Tôi thuộc tuýp đàn ông truyền thống nên khi yêu hay lúc lấy vợ, tôi thường chọn những cô gái dịu dàng, không quá cá tính. Đặc biệt tôi rất ghét những phụ nữ có hình xăm, nhất là những hình lớn trên cơ thể. Nhiều lúc vợ tôi cũng muốn 1 hình xăm nhỏ nơi sau gáy hay cổ chân tay, tôi gạt phắt đi.

Mỗi lần con trai về nhà, tôi thấy bà đối xử với con dâu tuy không thật quý ra mặt nhưng cũng không quá gay gắt. Còn vợ luôn hoàn thành mọi việc bà sai bảo song lúc nào cô ấy cũng giữ khoảng cách ít tâm sự hay chia sẻ với mẹ chồng.

Công việc của tôi là giám sát công trình nên thường xuyên vắng nhà vài tháng mới về. Ở nhà chỉ có vợ và mẹ tôi sống chung. Mẹ tôi do là góa phụ từ lâu, lại bao năm chỉ quanh quẩn ở nhà làm ruộng nên bà khó tính và còn nhiều suy nghĩ cổ hủ lắm.

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Nhiều lần tôi bóng gió hỏi vợ:

“Em ở nhà với mẹ có vui không? Hai mẹ con chắc phải hay chuyện với nhau lắm nhỉ?”.

Vợ tôi chỉ điềm tĩnh đáp:

“Cách biệt tuổi tác nên chẳng nói chuyện gì cả. Hơn nữa anh biết đấy, bà không ưa em nên đụng mở miệng là bị chửi”.

Cho tới lần vừa rồi, do tôi phải vào Quảng Ngãi giám sát công trình suốt 4 tháng nên không thể về thăm nhà. Hôm ấy trở về tôi vui mừng lắm.

Đêm đầu tiên vợ chồng xa nhau, phút gần gũi thì cô ấy lại đòi tắt điện. Dù ngạc nhiên nhưng tôi cũng chiều theo ý vợ nhưng rồi tôi phát hiện trên lưng cô ấy có hình xăm bông hoa rất lạ. Tôi giật bắn mình vì thực sự bất ngờ. Biết thừa tôi dị ứng với những cô gái xăm mình mà vợ vẫn cố tình.

Quá bực tức, tôi mắng vợ sa sả:

“Sao trên lưng cô lại có hình này? Cô xăm nó từ bao giờ? Tôi đã bảo cấm được xăm cơ mà”.

Lúc này vợ tôi ngồi ôm chăn khóc thút thít. Tôi tra hỏi mãi thì cô ấy thừa nhận:

“Mấy tháng trước khi dọn cơm tối lên em có nhỡ tay làm vỡ bát canh nên khiến mẹ bực tức hất đổ cả nồi canh nóng còn lại lên lưng. Vì thế em phải xăm để che vết sẹo bỏng”. Anh đi làm xa thì làm sao biết?

Chưa nghe vợ nói hết câu, tôi đã cuống cuồng ôm chầm lấy cô ấy xin lỗi. Hóa ra thủ phạm gây ra vết sẹo đằng sau lưng to tướng kia chính là mẹ đẻ tôi. Tôi xót vợ lắm nhưng cũng không biết nên làm thế nào với mẹ mình bây giờ?