Điên cuồng trả thù chồng ngoại tình, hôm vừa bước ra ngoài cổng khách sạn, tôi điếng người thấy chồng chờ sẵn làm điều này

Tâm sự 26/02/2023 23:01

Là vợ hiền, dâu thảo nhưng chứng kiến anh ngoại tình cùng đồng nghiệp, tôi lao vào cuộc vui này đầy đau đớn.

Vợ chồng tôi đã bước sang năm thứ 10 của cuộc hôn nhân. Chồng tôi là phó giám đốc của một công ty nhỏ. Anh thật thà, yêu vợ, thương con, hiếu đễ với gia đình hai bên nội ngoại. Hồi tôi mới về làm dâu, gia đình chồng tôi có một chút xáo trộn.

Mẹ chồng tôi quá khó tính và nghiêm khắc, chị dâu tôi không chịu nổi nên đã ly hôn sau 5 năm chung sống. Lúc đó, mẹ chồng cũng chẳng quý mến gì tôi. Bà hay xét nét, trách móc, đòi hỏi vô cớ. Nhưng tôi vì thương chồng, tôi cố gắng hết sức để chiều lòng mẹ chồng.

Tôi hay mua quà cho mẹ chồng, biếu bà tiền, chú ý đến từng lời ăn tiếng nói với bà. Cuối cùng, bà cũng hiểu được tình cảm của tôi. Đến giờ, bà thương tôi như con gái. Chồng tôi cũng mừng khi thấy tình cảm mẹ chồng- nàng dâu ngày càng tốt đẹp.

Điên cuồng trả thù chồng ngoại tình, hôm vừa bước ra ngoài cổng khách sạn, tôi điếng người thấy chồng chờ sẵn làm điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuộc đời lại không chiều lòng người, khi tình cảm mẹ chồng- nàng dâu giữa tôi và mẹ đang đi lên thì tình cảm vợ chồng giữa tôi và anh lại đi xuống. Hồi đó, tôi mang bầu, sức khỏe rất yếu nên phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai.

Tất nhiên, trong quãng thời gian đó, chồng chẳng thể động vào tôi. Vậy là, anh ngoại tình với một đồng nghiệp đã ly hôn. Tôi biết được chuyện này qua lời rỉ tai của Toàn- người yêu cũ của tôi.

Tôi với Toàn từng yêu nhau thời còn học đại học. Sau khi ra trường, vì cảm thấy không phù hợp nên tôi nói lời chia tay. Từng ấy năm, anh vẫn dõi theo tôi. Biết tôi bị phụ tình, anh cũng nói cho tôi biết. Tôi chỉ mất có 2 tuần để thu thập đủ bằng chứng ngoại tình giữa hai người. Lúc đó, tôi vừa mới sinh con được 3 tháng. Hình ảnh chồng ôm hôn, âu yếm người đàn bà khác khiến tôi hoàn toàn suy sụp và mất niềm tin.

Sau khi chuyện ngoại tình bị bại lộ, chồng tôi bị cả nhà chỉ trích. Mẹ tôi giận lắm. Bà nói xin lỗi tôi và dọa sẽ từ mặt chồng tôi nếu anh không chấm dứt mọi chuyện với ả đàn bà đó. Chồng tôi sau thời gian u mê bên người tình giờ đã tỉnh ngộ.

Anh van xin, lạy lục tôi tha thứ và cho anh một cơ hội. Nhưng tôi không thể tha thứ cho tội anh ngoại tình, cũng không thể quên được cảnh tượng anh đang gần gũi người đàn bà khác.

Điên cuồng trả thù chồng ngoại tình, hôm vừa bước ra ngoài cổng khách sạn, tôi điếng người thấy chồng chờ sẵn làm điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình để trả thù chồng

Thế là tôi lên kế hoạch trả thù chồng một cách tàn bạo. Tôi cặp kè với chính người yêu cũ để làm chồng tôi điên lên. Tôi cố tình gửi nhầm tấm ảnh chụp với người yêu cũ và nói những lời yêu đương, ngọt ngào để chồng nhìn thấy.

Tất nhiên, lúc đó, chồng tôi vô cùng giận giữ. Nhưng anh cũng hiểu được rằng, tất cả mọi thứ anh đang phải chịu đựng là do anh gây ra. Tôi vẫn tiếp tục đắm say với nhân tình.

Hôm đó, tôi và Toàn vừa bước ra khỏi nhà nghỉ thì chồng tôi đã chờ sẵn ở trước cửa. Chồng chỉ bảo tôi lên xe nói chuyện. Trong xe, anh đã nổi khùng lên với tôi. "Anh biết chuyện này là do anh sai. Nhưng anh đã xin lỗi, đã sửa đổi. Sao em lại còn cố gắng trả thù anh? Em hiếu thắng đến thế sao? Hay là em muốn anh giải thoát để em đến bên nhân tình? Em không thương anh nhưng còn 2 đứa con. Em không nghĩ đến các con sao?", chồng tôi nói trong nước mắt.

Khi nhìn thấy giọt nước mắt của chồng, trái tim tôi đã chai sạn cảm xúc nhưng nước mắt tôi vẫn rơi. Tôi thấy hả hê. Tôi từng là người vợ hiền, là nàng dâu ngoan cơ mà. Tại sao tôi lại trở thành một ả đàn bà lăng loàn như thế này cơ chứ? Tôi đã chấm dứt mọi chuyện với Toàn nhưng không làm sao có thể quay lại sống hạnh phúc bên chồng như xưa.

Mỗi ngày, chúng tôi tồn tại như hai chiếc bóng trong một ngôi nhà. Ngoài nói chuyện liên quan đến con cái, tôi và chồng chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Giờ tôi không biết phải làm sao. Sống cùng chồng thì không hạnh phúc nhưng ly hôn thì không đành. Xin độc giả cho lời tư vấn.

 

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