Bị vợ chê kém cỏi, tôi buồn nên uống say trong đêm, sáng tỉnh dậy, tôi tá hỏa với người nằm bên cạnh mà lạnh tóc gáy

Tâm sự 27/02/2023 11:02

Trong đêm ấy, uống say nên tôi chẳng làm chủ được mình, để rồi nghe vợ nói những điều ấy, tôi vô cùng ân hận.

Tôi thấy mình không tệ trong chuyện ân ái, nhưng vợ lại không hài lòng.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 3 năm và có con nhỏ hơn 1 tuổi. Vợ kém tôi 4 tuổi. Trước kia, em làm nhân viên của một ngân hàng. Nhưng sau khi có con, vì giờ giấc làm ở ngân hàng quá dài, lại không có người trông con giúp nên vợ tôi tạm nghỉ việc để ở nhà chăm con.

Tôi biết, thay vì được đi làm, vợ phải ở nhà với đứa con và 4 bức tường, cô ấy cũng cảm thấy khó chịu, bức bối.

Chắc cũng bởi vậy mà hễ thấy tôi đi làm về là vợ tôi kêu ca, phàn nàn. Khi thì cô ấy chê tôi vứt quần áo bừa bãi, khi thì cô ấy mắng con tôi bày bừa. Thấy tôi nấu cơm, cô ấy chê tôi nấu ăn dở, không nuốt nổi nên tôi giành phần trông con.

Nhưng khi tôi trông con, vợ lại mắng tôi chỉ biết mở điện thoại ra cho con xem. Tôi vừa đi làm lại vừa đầu tư chứng khoán nên thường xuyên phải xem các bản tin kinh tế, bình luận của các chuyên gia về chứng khoán chứ không xem phim ảnh hay chơi game bao giờ. Vậy mà vợ cũng mắng tôi.

Bị vợ chê kém cỏi, tôi buồn nên uống say trong đêm, sáng tỉnh dậy, tôi tá hỏa với người nằm bên cạnh mà lạnh tóc gáy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói ra thì sợ mọi người lại chê cười, vợ tôi còn khó tính đến độ cô ấy xét nét đến cả chuyện ân ái các bạn ạ. Tôi vốn khỏe mạnh, sung mãn nên có nhu cầu về chuyện ân ái rất cao. Tất nhiên, tôi thấy tôi không được khéo léo lắm nên đôi khi không làm vợ hài lòng.

Vợ tôi thấy vậy thì thường xuyên mắng mỏ rằng tôi không biết cách làm cho vợ thích, cứ làm ào ào một lúc rồi thôi, chẳng quan tâm đến cảm xúc của vợ. Tôi cũng đã cố gắng làm mọi thứ chậm lại, lắng nghe vợ nhiều hơn. Nhưng đôi khi cảm xúc đến, tôi cũng không làm chủ được mình.

Có lần tôi đi uống rượu say về, sẵn có tí men nên tôi muốn ân ái với vợ. Sau màn yêu đương cuồng nhiệt, vợ tôi vẫn không thỏa mãn. Cô ấy hằn học nói với tôi rằng: "Anh xem phim nóng nhiều mà không biết phải làm thế nào à?"

Nghe vợ nói câu ấy, tôi có cảm giác đi bán hàng mà bị khách hàng vote cho 1 sao ý! Tôi buồn chán và thất vọng vô cùng. Tôi nghĩ tôi không phải là người đàn ông kém cỏi trong chuyện ân ái. Nhưng có lẽ là gu của tôi và vợ không hợp nhau mà thôi.

Cũng vì câu nói này của vợ mà tôi cảm thấy tự ti khi đứng trước vợ. Quả thực, cả tháng này tôi chẳng dám đến gần cô ấy. Vợ cảm thấy có gì đó bất ổn nên đã hỏi chuyện nhưng tôi không nói gì.

Bị vợ chê kém cỏi, tôi buồn nên uống say trong đêm, sáng tỉnh dậy, tôi tá hỏa với người nằm bên cạnh mà lạnh tóc gáy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm trước, một cậu bạn trong nhóm bạn thân của tôi tổ chức tiệc sinh nhật ở quán karaoke. Vì ở đấy chỉ toàn đàn ông với nhau nên một vài cậu bạn đã cao hứng gọi "tay vịn". Tôi buồn chuyện với vợ nên uống say quá. Bị cô em "tay vịn" nóng bỏng dụ dỗ, tôi đánh liều gật đầu và đưa luôn tiền bo cho cô em ấy. Trong lúc say rượu, không kiểm soát được mình, tôi đã quan hệ với cô gái làng chơi đó.

Sáng hôm sau, khi bạn bè đã về nhà hết, tôi vẫn ở lại trong quán karaoke. Tỉnh dậy thấy người nằm bên cạnh không phải là vợ mình, tôi vừa hụt hẫng, vừa hối hận. Tôi mở điện thoại lên thì thấy cả trăm cuộc gọi từ vợ. May mắn rằng Hải- cậu bạn thân của tôi đã "che chắn" cho tôi bằng cách nói với vợ rằng tôi say quá nên đã ngủ lại ở nhà cậu ấy.

Sáng hôm ấy, tôi trở về nhà, tôi thấy vợ một tay bế con, một tay nấu đồ ăn sáng. Nhìn thấy vợ lui cui trong bếp, tôi thương vợ vô cùng. Vợ thấy tôi về thì nói: "Anh đi đâu cả đêm qua chẳng nói gì với em? May có anh Hải nhắn tin lại cho em nếu không em lo lắng không ngủ được. Em định gửi con để đi tìm anh."

Nghe vợ nói vậy, tôi cảm thấy vừa xấu hổ, vừa hối hận mà không biết phải làm sao. Tôi muốn nói lời xin lỗi vợ mà cũng không dám nói ra.

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