nhiên “tự sướng” là một hình thức biểu hiện tình dục lành mạnh và bình thường. Cũng tương tự như khi quan hệ có xâm nhập, thủ dâm làm giảm căng thẳng, giải phóng các hormone hạnh phúc trong não, khiến tâm trạng trở nên tích cực hơn.

Ngoài ra thủ dâm là một cách tuyệt vời để bạn khám và cơ thể chính mình và biết cách làm sao để đạt cực khoái khi quan hệ. Chuyên gia tình dục khuyên rằng, nếu bạn bắt đầu nhận thấy cơ thể đang dần mất đi sự nhạy cảm hoặc mất hứng thú chuyện gối chăn, bạn có thể F5 lại bằng cách thủ dâm. Nếu trước đây bạn luôn sử dụng máy rung, hãy thử sử dụng kích thích bằng tay hoặc các loại đồ chơi khác, miễn là bạn cảm thấy hưng phấn và có những trải nghiệm thú vị mới.

Nguồn: https://www.healthline.com/health/healthy-sex/questions-about-sex-ed#vagina-size