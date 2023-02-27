Yêu 2 năm kiên quyết giữ thân, đêm tân hôn nồng nàn bên nhau, tôi bị tát cháy má ngã bệt xuống sàn vì một lí do kinh tởm

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có người bố rất khắt khe và cổ hủ. Khi tôi học đại học rồi mà ông vẫn quản lý rất gắt gao thời gian đi về của con gái. Ông không cho phép yêu đương.

Khi tỉnh dậy cũng là lúc nửa đêm, tôi đã thấy mình trong bệnh viện, mẹ đẻ thì ngồi bên cạnh. Tôi kể lại mọi chuyện cho bà nghe rồi nói rằng có chết tôi cũng phải ly hôn.

Chồng tôi tên Thành, ngay từ ngày đầu anh đã nói thích sự ngoan ngoãn và dịu hiền của tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp và cũng nhận được sự ủng hộ của gia đình đôi bên. Tuy hai đứa yêu nhau nghiêm túc nhưng tôi cũng không dám đi quá giới hạn. Vì bố mẹ tôi luôn dặn dò và vì tư tưởng đã được thấm nhuần từ nhỏ đến giờ.

Ra trường đi làm 2 năm tôi mới có mối tình đầu. Nhưng người đó cũng sớm bỏ đi vì họ chê tôi quá cứng nhắc và nghiêm túc, không thú vị. Mãi sau đó tôi mới quen chồng mình bây giờ.

Tôi ngập ngừng bày tỏ với Thành về ý định giữ đến đêm tân hôn. Không ngờ Thành lại đồng ý khiến tôi rất mừng. Anh trân trọng ý kiến của tôi chứ không chê bai dè bỉu, cười cợt như người cũ. Anh bảo thời nay con gái như tôi rất hiếm, anh sẽ yêu thương và cưới tôi làm vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau 2 năm yêu nhau thì bố mới cho phép chúng tôi làm đám cưới. Mọi chuyện đều suôn sẻ và thuận lợi, đêm tân hôn là khoảnh khắc tôi vừa hồi hộp mong chờ nhưng cũng rất lo sợ và lúng túng.

Chắc hẳn chồng tôi đã có kinh nghiệm nên anh rất thành thạo trong việc âu yếm vợ. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc váy ngủ trên người tôi khiến tôi ngượng chín mặt phải nhắm tịt mắt lại. Sau đó anh cởi áo của bản thân. Tôi thẹn thùng bảo chồng tắt điện nhưng anh không nghe. Anh bảo đã là vợ chồng rồi thì có gì mà ngại.

Quá xấu hổ nhưng tôi cũng muốn được ngắm nhìn chồng vì thế đánh liều mở mắt ra. Để rồi đập vào mắt tôi là vết dấu răng cắn trên vai chồng đã xanh tím lại, chắc hẳn xuất hiện cách đây cỡ vài ngày. Rõ ràng đó là dấu răng người trưởng thành cắn lên vai chồng tôi!

Tôi ngăn chồng lại hỏi anh đó là gì. Khi chồng nghiêng người, tôi đồng thời nhìn thấy vài vết cào trên lưng anh, rõ ràng là dấu móng tay để lại. Tôi chưa quan hệ bao giờ nhưng không có nghĩa là không biết gì. Rõ ràng chồng đã ăn vụng sau lưng tôi!

Trước sự chất vấn nghiêm khắc của tôi, chồng chỉ cười thờ ơ:

- Một thằng đàn ông khỏe mạnh làm sao nhịn được tới 2 năm? Cô muốn giữ, tôi đã giữ cho rồi còn gì! Giữ cho cô thì tôi phải đi tìm chỗ khác để giải tỏa chứ? Yên tâm, chỉ là gái làng chơi thôi, tôi không có quan hệ tình cảm gì với cô ta. Gái làng chơi nên phục vụ khách nhiệt tình quá, nhiều khi để lại vài dấu vết ấy mà!

Ảnh minh họa: Internet

Trước ngày cưới vài ngày mà anh ta còn đi quan hệ với gái làng chơi! Thật sự không thể chấp nhận được! Hôn nhân đã có sự phản bội thì làm sao mà tiếp tục? Tôi lập tức vùng dậy mặc quần áo rồi lấy giấy viết đơn ly hôn.

Thấy hành động của tôi, chồng túm tay nhăn lại nhưng tôi kiên quyết không nghe. Bản thân tôi vẫn còn trinh trắng khi đến với chồng, quá khứ của anh thì tôi không để ý. Vậy mà trong thời gian yêu tôi cũng không thể giữ mình, còn giải thích trơ trẽn tới mức này.

“Bốp”, một cái tát như trời giáng vang lên khiến tôi lảo đảo ngã bệt xuống sàn nhà. Rồi anh ta lao vào đấm đá tôi túi bụi khiến tôi tối tăm mặt mũi không thể gượng dậy. Cuối cùng tôi ngất đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy cũng là lúc nửa đêm, tôi đã thấy mình trong bệnh viện, mẹ đẻ thì ngồi bên cạnh. Tôi kể lại mọi chuyện cho bà nghe rồi nói rằng có chết tôi cũng phải ly hôn. Lúc này không đơn thuần chỉ là chuyện ngoại tình kia nữa mà là chồng tôi có máu vũ phu đáng sợ.

Hóa ra kẻ tình nguyện giữ cho tôi đến đêm tân hôn cũng chẳng phải là người đàn ông quân tử và trân trọng vợ. Đứa con gái được nuôi dạy khắt khe từ bé, luôn mang trong mình tư tưởng truyền thống như tôi đã quá sai lầm rồi…