Đêm tân hôn làm cùng nhau đến rã rời chân tay, vừa nằm xuống tôi giật bắn người khi thấy chồng soi dấu hiệu trinh tiết của mình, sự thật sau đó khiến tôi rơi nước mắt

Tâm sự 11/04/2023 10:50

Tân hôn xong cô nằm xuống định đi ngủ thì bất thình lình chồng cô bật dậy lôi đèn pin ra soi soi. Cô run bắn bởi vì thừa biết rằng anh đang cố gắng tìm dấu hiệu trinh tiết của mình.

Chỉ có sự việc xảy ra rồi mới khiến con người ta cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Bởi vì chẳng ai tin lại có cả một người đàn ông lạ như thế trên đời. Anh với cô quen nhau khi cả hai đã ổn định công việc của mình. Không phải còn trẻ trung để mà còn quá đặt nặng vấn đề trinh tiết vì cả hai đều không phải mối tình đầu của nhau.

Tuy nhiên dù là thế thì con gái vẫn bị ép buộc và khắt khe hơn. Nếu may mắn lấy được một người chồng không đặt nặng vấn đề đó thì có lẽ mọi chuyện đã không có gì thay đổi. Chỉ có điều nếu như chồng để tâm tới nó thì sẽ là rất mệt mỏi cho cuộc sống hôn nhân sau này.

Quen biết qua dịp kỉ niệm công ty. Vì cũng đông nhân viên nên anh tương đối bất ngờ khi nhìn thấy cô vì trước đấy anh chưa gặp cô bao giờ cả. Sau khi bắt quen thì tình yêu nơi công sở ấy được bắt đầu.

Đêm tân hôn làm cùng nhau đến rã rời chân tay, vừa nằm xuống tôi giật bắn người khi thấy chồng soi dấu hiệu trinh tiết của mình, sự thật sau đó khiến tôi rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hẹn hò khi ở độ tuổi để kết hôn, cả hai không còn nhõng nhẽo, không có việc làm nũng như những cặp đôi trẻ. Thậm chí ngay cả thời gian dành cho nhau, nhắn tin cũng ít vô cùng. Cũng đúng, bởi vì anh với cô nào có phải còn trẻ con nữa đâu. Họ yêu nhau bằng một tình yêu trưởng thành cơ mà.

Thế nhưng là phụ nữ nên cô vẫn lo lắng đến chuyện mình đã trao đi trinh tiết cho người đàn ông trước đó. Đám cưới của họ diễn ra vô cùng đẹp và hạnh phúc. Vì nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Đêm tân hôn cô đã lo lắng vô cùng. Anh nhẹ nhàng cũng khiến cô an tâm hơn. Họ có với nhau một đêm tân hôn ngọt ngào.

Tân hôn xong cô nằm xuống định đi ngủ thì bất thình lình chồng cô bật dậy lôi đèn pin ra soi soi. Cô run bắn bởi vì thừa biết rằng anh đang cố gắng tìm dấu hiệu trinh tiết của mình. Nếu lần này mà chồng không thấy, anh là người đàn ông đặt nặng vấn đề đó thì sẽ không biết cô sẽ sống những ngày tiếp theo ra sao nữa. Tự dưng đang lo lắng thì anh tìm kiếm xong ngồi xuống thở phào một cái dài rồi nhẹ nhàng tự nhủ:

Đêm tân hôn làm cùng nhau đến rã rời chân tay, vừa nằm xuống tôi giật bắn người khi thấy chồng soi dấu hiệu trinh tiết của mình, sự thật sau đó khiến tôi rơi nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- May quá, vợ mình không còn trinh rồi. – bất ngờ với câu nói của chồng quá cô chồm dậy hỏi:

- Sao lại may ạ? Vợ anh không còn trinh mà anh vui đến thế sao?

- Ơ, anh tưởng vợ ngủ rồi. À, tại ngày xưa anh yêu người yêu cũ giờ cô ấy tai nạn mất rồi ý. Nhưng trước kia anh từng hứa với cô ấy là cô ấy là người đầu tiên của anh, anh cũng vậy nên cô ấy hi vọng sau này anh sẽ lấy một người phụ nữ không còn trong trắng. Dù có không còn nguyên vẹn cũng không được trách móc vợ mình mà phải thương yêu cô ấy. Bởi vì cô ấy xứng đáng được anh yêu thương. Người yêu cũ của anh đã nói vậy.

- Cô ấy thật tốt.

- Ừ, nhưng không may mắn.

- Mai vợ chồng mình ra thăm mộ cô ấy nhé, em muốn cảm ơn cô ấy.

- Được, giờ đi ngủ đi, mai vợ chồng mình đi.

Cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không thể nào hạnh phúc được nếu như người phụ nữ không còn nguyên vẹn. Vậy mà cuối cùng cô lại có được hạnh phúc nhờ người yêu cũ của chồng. Cô thầm cảm ơn, cho dù cô gái ấy đã ra đi rồi. Nhưng những gì cô gái ấy để lại khiến con người ta mãi mãi trân trọng.

Tức điên máu vợ lén lút sau lưng ngoại tình, đến tận chỗ làm của người yêu mới vợ hỏi cho ra lẽ, tôi chết đứng phát hiện sự thật kinh hoàng đằng sau

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Sau đó anh phát hiện vợ thường xuyên gặp 1 gã đàn ông lạ. Trong cái lúc đó anh đã giận vợ lắm. Anh điên lên chỉ muốn lao vào đánh anh chàng kia 1 trận. Vậy nhưng kì lạ ở chỗ, hai người đang hẹn hò lén lút với nhau vậy mà tại sao anh chỉ thấy họ đến quán café chứ không đưa nhau vào nhà nghỉ.

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