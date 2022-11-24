Chuyện là, sau một thời gian suốt ngày tị nạnh nhau việc nhà thì chúng tôi quyết định thuê osin. Đi làm cả ngày về đã mệt nhoài, đầu óc thì căng thẳng vì công việc, bắt tôi lao vào bếp núc nữa thì tôi chịu không làm nổi. Trúc là người chồng tôi giới thiệu, bảo rằng cô ta là chỗ quen biết của bạn anh.

Tôi và Khoa ly hôn sau hơn 1 năm chung sống và chưa có con chung. Cũng may không có ràng buộc gì nên chuyện chia tay của chúng tôi khá nhẹ nhàng. Nói về lý do ly hôn, cũng bởi cả 2 còn trẻ với cái tôi quá lớn, lại chỉ chăm chăm muốn phấn đấu sự nghiệp mà lơ là gia đình. Cãi vã ngày càng nhiều, mâu thuẫn chồng chất, không chịu được nữa chúng tôi kéo nhau ra tòa. Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ được, chỉ sau 2 tháng ly hôn mà chồng cũ tôi đã phát thiệp mời cưới. Song điều tôi sốc nặng hơn nữa, đó là danh tính vợ mới của anh ta! Sao lại là Trúc - cô giúp việc vừa béo ú lại lùn và đen của nhà tôi cơ chứ!

Khi gặp Trúc, tôi lập tức ưng ý. Trúc khá trẻ ngoại hình của cô ta chẳng có chút uy hiếp nào cả. Tôi không cần phải lo Khoa với cô ta có gian tình gì. Tôi dành 1 phòng cho Trúc ăn ở luôn trong nhà mình. Trúc trông trẻ thế thôi nhưng thực sự được việc lắm. Nhà cửa lau dọn sạch sẽ, cơm nước cô ta nấu khá ngon. Nhưng đôi khi thấy Trúc trò chuyện rất thân mật với Khoa, tôi đâm hơi khó chịu. Rồi lại nghĩ, tôi phải có sự tự tin của mình, cứ đề phòng với lo nơm nớp mất chồng thì có mà sợ tới hết đời.

Từ khi có Trúc về làm giúp việc, Khoa quay ra bất mãn với tôi hơn hẳn trong khoản nội trợ, bếp núc. Khoa nhiều lần chê tôi ra mặt, rằng tôi chẳng ra dáng phụ nữ. Tôi không chịu vào bếp, nhà không muốn lau, hoa không biết cắm… Tóm lại chê khoản nữ công gia chánh của tôi thậm tệ. Những lúc ấy tôi lại tức giận gào lên rằng, anh đòi phụ nữ vừa giỏi sự nghiệp vừa đảm việc nhà thì lên sao Hỏa mà đòi!

Cho tới khi chúng tôi ly hôn thì Trúc đã làm giúp việc cho nhà tôi được 5 tháng. Tôi không thân thiết lắm với cô ta nên chuyện tình cảm vợ chồng tôi không tâm sự với Trúc. Ly hôn xong tôi chuyển về nhà mẹ đẻ, còn cô ta đi đâu tôi chẳng rõ. Thế mà sao cuối cùng cô ta lại trở thành vợ của Khoa được?!

Tôi khó hiểu và thấy nực cười vô cùng, liền hẹn gặp Khoa và vợ mới của anh ta 1 lần. Ngoài mặt tôi nói muốn chúc mừng hạnh phúc họ, song thật bụng tôi định nhân cơ hội cười cợt Khoa. Anh ta chê tôi đủ điều để rồi rước về cô vợ mới như vậy ư? Không ngoại hình, không công việc, chỉ được cái nấu ăn ngon và dọn nhà sạch? Đúng là chuyện cười thế kỷ!

Ấy thế nhưng khi nhìn thấy Trúc thì tôi thật sự sốc nặng. Cô ta như biến thành 1 người khác, đâu còn là cô giúp việc ăn vận giản dị như trước. Cô ta vẫn béo thế nhưng mặc toàn hàng hiệu, xách túi mấy chục triệu. Thậm chí 2 người đó còn lái ô tô đến. Khoa sau mấy tháng không gặp cũng bảnh bao và sang chảnh hẳn ra.

“Đây là vợ sắp cưới của anh, Trúc. Em cũng quen rồi nhỉ. Nhưng có lẽ em chưa biết, Trúc là con gái của giám đốc công ty anh đấy. Cô ấy thích nấu nướng, nội trợ lại thầm thương trộm nhớ anh nên mới hạ mình vào làm giúp việc cho anh. Anh có được cô ấy thật sự là vô cùng may mắn”, Khoa cười tươi rói.

Tôi chết khiếp, không thể tin nổi những gì Khoa vừa thốt ra. Thật sự quá hoang đường! Trúc thích Khoa tới nỗi, vì để kề cận ngày đêm chăm sóc người trong mộng mà không tiếc đóng giả làm osin ư? Tình yêu này cũng quá mãnh liệt nhỉ!

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Khoa lại lấy Trúc, không phải vì cô ta giỏi nội trợ, quan trọng nhất cô ta là tiểu thư nhà giàu kìa! Hơn nữa, ngay từ đầu Khoa đã biết rõ tất cả nhưng lại giấu tôi. Hoặc giả chính anh ta cũng có ý định ly hôn tôi khi được Trúc để mắt đến rồi. Cưới được Trúc, một bước lên tiên, bảo sao anh ta không nắm bắt ngay cơ hội chứ!

Về nhà ngẫm lại mà nhiều lúc tôi vẫn thấy khó tin làm sao. Đúng là ở đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Khoa có gì mà Trúc phải say đắm tới mức ấy? Nhưng thôi, chuyện tình cảm luôn thật khó nói còn gì. Chỉ biết tôi và Khoa đã hết duyên nợ, tôi nên sống cuộc sống mới thật hạnh phúc.