Xem mắt tới 10 lần mới chọn được vợ còn trong trắng, nào ngờ đằng sau đó là kế hoạch kinh khủng được cô ta chuẩn bị kỹ lưỡng

Trong những tháng hẹn hò, chúng tôi rất thân mật, có những lúc hai đứa cùng đi dạo phố, cùng xem phim… Vì là đàn ông, khi được ở bên người yêu tôi cũng có nhu cầu quan hệ thể xác. Nhưng em một mực từ chối, em muốn dành bất ngờ cho tôi vào đêm tân hôn. Cũng vì câu nói đó của em, tôi thề với lòng mình đời này chỉ yêu một mình em, vì em tôi sẽ nhịn.

Xem mắt cả 10 người tôi mới ưng vợ tôi bây giờ. Em xinh đẹp, vóc dáng đâu ra đấy, mặc dù ít nói nhưng rất dịu dàng. Em nói rằng mẫu người đàn ông em thích là người đáng tin cậy và biết quan tâm đến người khác, tôi có đầy đủ tiêu chuẩn đó. Và sau đó chúng tôi đã chính thức yêu nhau.

Năm ngoái chúng tôi kết hôn, khi động phòng em rất ngượng ngùng. Những gì tôi mong đợi đã đến, đây đúng là lần đầu tiên của em. Khi nhìn thấy giọt máu trinh tiết đó tôi đã ôm em thật chặt, tôi nói với em rằng suốt đời này tôi chỉ tốt với em mà thôi.

Kết hôn được 3 tháng, em có thai, cả nhà tôi ai cũng cưng chiều em, việc gì cũng không cần em phải động tay động chân. Cái bụng càng ngày càng lớn, nhưng đến khi được 7 tháng, em nói em đau bụng và ra huyết, mẹ tôi và tôi vô cùng sợ hãi liền đưa em đi bệnh viện.

Rất may không có chuyện gì xảy ra. Khi mẹ tôi và em đang ở phòng bệnh, tôi đi tìm bác sỹ hỏi xem sau này cần chú ý gì không? Vừa bước vào bác sỹ đã nói: “Các bạn thanh niên bây giờ đúng là không biết quý trọng sức khỏe bản thân, nếu như có thai rồi thì kết hôn đi rồi sinh đứa bé ra, phá thai nhiều lần như vậy không sợ sau này không sinh được con nữa sao?”.

“Không có, đây là đứa con đầu của chúng cháu, khi kết hôn cô ấy vẫn còn trinh mà bác sỹ” – tôi nhanh chóng đáp lại. Ngay sau đó ông bác sỹ nói một câu khiến tôi choáng váng: “Sao có thể chứ, tử cung mỏng như cô ấy ít nhất cũng đã phá thai ba lần rồi, sau này phải cẩn thận, đừng để cô ấy vận động nhiều quá”.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi như bị rơi xuống địa ngục. Sao có thể như vậy chứ, rõ ràng lần đầu tiên chúng tôi gần gũi em vẫn còn là con gái mà? Nhưng kết luận của bác sỹ chắc chắn không sai được, trừ khi là em đã lừa tôi. Không thể đợi đến khi về nhà, nhân lúc phòng bệnh không còn ai, tôi trực tiếp hỏi vợ. Tôi nói lại những lời bác sỹ vừa nói và mong muốn nhận được lời giải thích từ em. Em không nói gì và bắt đầu khóc. Tôi không kiềm chế cảm xúc liền nói: “Khóc gì chứ, em mau nói thật đi, rút cục là có chuyện gì?”.

Vợ bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện trước đây của em. Thì ra trước khi quen tôi em đã đi làm và từng yêu một người đàn ông khác. Hai người sống chung như vợ chồng Trong vòng một năm, em có thai 3 lần, nhưng mỗi lần người đàn ông kia đều lấy lý do còn trẻ và không thể nuôi con ra để ép em phá thai. Đến lần thứ tư, sau khi có thai em nói người kia rằng nếu như không thể kết hôn em sẽ phá thai và chia tay, vậy mà tên đó đồng ý ngay lập tức. Sau đó em phá thai và chia tay người đó.

Em kể lại tất cả cho mẹ em nghe. Mẹ em đã đưa em đến bệnh viện vá màng trinh, có như vậy em mới có thể lấy chồng và có được hạnh phúc.

Em nói rằng, em cũng bị người khác lừa gạt và mong tôi tha thứ. Sau này em sẽ sống thật tốt với tôi và gia đình tôi. Nhưng trong lòng tôi bây giờ vô cùng rối loạn. Tôi không thể tha thứ cho em nhưng cũng không thể bỏ rơi em. Có lẽ tôi cần thời gian để bình tĩnh trở lại. Không biết rằng mình có thể tha thứ cho em hay không nhưng tôi biết tôi vẫn còn rất yêu em.