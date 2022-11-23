Mẹ chồng bất ngờ làm điều khiến tôi 'đau thắt lòng' sau khi chồng cắt đứt liên lạc, bỏ đi theo 'tiểu tam'

Tâm sự 23/11/2022 23:23

Khi mọi chuyện vỡ lở, chồng còn trách tôi không biết chiều chuộng chồng, không gần gũi với gia đình chồng nên tình cảm vợ chồng phai nhạt. Anh đề nghị ly hôn nhưng tôi không đồng ý vì thực sự tôi quá hoang mang, không muốn đánh mất tổ ấm của mình.

Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ rất tự hào về tôi vì có thể tự lo cho cuộc sống của mình ngay từ hồi học đại học. Dẫu vậy, tôi thi thoảng vẫn cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt, nhàm chán và thiếu thiếu thứ gì đó. Đi làm được 1 năm thì tôi quen Trường, anh hơn tôi 4 tuổi. Anh là một người rất tích cực, lạc quan và năng động nên khi làm việc với anh tôi như được tiếp thêm năng lượng vậy. Anh đã thay đổi tôi, chính xác là thổi làn gió mới vào cuộc sống khô khan của tôi.

Sau đó, tôi thường xuyên nhắn tin cho anh. Khi anh làm tăng ca về muộn thì tôi cũng cố nán lại, chủ yếu là để tăng cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn. Không ngờ rằng, anh cũng thực sự để ý đến tôi.

Lúc bố mẹ biết tôi yêu Trường thì phản đối gay gắt lắm vì ở công ty lương anh cao hơn tôi thật nhưng điều kiện kinh tế nhà anh lại không tốt. Anh lại là con một trong nhà nên bố mẹ sợ tôi cưới anh sẽ khổ, phải gánh vác nhiều việc nhà chồng. Thế nhưng tôi yêu con người của anh, không quan tâm đến những chuyện đó nên nhất quyết đòi lấy anh bằng được. Đất không chịu trời thì trời chịu đất, cuối cùng bố mẹ cũng phải đồng ý cho tôi và Trường tổ chức đám cưới.

Vợ chồng tôi cưới xong thì quyết định cùng phấn đấu mua nhà rồi mới sinh con. Tôi luôn đối xử tốt với bố mẹ chồng, ngày lễ tết chưa bao giờ quên mua quà cáp, thậm chí khi mẹ chồng ốm tôi sẵn sàng xin nghỉ phép cả tuần để chăm sóc.

Mẹ chồng bất ngờ làm điều khiến tôi 'đau thắt lòng' sau khi chồng cắt đứt liên lạc, bỏ đi theo 'tiểu tam' - Ảnh 1

Thấm thoắt 4 năm trôi đi, chúng tôi đã mua trả góp được căn nhà chung cư nhỏ. Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc viên mãn thì tôi phát hiện chồng cặp kè với một người phụ nữ lớn hơn anh 2 tuổi. Cô ta từng làm nhân viên ở quán bar, giờ thì kinh doanh tự do. Nghe nói, cô ta rất giàu có.

Khi mọi chuyện vỡ lở, chồng còn trách tôi không biết chiều chuộng chồng, không gần gũi với gia đình chồng nên tình cảm vợ chồng phai nhạt. Anh đề nghị ly hôn nhưng tôi không đồng ý vì thực sự tôi quá hoang mang, không muốn đánh mất tổ ấm của mình. Thế rồi anh mặc kệ tôi sống lẻ loi trong căn nhà được mua bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực để đi theo "tiểu tam" kia. Tôi đau đớn vô cùng trước sự phản bội của chồng nên không thiết ăn uống, chểnh mảng công việc. Tinh thần của tôi rơi vào trầm cảm nhưng vì bố mẹ hai bên nên tôi phải gắng gượng không làm điều dại dột.

Mẹ chồng bất ngờ làm điều khiến tôi 'đau thắt lòng' sau khi chồng cắt đứt liên lạc, bỏ đi theo 'tiểu tam' - Ảnh 2

Trong tình cảnh này, bố mẹ chồng đối xử với tôi chẳng khác gì con gái trong nhà. Suốt mấy tháng qua chồng tôi bỏ đi theo "tiểu tam" thì mẹ chồng lại đều đặn qua nhà nấu nướng, dọn dẹp, thậm chí ở lại ăn cơm để an ủi tôi. Thấy tôi không buông được gánh nặng trong lòng, mẹ chồng còn khuyên tôi nên ký vào đơn ly hôn để giải thoát mình khỏi người chồng bội bạc. Bà bảo chuyện đến ngày hôm nay lỗi là do con trai bà nên bà thay mặt anh ấy xin lỗi tôi. Bà cũng nói kể cả chúng tôi ly hôn thì căn nhà này cũng xứng đáng thuộc về tôi.

Ngoài ra, mẹ chồng còn hứa sẽ cho tôi số tiền trong sổ tiết kiệm của ông bà để tôi tự tin phát triển công việc. Dù sau này tôi có đến với người đàn ông khác thì bà vẫn thương tôi như con gái.

Những lời tâm sự của mẹ chồng khiến tôi thực sự xúc động, không ngờ ông bà lại lo nghĩ cho tôi nhiều đến vậy. Ông trời vẫn bù đắp cho sự tổn thương của tôi khi cho tôi một người mẹ chồng tử tế như vậy.

Chuyện 'dở khóc dở cười' xảy ra khi vợ cho người yêu cũ của tôi đến ở nhờ

Chuyện 'dở khóc dở cười' xảy ra khi vợ cho người yêu cũ của tôi đến ở nhờ

Khi vợ nói đúng là cô ấy đã làm vậy, tôi thấy bất ngờ vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 32 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 35 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 50 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau