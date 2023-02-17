Valentine không thấy chồng tặng quà, tôi chết lặng khi bồ nhí của anh ta gửi món quà mà chồng tôi sắp sửa tặng cho ả

Tâm sự 17/02/2023 02:14

Nhưng gần đây, tôi bị ghen ngược. Bồ của chồng kiên quyết muốn chồng tôi phải ly hôn. Cô ta thậm chí còn ra mặt khiêu khích tôi. Cô ta có con trai còn tôi có hai bé gái. Cô ta chụp màn hình tin nhắn cô ta và chồng tôi chat với nội dung.

Tôi và chồng tôi kết hôn được 7 năm. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc trước khi chồng tôi mở hệ thống cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch và thành công.

Khi chồng tôi lên Mộc Châu, tìm nguồn hàng để hợp tác bán trong hệ thống, hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn thay đổi.

Ban đầu, tôi tin tưởng chồng tuyệt đối vì chúng tôi yêu nhau từ hồi sinh viên, xuất phát là bạn thân và cùng trải qua nhiều biến cố.

Tôi thấy chồng thường xuyên đi công tác với lịch trình dày đặc. Mỗi lần đi công tác thường kéo dài cả tuần. Nhưng tôi coi đó là chuyện bình thường vì chồng tôi rất quan trọng sự nghiệp. Điều đó giúp anh thành công, ngay cả trong thời điểm dịch bệnh vẫn kiếm được rất nhiều tiền.

Một lần tôi vô tình tỉnh dậy, thấy anh vẫn cầm điện thoại rất muộn. Tôi hỏi thì anh bảo: "Em biết thừa công việc của anh mà, ngày làm không hết việc thì đêm cũng phải tranh thủ cho xong".

Nhưng với trực giác của phụ nữ, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ. Tôi tìm đủ mọi cách để tìm ra sự thật, nhưng vẫn tỏ thái độ bình thường để chồng không đề phòng.

Tôi gần như chết lặng khi xác minh đúng là chồng tôi ngoại tình. Anh đã cặp với một cô gái kém 10 tuổi, là kỹ sư nông nghiệp từ Hà Nội lên Mộc Châu lập nghiệp.

Mặc dù trong lòng chỉ muốn "xé" chồng ra nhưng tôi đã kìm nén và chọn cách chia sẻ thẳng thắn với chồng. Tôi cũng sẵn sàng tha thứ vì anh vẫn đối xử tốt với vợ con. Hơn nữa, bố mẹ chồng tôi rất tốt.

Tôi không ngờ chồng tôi thừa nhận và nói với tôi rất thẳng rằng: "Sao em biết? Anh cũng định tìm thời gian thích hợp để nói với em. Anh thật sự yêu cô ấy. Mà cô ấy lỡ có bầu được 6 tháng rồi".

Tôi ba máu sáu cơn tung hê tất cả, hôm đó vợ chồng tôi cãi nhau rất to. Những ngày sau đó là địa ngục đối với tôi. Tôi đã nghĩ nếu chỉ là cặp kè bình thường, tôi có thể cố gắng giữ lấy gia đình mà tha thứ, nhưng giờ có cả con rồi thì tôi còn gì mà thiết tha nữa.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ly hôn chưa phải thời điểm thích hợp. Khi sinh con thứ hai, tôi chấp nhận nghỉ việc để về làm hậu phương chăm lo cho gia đình. Kinh tế hoàn toàn do chồng tôi lo, giờ ly hôn có thể tôi sẽ trắng tay, mà công việc của chồng lại ngày càng phát triển.

 

Valentine không thấy chồng tặng quà, tôi chết lặng khi bồ nhí của anh ta gửi món quà mà chồng tôi sắp sửa tặng cho ả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chọn giải pháp nhẫn nhục, bằng lòng để chồng có bồ và con riêng bên ngoài. Chúng tôi đã trải qua cuộc sống như vậy được hơn 2 năm. Và chỉ có mẹ chồng tôi biết chuyện đó, vì tôi đã tâm sự với bà. Chính bà là người đã an ủi và động viên tôi rất nhiều. Tôi cũng quen dần với cảm giác chồng thỉnh thoảng lại đi công tác lâu ngày.

Nhưng gần đây, tôi bị ghen ngược. Bồ của chồng kiên quyết muốn chồng tôi phải ly hôn. Cô ta thậm chí còn ra mặt khiêu khích tôi. Cô ta có con trai còn tôi có hai bé gái. Cô ta chụp màn hình tin nhắn cô ta và chồng tôi chat với nội dung:

- Anh ơi, quà valentine năm nay em muốn anh tặng một món quà, em thích món quà đó lắm.

- Em muốn tặng gì cứ nói nhé.

- Em muốn anh mang tờ đơn ly hôn với vợ lên đây tặng em. Em muốn được làm vợ chính thức của anh, bố mẹ anh cũng lên thăm cháu nhiều lần rồi mà.

- Ừ, để anh tính, anh cũng đang cố gắng.

Hóa ra, bố mẹ chồng tôi đã giấu tôi lên thăm cháu trai của họ rồi. Tôi thật sự cảm thấy bị cả gia đình nhà chồng quay lưng. Bản thân tôi cũng nhu nhược, không dứt khoát để xảy ra cơ sự này.

Đến thời điểm này, tôi thật sự muốn ly hôn, nhưng tôi phải làm sao để có lợi thế nhất cho bản thân và hai con đây?

Vợ bầu ngủ nướng đến tận 7h sáng vẫn chưa chuẩn bị bữa ăn cho bố mẹ chồng, tôi vội vàng lao lên chất vấn, mở cửa ra mặt tôi biến sắc không còn giọt máu

Vợ bầu ngủ nướng đến tận 7h sáng vẫn chưa chuẩn bị bữa ăn cho bố mẹ chồng, tôi vội vàng lao lên chất vấn, mở cửa ra mặt tôi biến sắc không còn giọt máu

Gọi cho vợ, phải đến chục cuộc cô ấy mới nhấc máy. Tôi lớn giọng chất vấn vợ đang ở đâu, đang làm trò gì vậy thì vợ đủng đỉnh trả lời khiến tôi phải chết điếng.

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