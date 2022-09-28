Mình có dấu hiệu trầm cảm, mặc dù ban ngày trông mình vẫn bình thường, nhưng cứ đêm đến mình lại mất ngủ và khóc. Từ khi mình xuất viện về nhà đến nay, chồng mình cũng không nhắc hay an ủi gì mình, có thể anh cũng buồn nên anh cũng sợ nhắc đến sẽ khiến mình buồn hơn. Nhưng đó cũng là lý do khiến mình suy nghĩ và cảm thấy mình quá cô đơn. Vì mình là người khá hướng nội, thường giữ tâm sự trong lòng.

Mình vừa mất con, trước đó mình nhập viện 1 tuần để dưỡng thai nhưng sau lại vì biến chứng mà mình không thể giữ được con.

Có lần mình và anh cãi nhau, mình giận anh, mình buồn bã khóc lóc nhớ anh, mình nghĩ anh cũng giống mình, nhưng mãi sau này mình mới phát hiện những hôm đó khi không nhắn tin với mình thì anh lại nói chuyện rất nhiều với một người bạn khác giới anh quen đã lâu, thậm chí anh còn nói "từng rất thích người đó, nhưng vì nghĩ không đi đến đâu nên không theo đuổi".

Cuộc sống mình dường như chỉ có chồng mình là người có thể để mình chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, nhưng chồng mình thì lại khác, anh ít khi chia sẻ với mình, mặc dù anh vẫn thể hiện rất yêu thương mình. Những ngày gần đây mình hay nghĩ về những chuyện quá khứ và cảm giác bất an, tủi thân trong mình lại trỗi dậy, mình cảm nhận được mình không phải là sự ưu tiên nhất của anh.

Khi quen mình rồi, anh vẫn hay nói chuyện với người yêu cũ và họ vẫn làm chung team với nhau, tuy mình biết rõ hai người không có gì mờ ám cả vì tình cảm trước đó của họ không sâu đậm nhưng mình vẫn rất bất an. Có lần anh bị ốm, mình hỏi thăm thì anh nói không sao, nhưng lại nhắn tin cho người yêu cũ để xin tư vấn nên đi khám thế nào. Thậm chí sinh nhật hai người vẫn tặng quà cho nhau, nhưng anh giấu luôn món quà đó đi, chỉ khi mình phát hiện món quà là chai nước hoa giống hệt chai nước hoa anh từng dùng trước khi quen mình, giác quan của phụ nữ mách bảo mình đó là do người yêu cũ anh tặng. Khi mình hỏi thì ban đầu anh nói là anh mua để dùng nhưng lại giấu kỹ trong túi áo khoác, mình gặng hỏi thì anh nói hai người giờ chỉ là bạn thân và không muốn mình biết vì sợ mình suy nghĩ.

Sau cưới, sinh nhật anh mình chuẩn bị sẵn quà và về nhà sớm đợi anh về rồi hai vợ chồng cùng đi ăn, nhưng hôm đó anh lại đi ăn sinh nhật cùng với team mà team anh đa số là nữ mà không báo mình trước và cũng không đưa mình theo cùng. 8/3 mình phấn khởi nghĩ anh sẽ về sớm đợi chở mình đi chơi, nhưng khi về đến nhà, mở cửa ra là bóng tối bao trùm, mình hụt hẫng vô cùng, sau đó mới biết anh đi liên hoan với các chị em trong team.

Ảnh minh họa: Internet

Anh có một cô người yêu cũ thời học sinh, người này cũng đã lập gia đình nhưng vẫn hay tâm sự với anh chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi chuyện con cái, có lần anh còn lặn lội đường xá xa xôi kẹt xe để đi mua đồ giùm. Thậm chí tết vừa rồi, người ấy còn nhắn tin đòi lì xì và hẹn café, còn cho cả số ddienj thoại mới, và mình phát hiện chồng mình không lưu sđt đó vào danh bạ nhưng lại lén gửi qua mail phụ của anh.

Chồng mình là người hiền lành, tính cách nhẹ nhàng, nên rất được mọi người yêu mến, anh với ai cũng rất lịch sự, và đôi khi có phần nhiệt tình quá. Anh cũng hay trò chuyện với các chị em, có cuộc trò chuyện nó quá mức thân thiết khiến mình phải suy nghĩ.

Đôi khi cảm xúc lấn át và lòng tự trọng bị tổn thương khi phát hiện ra mọi chuyện, mình cũng tự hỏi bản thân mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, mình cũng từng nói chuyện thẳng thắn với anh, nhưng anh chẳng hề phân bua, cũng không chối bay chối biến, anh chỉ im lặng, nhẹ nhàng an ủi xin lỗi và giải thích với mình rằng anh thấy đó là những chuyện bình thường.

Anh không chủ tâm làm gì có lỗi với mình. Mình cũng nghĩ, cuộc sống này muôn màu muôn sắc, và con người cũng vậy, bản thân mình cũng có nhiều khuyết điểm, cũng có quá khứ, nhưng anh đều chấp nhận hết, anh luôn nhẹ nhàng và cưng chiều mình, chưa bao giờ lớn tiếng hay kiểm soát mình điều gì, mình cũng biết rõ anh chưa làm điều gì có lỗi đến hôn nhân của chúng mình, nên đôi khi mình tự hỏi liệu có phải mình đang quan trọng hóa vấn đề hay không? Vì nếu bỏ qua những chuyện này, bỏ qua sự dịu dàng quá mức với người khác trong tính cách của anh, thì hôn nhân của chúng mình vẫn rất hạnh phúc.

Nhưng sự bất an là liều thuốc độc giết chết hôn nhân, anh không cho mình được cảm giác an toàn, làm sao để mình thôi nghĩ về những chuyện trong quá khứ mỗi khi mình buồn, mình thật sự không muốn trở thành một người vợ thích kiểm soát chồng nhưngtừ khi phát hiện mọi chuyện, mình có thói quen hay kiểm tra điện thoại của anh, và mình cũng công khai cho anh biết chuyện này.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại mình vẫn bị gò bó trong bốn bức tường vì mới sẩy thai ên phải ở cữ, cảm giác bức bách khiến mình suy nghĩ tại sao mình phải chịu mệt mỏi đến vậy. Mình đã nghén nặng, mình sút tận 6 kí, chịu vất vả khi nhập viện mỗi ngày mình phải tiêm 2-4 mũi liên tục trong gần 10 ngày và chịu đau đớn sinh đẻ trong khi mình còn không phải là sự ưu tiên nhất của anh?

Trái tim mình vụn vỡ khi những suy nghĩ cứ quấn lấy mình mỗi ngày, liệu hôn nhân của mình có thể nào bớt áp lực và hạnh phúc như những gì mình mong ước hay không?