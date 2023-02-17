Vui sướng vì lấy trúng vợ đẹp, đêm tân hôn tôi hóa đá khi nhìn mặt vợ tái nhợt, da xanh xao đang ngồi bên cạnh hoảng loạn ôm bụng khóc vì thứ trên ga giường

Tâm sự 17/02/2023 07:42

Khi gặp và yêu vợ hiện tại, tôi hãnh diện về cô ấy lắm. Em chẳng những xinh nhất trong những người từng yêu trước đấy mà rất chân thành. Em kém tôi 3 tuổi song rất chín chắn, mạnh mẽ và bản lĩnh.

Xuất thân trong gia đình làm nông nên ngay từ khi còn thanh niên, tôi đã ý thức được phải tự mình bươn trải trong cuộc sống để có kinh tế vững vàng độc lập. Và rồi trời cũng thương khi cho tôi cuộc sống suôn sẻ, 1 công việc ổn định để có thể đủ gửi tiền về quê báo hiếu bố mẹ hàng tháng mà vẫn lo được cho bản thân.

Cá nhân tôi cũng không có yêu cầu gì về người bạn đời sau này. Tôi không cần vợ phải xinh đẹp, chỉ cần cô ấy có việc làm ổn định, chung thủy với chồng và biết cư xử với mọi người trong gia đình. Thế nhưng yêu cầu đơn giản ấy của tôi lại rất ít cô gái trẻ đáp ứng được. Tôi cũng trải qua mấy mối tình và thấy không đi đến đâu nên chia tay sớm.

Khi gặp và yêu vợ hiện tại, tôi hãnh diện về cô ấy lắm. Em chẳng những xinh nhất trong những người từng yêu trước đấy mà rất chân thành. Em kém tôi 3 tuổi song rất chín chắn, mạnh mẽ và bản lĩnh.

Hai đứa yêu nhau được 4 tháng thì quyết định vượt rào. Sau đó em có bầu ngay nên tôi quyết định tổ chức đám cưới rất hoành tráng tại nhà hàng với sự xuất hiện đầy đủ của người thân 2 bên gia đình và bạn bè 2 đứa. Tại hôn trường, ai cũng khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa, cô dâu xinh đẹp khiến tôi càng phổng mũi tự hào.

Đám cưới xong, chúng tôi về nhà riêng của mình nghỉ ngơi. Do tiếp bạn nhiệt tình quá nên tôi say, lên đến phòng thì nằm vật ra ngủ 1 giấc chẳng biết trời đất là gì mặc vợ tắm giặt đi ngủ lúc nào cũng chẳng biết.

 

Vui sướng vì lấy trúng vợ đẹp, đêm tân hôn tôi hóa đá khi nhìn mặt vợ tái nhợt, da xanh xao đang ngồi bên cạnh hoảng loạn ôm bụng khóc vì thứ trên ga giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đang ngủ tôi chợt thức giấc bởi tiếng gọi của vợ. Mặt vợ tái nhợt, da xanh xao đang ngồi bên cạnh hoảng loạn ôm bụng khóc. Đáng sợ hơn là nhìn ga giường chỗ vợ ngồi có những vết máu. Hoảng quá tôi vội đưa em vào viện cấp cứu.

Vào viện bác sĩ nói em đã bị sảy thai tự nhiên. Sau phẫu thuật 2 ngày, em đã được xuất viện về nhà nhưng cô ấy chỉ biết ôm chồng mà khóc, còn tự trách bản thân không giữ được con. Tôi phải động viên an ủi mãi mới dần nguôi.

Hiện tại vợ tôi đang ở nhà nghỉ ngơi và kiêng cữ. Em cứ buồn và bi quan, còn sợ mang bầu lần nữa vì cứ bảo có thể sẽ lại sảy. Giờ tôi phải chăm sóc vợ thế nào và cần làm gì để ngăn ngừa bị sảy thai sau này đây?

Cần làm gì để ngăn ngừa bà bầu bị sảy thai?

Sau sảy thai, sức khỏe của mẹ bị ảnh hưởng, các bộ phận của cơ quan sinh sản vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn, tâm lý của mẹ vẫn còn nhiều xáo trộn. Theo bác sĩ, để đảm bảo sức khỏe cho mẹ, ngoài nghỉ ngơi và chế độ ăn uống tốt, người thân gia đình cần phải tích cực trấn an tinh thần cho người mẹ, giúp họ vượt qua nỗi đau mất mát. Ngoài ra, để hạn chế nguy cơ tái diễn, tốt nhất sau sảy thai 3 tháng các cặp vợ chồng mới nên có kế hoạch mang thai tiếp. 

Bà bầu bị sảy thai là tai biến đau lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý. Ai cũng có nguy cơ và nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà không báo trước. Vì vậy, thay vì lo lắng, mẹ bầu hãy áp dụng các biện pháp dưới đây để ngăn ngừa:

Nên đi khám tiền hôn nhân để nắm bắt tình hình sức khỏe cũng như các nguy cơ có thể gặp khi mang thai để phòng ngừa.

- Duy trì cân nặng vừa phải khi có ý định mang thai.

- Tránh xa rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, chất độc hại.

- Trong suốt thai kỳ, cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Tốt nhất, nên quan tâm đến chế độ ăn uống khoa học khi có ý định mang thai.

- Khi có thai, hạn chế vận động mạnh, làm việc quá sức hay căng thẳng, stress kéo dài.

- Tập thể dục là rất tốt nhưng hãy lựa chọn những bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với phụ nữ mang thai vì có nhiều động tác mạnh có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

- Khi mang thai, nếu phải dùng thuốc, hãy hỏi bác sĩ để đảm bảo thuốc đó an toàn cho thai nhi.

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