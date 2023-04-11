Tặc lưỡi đồng ý lấy 'vợ già' 1 đời chồng có 2 con riêng, nhưng rồi đêm tân hôn mới biết mình trúng số

Tâm sự 11/04/2023 11:50

Thế rồi đám cưới ấy cũng diễn ra. Không quá hoành tráng nhưng vô cùng ấm cúng vì vợ anh đã lấy chồng lần 2 rồi. Đêm tân hôn, anh vừa tiến đến hôn lên môi chị thì thấy vợ mình run rẩy. Anh tưởng mình làm gì lập tức hoảng hốt hỏi vợ.

Kể lại câu chuyện này không ít người sẽ cho rằng tôi là kẻ dựng chuyện. Nhưng hãy thử nghe đi rồi bạn sẽ tin vào tình yêu đích thực và tin tưởng rằng ở trên đời này vẫn còn có cả những tình yêu như thế.

Anh quen với người con gái ấy khi cả hai đã cùng nhau ổn định về kinh tế và cũng đã có chút tuổi. Anh năm nay cũng đã ngoài 30 rồi, bố mẹ giục mãi hết cả lên chuyện anh chưa chịu kết hôn. Thế rồi anh gặp chị, một người con gái đã 1 đời chồng thậm chí còn thêm 2 đứa con riêng và bằng tuổi anh.

Nhìn gương mặt chị thoáng nét u buồn. Anh thật sự hi vọng mình có cơ hội được chăm sóc cho người con gái ấy. Bởi vì trước nay không có ít người đến với anh vì tiền. Anh kiếm được nhiều tiền, gia đình giàu có, không ít cô gái sẵn sàng đánh đổi. Nhưng còn anh thì không, anh không yêu họ mà chỉ yêu mình người con gái đã 1 đời chồng ấy.

Tặc lưỡi đồng ý lấy 'vợ già' 1 đời chồng có 2 con riêng, nhưng rồi đêm tân hôn mới biết mình trúng số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên chị, anh cảm thấy mình là một người đàn ông. Anh mong chị gật đầu, thế nhưng ngày nhận được cái gật đầu theo anh thì cũng là lúc anh phải đối diện với cả trăm những lời khuyên can khác từ bố mẹ, gia đình anh chị em.

Mẹ anh đã khóc lên khóc xuống khi biết rằng anh yêu một người con gái như vậy, hay tin 1 đời chồng bà đã khó chấp nhận giờ còn đến 2 đứa con riêng càng khiến cho mẹ anh không thể nào chịu đựng nổi việc đó. Nhưng tình yêu của anh dành cho chị thật sự cao cả, thật sự vô cùng thiêng liêng. Mọi thứ cứ diễn ra dưới sự cố gắng của anh. Anh cũng tuyên bố rằng: “Nếu không là cô ấy, nếu mẹ không chấp nhận cô ấy con sẽ không cưới ai khác ngoài cô gái ấy làm vợ cả”.

Nhường nhịn, mẹ anh cuối cùng cũng phải chấp nhận trước ý chí của con trai mình. Làm mẹ, bất cứ bà mẹ nào cũng hi vọng con cái của mình được hạnh phúc. Cũng chính vì lẽ đó mẹ anh cầu mong rằng con dâu sẽ là đứa con dâu tốt như con trai bà trông đợi.

Tặc lưỡi đồng ý lấy 'vợ già' 1 đời chồng có 2 con riêng, nhưng rồi đêm tân hôn mới biết mình trúng số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi đám cưới ấy cũng diễn ra. Không quá hoành tráng nhưng vô cùng ấm cúng vì vợ anh đã lấy chồng lần 2 rồi. Đêm tân hôn, anh vừa tiến đến hôn lên môi chị thì thấy vợ mình run rẩy. Anh tưởng mình làm gì lập tức hoảng hốt hỏi vợ:

- Anh làm gì khiến em sợ à?

- Không, không phải tại anh đâu, tại em, em chưa khi nào gần 1 người đàn ông đến thế.

- Em nói vậy là sao?

- Vì, em…

- Thế hai đứa con thì sao?

- Em từng có 1 đời chồng thật. Nhưng ngày ấy anh ấy với em yêu nhau vẫn chưa vượt quá giới hạn mà chỉ đi đăng kí kết hôn thôi. Sau đấy anh ấy bị tai nạn mất nên em được coi như gái 1 đời chồng.

- Vậy còn hai đứa con riêng của em?

- Đó là hai đứa bé em nhặt được. Em vào trại trẻ mồ côi thấy chúng thương quá nên em nuôi rồi nhận chúng làm con.

- Anh thật không ngờ mình lại có diễm phúc cưới được 1 cô vợ tốt như em.

- Em chỉ cố gắng làm mọi việc tốt hơn thôi, em hi vọng hai đứa bé sẽ hạnh phúc và coi em như mẹ đẻ của chúng nên giấu mọi chuyện từ bé.

- Anh cảm ơn em vì đã đến với anh trong cuộc đời này.

Cuối cùng anh hôn nhẹ lên môi chị rồi họ cùng nhau có một đêm tân hôn ngọt ngào. Người ta trách anh dại dột, khuyên anh bỏ chị. Nhưng đêm tân hôn này anh mới nhận ra mình trúng số lớn rồi. Đêm tân hôn ấy, giọt máu đỏ đã rơi trên ga giường trắng tinh chứng minh lời nói của chị là thật. Chỉ hi vọng từ đó trở về sau này anh với chị sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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