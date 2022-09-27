Nhà có đứa em gái tôi rất thương yêu, từ một cô bé đáng yêu, hồn nhiên để rồi trở thành người thờ thờ đẫn đẫn sau khi lấy chồng sinh con.

Ngày chúng tôi lên đón em và cháu tôi về sau khi nhận được điện thoại của bạn thân em, em ngồi đờ đẫn trên giường tay vẫn ôm chặt đứa con nhỏ, cái tư thế khom người chúi đầu vào gối còn hai tay ôm đứa con nhỏ là hình ảnh như con dao đâm vào lòng tôi lúc đó. Mặc cho mẹ chồng em nói bóng nói gió, gia đình tôi vẫn lịch sự xin phép cho em và cháu về chơi. Đưa em lên xe là đưa thẳng con bé vào viện để gặp bác sỹ tâm lý. Vô vàn những câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống của mẹ bỉm sống cùng mẹ chồng mà hầu hết chị em trải qua thì tôi xin phép không kể nữa, nhưng có một câu chuyện làm tôi cứ nghĩ mãi.

Em tôi sinh em bé, một mình em trông nom thức khuya cho con ăn uống nên thiếu ngủ, bé quấy đêm, lại chỉ ngủ ngon tầm 4h sáng đến 7h, khi đó mẹ bé cũng mới được ngả lưng. Nhưng cứ 5:00 sáng hàng ngày là mẹ chồng sẽ băm hành tỏi gừng để nấu ăn cho em rể tôi mang đi làm lúc 6:30. Bà thông gia nhất định phải nấu cho em rể mang đồ ăn đi làm cho đảm bảo, và lúc nào cũng là sáng sớm nấu chứ không phải qua đêm mặc dù em tôi đã khắc phục bằng cách nấu hoặc băm sẵn gia vị cho mẹ chồng từ hôm trước. Nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó cứ 5:00 sáng tiếng băm cốc cốc lại vang lên trong căn hộ chật hẹp. Ảnh minh họa: Internet Em tôi cũng nhờ chồng nhắc mẹ chồng nhưng vẫn thật bất ngờ là 5:00 âm thanh thần kỳ đó vẫn xuất hiện, vừa đủ 25 ngày băm như vậy là em gái tôi từ đứa điềm đạm lễ độ, luôn lạc quan đã trở nên rũ rượi thế này. Cả gia đình tôi đều có tính hơi nóng, duy có đứa em gái thứ hai này của tôi luôn là đứa nhỏ nhẹ, hiền lành, sinh con xong cũng tự lạch cạch nấu ăn để con có sữa, việc gì làm được sẽ tự chủ trương làm không muốn người già vất vả vì con cháu.

Mẹ chồng em chưa từng phải giúp em bất cứ việc cá nhân nào, duy có việc cơm nước cho chồng sau khi sinh xong thì mẹ chồng sẽ giúp. Em rể đã gọi điện và xuống nhà vài lần muốn đón em gái tôi về, tôi cũng nhã nhặn bảo "cút", có mỗi cái việc nhường nhịn cho em tôi ngủ chút mà người làm chồng cũng không làm được, vợ đẻ người ta thương thiếu ngủ không kịp, hà cớ gì phải cốc cốc mỗi sáng đến mức con bé thờ thẫn đến vậy. Ảnh minh họa: Internet Tôi trách em rễ sao không ăn hàng ăn quán được dăm bữa nửa tháng vì vợ con sao? Tôi đã thuê người chăm cho hai mẹ con em tôi, lại vừa thấy mẹ con nó tươi tắn vui vẻ lại chút, giờ bảo đón đón em tôi lên, lòng tôi như dậy sóng. Để em tôi thoải mái chút không được hay sao, lẽ nào người làm chồng lại có thể vô tâm đến vậy?

Bên hiếu bên tình, tôi đau lòng chọn lựa chữ hiếu để rồi suốt đời mãi mãi ôm nỗi ân hận vì trót dại làm điều này với em Mình là một thằng con trai thiếu ý chí khi vừa đánh mất đi người con gái mình yêu thương nhất chỉ vì chữ "Hiếu" là cả một gánh nặng trong cuộc đời mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/len-tham-em-gai-sau-sinh-toi-chet-lang-chung-kien-me-bim-tram-cam-nang-chi-vi-mot-hanh-dong-khong-the-nhan-tam-hon-cua-me-chong-507441.html