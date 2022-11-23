Nửa đêm vào bếp tìm đồ ăn, tôi bàng hoàng phát hiện nguyên nhân vợ cứ mang thai 2 tháng là hỏng

Trong 2 năm qua 3 lần vợ mang thai và cứ được 2 tháng là lại hỏng như vậy. Biết cô ấy rất buồn nên cả nhà tôi chẳng dám nhắc đến chuyện con cái trước mặt vợ. Dù bố mẹ tôi cũng sốt sắng muốn có cháu bế lắm rồi.

Sau đám cưới 3 tháng thì vợ tôi mang thai. Ngày cô ấy đưa cho tôi chiếc que thử thai 2 vạch, tôi đã ẵm cô ấy lên hú hét vang vọng khắp nhà. Bố mẹ tôi cũng mừng ra mặt. Ông bà chỉ có mình tôi là con trai thôi, tất nhiên mong chúng tôi sớm sinh con để các cụ có cháu ẵm bồng. Thế nhưng 2 tháng sau vợ tôi bị hỏng thai. Vì lúc ấy tuổi thai còn nhỏ nên chuyện sảy thai diễn ra rất nhanh. Vợ tôi bảo thấy ra máu, đến bệnh viện khám thì con đã không còn nữa rồi. Cô ấy cũng không cần phải nằm lại viện để điều trị mà được về nhà ngay.

Mỗi lần vợ mang thai và bị hỏng mẹ tôi đều không cho cô ấy làm gì, kiêng cữ cả 3,4 tháng như bà đẻ. Sợ vợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe nên cả nhà tôi đều chăm chút rất kỹ, không để cô ấy phải làm gì mệt nhọc. Chỉ cần vợ than khó chịu trong người là mẹ tôi giục cô ấy đi nghỉ ngay. Đồ ăn thức uống hàng ngày mẹ tôi cũng nấu nướng chuẩn bị cho con dâu rất chu đáo.

Chính vì vậy, 2 năm qua vợ về làm dâu nhưng cô ấy gần như không cần động tay vào việc nhà. Tôi là chồng mà cũng rất hiếm khi được cô ấy nấu cho ăn. Giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa vẫn là mẹ tôi làm hết, công việc của tôi bận rộn nên cũng chẳng đỡ đần gì được cho bố mẹ. Nhưng thôi bệnh tình của vợ tôi đã vậy thì biết làm thế nào.

Mấy hôm trước tôi phải làm việc khuya, nửa đêm đói bụng tôi vào bếp úp mì tôm ăn tạm. Đến cửa bếp thì thấy bên trong có điện sáng và tiếng nói chuyện điện thoại của vợ tôi vọng ra. Lúc đó khoảng hơn 12h đêm, tôi đoán vợ lại thức khuya cày phim rồi xuống bếp kiếm gì đó ăn vặt. Định đẩy cửa vào thì tôi phải khựng người lại khi nghe thấy vợ nhắc đến chuyện con cái với người ở đầu dây bên kia:

- Tao đang tính báo với chồng là có thai tiếp, cũng cách cả 4,5 tháng rồi còn gì. Mỗi lần như vậy lại nhàn nhã được cả nửa năm, đúng là cao kiến!

- Chắc cũng phải 2 năm nữa, tao muốn tự do thêm chứ con cái vào bù đầu bù cổ, chẳng có thời gian đi đâu cả. Nếu không có cái kế hoạch tuyệt diệu này thì làm gì có chuyện tao ở nhà chồng được sung sướng nhàn hạ thế này. Hết giờ làm về nhà lại lao đầu vào cơm nước, lau dọn, giặt giũ giống như bao người vợ khác. Nghĩ đến đã thấy ớn tận cổ rồi. Như bây giờ nhé, tao chỉ cần ho nhẹ một tiếng là cả nhà chồng đã sợ xanh mặt vội vã bảo tao đi nghỉ luôn…

Tôi đẩy cửa vào khiến cho nụ cười đắc ý của vợ lập tức cứng ngắc trên miệng. Tôi yêu cầu cô ấy trở về phòng riêng và phải cho tôi một lời giải thích thành thật.

Hóa ra vợ tôi chưa bao giờ mang thai, tất cả chỉ là màn kịch của cô ấy để trốn việc nhà và mặc sức làm mình làm mẩy với bố mẹ chồng và chồng mà thôi. Để tránh thai vợ tôi đã lén tiêm thuốc tránh thai từ trước đám cưới rồi.

Kế hoạch của cô ấy rất đơn giản, đó là xin que thử thai của người khác rồi đưa cho tôi xem. Tôi đòi đưa vợ đi siêu âm thì cô ấy bảo tranh thủ buổi trưa đi cùng đồng nghiệp nữ rồi, kết quả siêu âm để quên trên công ty. Có rất nhiều lý do mà vợ có thể đưa ra để che giấu cho hành vi nói dối, còn tôi thì luôn tin tưởng cô ấy nên chẳng mảy may nghi ngờ. Khi vợ báo ra máu, tôi cũng đâu có kiểm tra mà biết thật giả. Vợ bảo tôi chở đến bệnh viện nhưng khi vào phòng khám cô ấy lại bảo với bác sĩ là đến khám phụ khoa. Một lúc sau thì vợ trở ra coi như đã khám xong, vì thai nhỏ nên không cần nằm viện mà về nhà nghỉ ngơi luôn. Cứ thế vợ đã qua mặt tôi trót lọt 3 lần trong suốt 2 năm qua. Và khi cô ấy tiếp tục định làm đến lần thứ 4 thì bị tôi phát hiện.

Tôi quyết định ly hôn. Vì không chấp nhận được sự lừa dối của vợ. Thà rằng cô ấy nói thẳng chưa muốn sinh con, tôi sẵn sàng tôn trọng. Đằng này cô ấy đùa giỡn tình cảm và cảm xúc của cả gia đình tôi, trong khi chúng tôi đau khổ tổn thương thì cô ấy lại đắc ý và cười cợt. Người phụ nữ mưu mô và ranh ma như vậy, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi khi sống cùng!