Vợ bỏ về quê, tôi chán quá nhậu say đến nửa đêm, sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi khiếp đảm ngã lăn ra giường khi thấy người phụ nữ bên cạnh dưới cảnh tượng nghiệt ngã

Thú thật tôi cũng nhịn vợ rất nhiều nhưng cô ấy càng được đà lấn tới. Quá đáng hơn cả, hễ vợ chồng cãi nhau, cô ấy lập tức xách ngay đồ bỏ về ngoại. Báo hại tôi phải sang năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi lên xin lỗi xuống mới đón được cô ấy về. Vài lần còn được chứ đến cả 10 lần, 20 lần thì tôi cũng chịu không nổi.

Lấy được cô vợ đỏng đảnh, tính khí trẻ con đúng là mệt mỏi thật đấy. Tôi năm nay 33 tuổi trong khi vợ tôi mới 25 tuổi. Chưa có con cái gì nhưng vợ chồng tôi đã suốt ngày cãi nhau, chẳng hiểu sau này có thêm một, hai đứa con thì mọi thứ sẽ thành ra thế nào.

Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh, tôi lập tức khiếp sợ ngã lăn khỏi giường khi thấy nằm cạnh mình là cô hàng xóm chưa chồng ở cùng xóm trọ với chúng tôi! Người đêm qua dìu tôi là cô ta chứ nào phải vợ tôi!

Mấy hôm trước, vợ tôi lại giận dỗi chồng rồi xách đồ về nhà mẹ đẻ. Tôi chán nản chẳng buồn sang xin lỗi nữa, hẹn ngay mấy người bạn đi uống rượu đến tận khuya. Lúc khá say thì bạn tôi gọi taxi đưa tôi về tới đầu ngõ. Tôi xuống xe, chóng mặt ngồi một lúc rồi mới đi được vào cổng xóm trọ. Vừa vào cổng đã thấy vợ tôi đột ngột xuất hiện rồi dìu tôi vào nhà. Lúc ấy tôi còn mừng thầm vì lần này vợ biết điều đột xuất, không cần tôi sang tận nơi đón đã tự về.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa hay cô ta cũng tỉnh dậy, trong lòng tôi chỉ có nỗi kinh hoàng và sợ hãi đến run rẩy cả người khi nhận ra tôi và cô ta đều k.hỏa t.hân. Lẽ nào giữa tôi và cô ta đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó? Tôi lắp bắp hỏi thì cô ta mỉm cười: “Anh đoán thử xem?” khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần.

Sau đó trong sự ngỡ ngàng của tôi, cô hàng xóm đột ngột thổ lộ rằng đã yêu thầm tôi từ lâu. Cô ta bảo vợ tôi đã làm khổ tôi quá nhiều, không phải một người vợ tốt, bảo tôi hãy ly hôn vợ. Cô ta nhất định sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc. Tôi bần thần cả người, quả thực tôi đã quá mệt mỏi với một cô vợ trẻ con nhưng bảo tôi dứt khoát ly hôn vợ và cưới ngay cô hàng xóm thì đúng là quá hoang đường.

Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi từ chối thì cô ta đột ngột nghiêm mặt bắt tôi phải chịu trách nhiệm với mình. Trời ơi tôi không thể nhớ nổi đêm qua giữa hai chúng tôi có xảy ra chuyện gì không. Hay cô ta cố tình dàn dựng để bắt vạ tôi. Song kể cả không xảy ra chuyện gì thì việc tôi ở trong phòng cô ta cả đêm, sáng ra cùng tỉnh dậy trên một chiếc giường đã là chuyện động trời rồi.

Tôi chỉ còn cách bảo cô ta đừng làm ầm ĩ, cho tôi thời gian suy nghĩ. Vì bấn loạn chuyện cô hàng xóm nên tôi cũng quên bẵng việc sang đón vợ về. Thế mà vợ tôi lại đột ngột về dịu giọng xin lỗi, hứa hẹn từ giờ sẽ cư xử một cách người lớn hơn.

Tôi thật sự muốn quay về yên ấm với vợ nhưng cô hàng xóm thì liên tục giục giã và thúc ép tôi phải đưa ra quyết định. Nếu không cô ta sẽ lu loa chuyện đêm ấy giữa chúng tôi cho mọi người biết. Tôi phải làm thế nào đây? Xin mọi người cho tôi cao kiến để giải quyết mớ bòng bong này với!