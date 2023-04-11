“Mới vào phòng sinh được 10 phút đã sinh rồi sao? Chắc không phải sinh con đầu lòng, nếu là con đầu thì sao mà sinh dễ dàng như vậy được”.

Người phụ nữ khó nhọc lắm mới vượt qua 9 tháng mang nặng đẻ đau, vốn dĩ khi đứa bé khỏe mạnh lành lặn chào đời, cả gia đình sẽ vui mừng chào đón thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Nhưng với người mẹ trẻ này lại không phải như vậy. Vừa sinh con được một tháng cô đã đòi ly hôn với chồng. Tất cả mọi người biết chuyện này đều kinh ngạc. Hai bên gia đình đều lo lắng không biết lý do tại sao. Nguyên nhân là trước đó một tháng, khi cô chuyển dạ, chồng cô lập tức đưa vào viện. Lúc đó là 9 giờ sáng, bác sỹ thăm khám và kết luận rằng phải đến tối cô mới sinh được và yêu cầu gia đình cho nhập viện để theo dõi thêm. Nhưng thật không ngờ, đến trưa cô đau quá không chịu được nữa, bác sỹ đến kiểm tra lại. Tử cung của cô mở rất nhanh, mọi người liền đưa cô vào phòng sinh. Sau đó khoảng 10 phút bác sỹ thông báo tới gia đình “mẹ tròn con vuông”.

Khi đó cả nhà đều vui mừng, nhưng bên cạnh có một bác đã lớn tuổi đang ngồi chờ con sinh phía trong liền nói: “Mới vào phòng sinh được 10 phút đã sinh rồi sao? Chắc không phải sinh con đầu lòng, nếu là con đầu thì sao mà sinh dễ dàng như vậy được”. Thực ra câu nói của người phụ nữ đó không có ác ý gì nhưng chồng cô lại găm trong lòng. Anh ta vô cùng tức giận vào thẳng phòng hậu sản trực tiếp hỏi vợ. Anh ta nghi ngờ đây không phải là lần đầu tiên vợ sinh con. Quá đáng hơn, anh ta còn dành tặng một cái bạt tai cho người vợ mới sinh. Ảnh minh họa: Internet

Cô gái vô cùng ấm ức. Không ngờ mình vừa đau đớn sinh con, cơ thể còn như mượn của người khác vậy mà chồng không được một lời an ủi động viên, chỉ vì nghe được một câu nói của người lạ mà quay sang nghi ngờ rồi ra tay đánh vợ. Vừa hết thời gian ở cữ cô liền đề xuất ly hôn. Lúc này anh chồng hết lời xin lỗi. Anh xin cô cho một cơ hội để sửa sai, bất luận thế nào anh cũng không đồng ý ly hôn. Anh ta lấy đứa con ra để làm cô mềm lòng: “Anh sai rồi, anh xin hứa sẽ không có lần sau nữa! Xin em hãy tha thứ cho anh. Chắc em không nhẫn tâm thấy con mình mới sinh ra đã không có cha chứ?”. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên với cô, kể từ giây phút chồng ra tay đánh cô trong phòng hậu sản, trái tim cô coi như đã chết. Cô không thể nào tha thứ cho một con người chỉ vì một câu nói vu vơ mà nghi ngờ rồi ra tay đánh vợ. Giờ đây, bất luận anh ta có nói gì hay làm gì đi chăng nữa cô vẫn không thể nào tha thứ cho con người ấy.

Tặc lưỡi đồng ý lấy 'vợ già' 1 đời chồng có 2 con riêng, nhưng rồi đêm tân hôn mới biết mình trúng số Thế rồi đám cưới ấy cũng diễn ra. Không quá hoành tráng nhưng vô cùng ấm cúng vì vợ anh đã lấy chồng lần 2 rồi. Đêm tân hôn, anh vừa tiến đến hôn lên môi chị thì thấy vợ mình run rẩy. Anh tưởng mình làm gì lập tức hoảng hốt hỏi vợ.

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