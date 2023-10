Làm thế nào để phụ nữ đạt cực khoái trong quan hệ tình dục?

Phần lớn khoái cảm tình dục của phụ nữ đến từ việc kích thích âm vật. Điều này là do số lượng đầu dây thần kinh ở âm vật lớn hơn rất nhiều so với những vị trí khác. Do vậy, dù kích thích bằng “cô bé” bằng tay, sextoy hay quan hệ tình dục xâm nhập đều mang lại khoái cảm mãnh liệt cho phụ nữ.