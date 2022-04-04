Những lợi ích bất ngờ của lối sống tối giản trong thời hiện đại

Người sống tối giản là người thực hiện lối sống với những vật dụng cần thiết ở mức tối thiểu và có luôn có quan điểm “không mua những vật dụng không cần thiết”.

Lối sống tối giản được tiếp nhận như thế nào trong xã hội, không chỉ tìm hiểu xem định nghĩa về lối sống tối giản mà còn phải xem cách họ thay đổi bản thân như thế nào.

Lối sống tối giản bắt nguồn từ thuật ngữ Minimal. Xuất phát từ những nghi vấn trong một xã hội tiêu dùng đại chúng thì từ năm 2010, từ này được sử dụng ở nước ngoài.

Tuy nhiên, đối với những người sống tối giản thì việc giữ ngăn nắp và giảm những thứ không cần thiết là một trong những biểu hiện cho phương pháp cho lối sống này. Bằng cách loại bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi không gian là biện pháp thường sử dụng, với mục đích là nhìn lại cuộc đời của bản thân và nhận thức rõ những gì mà bản thân muốn làm.

Ngay cả ở Nhật Bản, cùng với sự bùng nổ của lối sống tối giản (Danshari), nó đã trở thành một trong những lối sống tiếp tục duy trì truyền cho đến ngày nay. Hơn nữa vào năm 2015, từ “tối giản” cũng được dùng cho giải thưởng từ ngữ thông dụng.

Các khái niệm tương tự bao gồm “Danshari” (Từ chối – Vứt bỏ - Tách biệt) và “dọn dẹp”. Điểm chung không phải là “sở hữu nhiều vật dụng lầ không tốt” hay “nên sống cuộc sống không có các vật dụng” mà chính là nằm ở thái độ đối mặt với từng sự việc, cần xem xét kĩ lưỡng những thứ bản thân cần và sống với những thứ mình lựa chọn.

Những lợi ích của việc trở thành một người tối giản

Bây giờ bạn đã biết tối giản là gì, tiếp theo hãy cùng tìm hiểu xem đây có phải là cách sống phù hợp với bạn không. Dưới đây là những lợi ích của việc trở thành một người tối giản.

Biết được vật dụng nào thực sự quan trọng

Bằng cách lựa chọn những thứ cần hay không cần qua đó bạn có thể suy nghĩ lại về lối sống của mình và cả cách sống của mình. Chẳng hạn như những gì bạn từng trân trọng và không thể buông bỏ nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Bằng cách sắp xếp lại mọi thứ, bạn có thể nhìn nhận lại con người mình chẳng hạn như đó là thời gian dành cho gia đình hay dành cho công việc.

Sống tối giản có thể giúp bạn nhận thấy những thay đổi những giá trị của bản thân và làm rõ những gì bạn muốn và trân trọng những điều âý từ bây giờ.

Tránh lãng phí thời gian

Khi bạn sắp xếp mọi thứ ngăn nắp bạn không mất thời gian để tìm kiếm “Ôi thứ này, thứ kia ở đâu nhỉ?” và bạn có thể sử dụng thời gian của mình một cách có ý nghĩa. Do đó bạn có thể tập trung vào công việc và làm những gì mình muốn mà không bị mất thời gian tìm kiếm đồ.

Hơn nữa bạn còn giảm được thời gian mua sắm của mình. Bởi vì lúc đó ranh giới giữa những gì bạn cần và không cần trở nên rạch ròi, bạn sẽ không bị nhầm lẫn bởi những từ như “hạn chế” hay những đồ phải “bán” đi.

Sau khi nhìn nhận lại bản thân vẫn thấy điều quan trọng với bản thân là việc “mua sắm” hoặc “cảm thấy hào hứng với việc mua đồ giới hạn” chẳng hạn thì điều đó cũng không đáng ngại.

Nhưng nếu bạn đang bị cuốn theo cơn nghiện mua sắm thì lời khuyên dành cho bạn là nên xem lại bản thân một lần nữa. Đó sẽ có một chìa khóa vàng để tránh việc thời gian bị lãng phí.

Có thể tiết kiệm và tích lũy tiền bạc

Nếu bạn có suy nghĩ sống theo khuynh hướng tối giản thì bằng một cachs tự nhiên các hành vi của bạn thường sẽ chuyển sang hướng không mua đồ, do đó “tăng tiền tiết kiệm” sẽ diễn ra một cách tự nhiên.

Ngoài ra, bằng lối sống tối giản bạn không cần không gian lớn để lưu trữ đồ và bạn có thể chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn để sinh sống. Thực tế tiền thuê nhà sẽ giảm xuống.

Đơn giản hơn trong cách suy nghĩ

Các hành động thể chất và suy nghĩ có liên kết với nhau và một người tối giản có thể làm cho cách suy nghĩ trở nên đơn giản hơn.

Bởi vì họ sống với suy nghĩ “giữ cuộc sống đơn giản và chỉ cần những thứ quan trọng với bản thân” là tiêu chuẩn ứng xử thì tự nhiên sẽ bớt lo lắng trong các mối quan hệ.

Bằng cách sắp xếp lại mọi thứ, thiết lập lại lập trường cũng như suy nghĩ điều đó sẽ giúp con người vượt qua được những khó khăn, thách thức. Sẽ giúp bạn thư giãn và loại bỏ những gánh nặng trong lòng.

Giúp ta nhìn nhận lại những gì bản thân cần

Lối sống tối giản không chỉ là việc vứt bỏ mọi thứ. Đó còn nhằm mục đích xác định những gì bản thân cần và những gì quan trọng thông qua cách loại bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi cuộc sống.

Thay vì mong muốn trở thành một người tối giản thì tốt hơn bạn nên nghĩ về các giá trị được sinh ra trong quá trình nhìn nhận lại bản thân.

Theo Onnela