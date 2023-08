Rạo rực hẹn hò cùng tình trẻ trong khách sạn xa xôi, vừa đến ngày gặp mặt, tôi đứng tim vì em chìa tay ra đưa thứ này

Đưa Thủy về giới thiệu với ba má và 2 cô em gái chưa có người yêu tôi run lắm, chỉ sợ Thủy còn trẻ, không khéo léo khó chiếm được cảm tình của gia đình tôi thì chuyện nhân duyên của tôi và Thủy sẽ gặp trắc trở. Vậy nhưng thật may ngay từ lần ra mắt đầu tiên Thủy của tôi đã khiến không những 2 cô em được tiếng là xét nét mê tít mà ba, má tôi cũng dành cho em sự hài lòng.

Lâng lâng vì mua được bó hoa vừa ý tôi chạy xe quá nhà mất một đoạn, vội vàng quay lại cho kịp dự sinh nhật em gái, tôi rẽ mà quên bật đèn xin đường, vậy là xe tôi bị xe đi sau va chạm. May mà cả 2 xe đều đi chậm, người và xe không sao, nhưng bó hoa dành tặng em gái rơi xuống đất, bánh xe lăn qua nên bầm dập hết.

Ảnh minh họa: Internet

Cuống quýt tôi trở lại quầy hoa tươi của cô gái đẹp và trình bày lí do không may. Sau khi cẩn thận trao cho tôi bó hoa khác, cô gái mỉm cười từ chối nhận tiền của tôi với lí do cô tặng sinh nhật cho em gái tôi như một món quà chúc vui vẻ.