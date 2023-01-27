Vừa sửa soạn quần áo đi làm, chồng bỗng cười khẩy vứt lên bàn 50 triệu cùng cuốn sổ tiết kiệm nặng trịch, câu tuyên bố của anh khiến tôi sốc lên sốc xuống nghẹn cổ họng

Chôn chân suốt 3 năm, tôi trở thành mẹ bỉm sữa, không lo quần áo mới, không sửa sang đầu tóc, tôi tù túng trong chính mình.

Sau khi sinh con, tôi bị chồng buộc phải ở nhà chăm con đến khi con đi học được mẫu giáo. Suốt 3 năm ở nhà, tôi trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu khi quần áo cũ kĩ, nhăn nhúm, đầu tóc chẳng sửa sang gì và cơ thể lúc nào cũng có mùi sữa, mùi mồ hôi. Mọi việc nhà tôi đều làm hết từ dọn rác, nấu ăn, lau dọn nhà cửa. Nhưng chồng chưa từng trân trọng điều đó và xem đó là nghĩa vụ của tôi. Anh làm Giám đốc một công ty, lương rất cao.

Hôm qua, tôi đi làm lại sau 3 năm nghỉ ở nhà. Nhìn vợ mặc đồ đẹp, đứng trước gương chỉnh sửa, chồng tôi cười khẩy rồi rút 50 triệu vứt lên bàn. Tiền bay tung tóe khắp bàn. Kèm với đó là câu nói: “Nhiêu đây đã đủ để cô cho bố mẹ cô chưa? Đừng có làm bộ, tôi thừa biết cô cần tiền. Cầm lấy và ở nhà ngay cho tôi”. Tôi c.hết lặng. Đúng là tôi hay cho tiền bố mẹ đẻ nhưng cũng là tiền tôi tiết kiệm được chứ không phải lấy tiền chồng. Hóa ra trong mắt chồng, tôi chỉ là một người đàn bà vô dụng. Tôi buồn, thất vọng quá. Giờ chồng tiếp tục ép tôi ở nhà nội trợ nên gây sức ép. Còn đưa ra 2 cuốn sổ tiết kiệm với số tiền hàng tỷ đồng để trói buộc vợ.

Ảnh minh họa: Internet Công việc làm mẹ và nội trợ còn vất vả gấp nhiều lần các công việc khác. 3 năm chấp nhận vì con mà chịu sự coi thường của chồng, chẳng lẽ tôi vẫn còn muốn tiếp tục những ngày tháng đó sao? Mạnh mẽ đứng dậy, làm mới chính bản thân và làm mới cả cách nhìn của chồng với mình. Nếu tôi cứ dùng dằng, đắn đo thì không chỉ tôi mà còn gia đình tôi sẽ phải chịu cái nhìn tiêu cực từ chính chồng tôi. Hơn thế nữa, ở nhà suốt ngày cũng sẽ khiến tôi gặp stress, mệt mỏi, tình cảm vợ chồng cũng trở nên nhàm chán, buồn bực. tTôi cần thay đổi không gian, thay đổi con người, điều đó sé góp phần thổi luồng gió mới vào cuộc sống vợ chồng, khiến cuộc sống tôi đa sắc màu và đáng sống hơn. Để giải quyết mọi chuyện và có thể đi làm trở lại, tôi nói chuyện với chồng. Tôi bình tĩnh, tự tin, mạnh mẽ và kiên định nhưng cũng cần khéo léo, tinh tế khi nói ra quyết định của mình. Có thể vì tôi đi làm quá đột ngột khiến chồng chưa thể thích ứng được nên có những hành động quá mức, vô tình làm tổn thương vợ. Vì thế, tôi hãy trực tiếp trao đổi với chồng, mong anh tôn trọng quyết định của vợ. Nếu như không ai làm việc nhà thì thuê giúp việc toàn thời gian hoặc theo giờ. Còn tôi, tôi vẫn phải đi làm, vẫn phải có những mối quan hệ ngoài xã hội và khẳng định vị trí của bản thân trong mắt chồng lẫn mọi người. Mong rằng tôi sớm đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

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