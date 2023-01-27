Cứ 10 giờ đêm chồng lại leo lên sân thượng tập thể dục, bất ngờ nhìn thấy chồng đang trèo từ ban công căn nhà bên cạnh về, vợ ngã quỵ phát hiện bí mật tày đình

Trước khi sự việc xảy ra, chồng tôi là một người chồng cực kỳ ngoan, đi về đúng giờ, ít nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè, lương bao nhiêu đều đưa hết cho vợ. Anh ta không bao giờ ngắm ảnh gái trên mạng, ra đường cũng chẳng ngó nghiêng gái xinh gái xấu thế nào. Nói chung đã có nhiều lúc tôi từng nghĩ trên thế giới này dù đàn ông có ngoại tình hết thì chồng mình cũng không ngoại tình.

Cho đến bây giờ thì tôi đã tin trên đời này không có người đàn ông nào không ngoại tình cả. Chỉ có điều là anh ta có cơ hội hay chưa và người vợ đã phát hiện được hay không mà thôi.

Đều đặn ngày nào cũng như vậy, cứ khoảng 10 giờ đêm là chồng lại lên sân thượng tập thể dục nâng cao sức khỏe . Còn tôi với con gái thì yên tâm ôm nhau ngủ say tít.

Cách đây 2 tháng, chồng tôi đột nhiên có thói quen tập thể dục đêm, mà cụ thể là tầm 10h, sau khi tôi và con gái đã ngủ say. Nếu tầm đó chồng còn ra ngoài đường tập thể dục, chắc chắn tôi sẽ nghi ngờ. Nhưng anh lại tập thể dục trên sân thượng, cửa chính tự tay tôi khóa trái, thậm chí tôi còn cầm chìa khóa luôn, vì thế tôi hoàn toàn yên tâm. Tính tôi khá ghen tuông và cũng rất cẩn thận, có lẽ vì thế mà chồng tôi ngoan hơn những người đàn ông khác chăng?

Thế rồi hôm đó, vừa ngủ được một lát thì tôi bị tỉnh dậy vì một cơn đau bụng quằn quại. Tôi nghĩ có khi mình bị đau ruột thừa cũng nên. Tôi gắng sức ra ngoài nhà tìm chồng nhưng không thấy anh đâu, mới nhớ ra là lúc đó là giờ tập thể dục của chồng. Điện thoại chồng tôi để trong phòng, chẳng còn cách nào khác tôi phải gắng gượng leo cầu thang lên tìm chồng bảo anh đưa đến bệnh viện.

Thế nhưng khi tôi đẩy cửa sân thượng ra thì lại chẳng thấy bóng dáng chồng tôi đâu. Anh biến mất một cách rất đáng ngờ bởi chẳng có lối nào có thể đi xuống được. Lúc nãy dưới nhà tôi đã để ý cửa chính nhà tôi vẫn khóa trong.

Tôi hoang mang và hoài nghi lắm. Vừa quay trở vào định xuống nhà tìm lại, có khi chồng tôi ở trong bếp hay toilet cũng nên. Thì tôi bất ngờ nhìn thấy chồng, đáng nói là anh đang trèo từ ban công căn nhà bên cạnh về. Hóa ra lý do chồng tôi biến mất là vì anh trèo sang nhà hàng xóm!

Trời ơi đến lúc này thì tôi đã biết tại sao chồng mình lại chịu khó tập thể dục như vậy rồi. Bên cạnh nhà tôi là căn nhà của một cô nàng bỏ chồng, nuôi con 1 mình. Nửa đêm nửa hôm chồng tôi trèo sang đấy còn mục đích gì ngoài việc hú hí với cô ta? Hóa ra chồng tôi ngoại tình theo cách tinh vi không tưởng như thế, bảo sao tôi không thể phát hiện ra được.

Ảnh minh họa: Internet

Bị tôi bắt quả tang tại trận nhưng chồng vẫn cãi phăng, bảo rằng đang tập thể dục thì cô nàng kia gọi sang nhờ sửa hộ cái bóng điện. Tất nhiên chẳng đời nào tôi tin được. Riêng chuyện cứ 10 giờ đêm lại tập thể dục một cách đều đặn, chăm chỉ như thế đã đủ nói lên tất cả rồi. Trước nay chồng tôi đâu phải người yêu thể thao, chăm tập thể dục đến mức ấy chứ?

Chồng biết tôi thường ngủ tầm 10h30 nên anh ta chọn giờ đấy đi tập thể dục, tôi sẽ chẳng đời nào lên kiểm tra. Bình thường tôi cũng ít khi lên sân thượng vì tôi lười leo cầu thang. Nếu có phơi chăn chiếu thì cũng là chồng tôi đem lên phơi. Kế hoạch ngoại tình của anh ta quả nhiên vô cùng chu toàn và kín kẽ. Thế nhưng ở đời đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, muốn người khác không biết thì đừng bao giờ làm.

Tôi là người không bao giờ chấp nhận được chuyện chồng ngoại tình, vì thế mặc anh ta van xin nọ kia, tôi vẫn kiên quyết ly hôn. Sau khi ly hôn tôi cũng xác định ở vậy cả đời nuôi con, đàn ông thật sự không đáng tin. Chẳng sớm thì muộn họ cũng ngoại tình phản bội vợ mà thôi!