Lên thăm em gái sau sinh, tôi chết lặng chứng kiến mẹ bỉm trầm cảm nặng chỉ vì một hành động không thể nhẫn tâm hơn của mẹ chồng

Tâm sự 27/09/2022 23:45

Nhà có đứa em gái tôi rất thương yêu, từ một cô bé đáng yêu, hồn nhiên để rồi trở thành người thờ thờ đẫn đẫn sau khi lấy chồng sinh con.

Ngày chúng tôi lên đón em và cháu tôi về sau khi nhận được điện thoại của bạn thân em, em ngồi đờ đẫn trên giường tay vẫn ôm chặt đứa con nhỏ, cái tư thế khom người chúi đầu vào gối còn hai tay ôm đứa con nhỏ là hình ảnh như con dao đâm vào lòng tôi lúc đó.

Mặc cho mẹ chồng em nói bóng nói gió, gia đình tôi vẫn lịch sự xin phép cho em và cháu về chơi. Đưa em lên xe là đưa thẳng con bé vào viện để gặp bác sỹ tâm lý. Vô vàn những câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống của mẹ bỉm sống cùng mẹ chồng mà hầu hết chị em trải qua thì tôi xin phép không kể nữa, nhưng có một câu chuyện làm tôi cứ nghĩ mãi.

Em tôi sinh em bé, một mình em trông nom thức khuya cho con ăn uống nên thiếu ngủ, bé quấy đêm, lại chỉ ngủ ngon tầm 4h sáng đến 7h, khi đó mẹ bé cũng mới được ngả lưng. Nhưng cứ 5:00 sáng hàng ngày là mẹ chồng sẽ băm hành tỏi gừng để nấu ăn cho em rể tôi mang đi làm lúc 6:30. Bà thông gia nhất định phải nấu cho em rể mang đồ ăn đi làm cho đảm bảo, và lúc nào cũng là sáng sớm nấu chứ không phải qua đêm mặc dù em tôi đã khắc phục bằng cách nấu hoặc băm sẵn gia vị cho mẹ chồng từ hôm trước. Nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó cứ 5:00 sáng tiếng băm cốc cốc lại vang lên trong căn hộ chật hẹp.

Lên thăm em gái sau sinh, tôi chết lặng chứng kiến mẹ bỉm trầm cảm nặng chỉ vì một hành động không thể nhẫn tâm hơn của mẹ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em tôi cũng nhờ chồng nhắc mẹ chồng nhưng vẫn thật bất ngờ là 5:00 âm thanh thần kỳ đó vẫn xuất hiện, vừa đủ 25 ngày băm như vậy là em gái tôi từ đứa điềm đạm lễ độ, luôn lạc quan đã trở nên rũ rượi thế này. Cả gia đình tôi đều có tính hơi nóng, duy có đứa em gái thứ hai này của tôi luôn là đứa nhỏ nhẹ, hiền lành, sinh con xong cũng tự lạch cạch nấu ăn để con có sữa, việc gì làm được sẽ tự chủ trương làm không muốn người già vất vả vì con cháu.

Mẹ chồng em chưa từng phải giúp em bất cứ việc cá nhân nào, duy có việc cơm nước cho chồng sau khi sinh xong thì mẹ chồng sẽ giúp. Em rể đã gọi điện và xuống nhà vài lần muốn đón em gái tôi về, tôi cũng nhã nhặn bảo "cút", có mỗi cái việc nhường nhịn cho em tôi ngủ chút mà người làm chồng cũng không làm được, vợ đẻ người ta thương thiếu ngủ không kịp, hà cớ gì phải cốc cốc mỗi sáng đến mức con bé thờ thẫn đến vậy.

Lên thăm em gái sau sinh, tôi chết lặng chứng kiến mẹ bỉm trầm cảm nặng chỉ vì một hành động không thể nhẫn tâm hơn của mẹ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi trách em rễ sao không ăn hàng ăn quán được dăm bữa nửa tháng vì vợ con sao? Tôi đã thuê người chăm cho hai mẹ con em tôi, lại vừa thấy mẹ con nó tươi tắn vui vẻ lại chút, giờ bảo đón đón em tôi lên, lòng tôi như dậy sóng. Để em tôi thoải mái chút không được hay sao, lẽ nào người làm chồng lại có thể vô tâm đến vậy?

Bên hiếu bên tình, tôi đau lòng chọn lựa chữ hiếu để rồi suốt đời mãi mãi ôm nỗi ân hận vì trót dại làm điều này với em

Bên hiếu bên tình, tôi đau lòng chọn lựa chữ hiếu để rồi suốt đời mãi mãi ôm nỗi ân hận vì trót dại làm điều này với em

Mình là một thằng con trai thiếu ý chí khi vừa đánh mất đi người con gái mình yêu thương nhất chỉ vì chữ "Hiếu" là cả một gánh nặng trong cuộc đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ bị trầm cảm vợ bị trầm cảm sau khi sinh con chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau