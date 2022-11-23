Chuyện 'dở khóc dở cười' xảy ra khi vợ cho người yêu cũ của tôi đến ở nhờ

Khi vợ nói đúng là cô ấy đã làm vậy, tôi thấy bất ngờ vô cùng.

Tôi và Thảo từng có 9 năm yêu nhau. Ngày ấy ai cũng tưởng chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng. Vậy mà khi bước sang năm thứ 8, Thảo chia tay tôi để đi tìm một bến đỗ mới. Bản thân tôi cũng gặp được vợ mình và nhanh chóng kết hôn.

Sau đó trong một lần về quê, tôi mới được mẹ kể về hoàn cảnh của Thảo. Thì ra cô ấy sống cũng chẳng sung sướng gì. Lấy chồng được một năm thì phát hiện bị suy thận. Hiện tại, hai người họ đã ly hôn.

Thấy hoàn cảnh người yêu cũ như vậy, tôi thương cảm nên đã nhắn tin hỏi thăm. Tất nhiên trước đó, tôi đã nói với vợ và được sự đồng ý của cô ấy. Sau hôm đó, vợ tôi gửi lời mời kết bạn đến Thảo, tôi biết là họ thường xuyên nói chuyện. Mối quan hệ giữa hai người còn không khác gì bạn thân. Thậm chí mỗi lần tôi về quê, vợ lại gửi đồ để tôi mang đến nhà người yêu cũ.

Chuyện không dừng ở đó. Hôm vừa rồi, khi tôi đi làm về thì thấy Thảo xuất hiện trong nhà mình. Hỏi ra mới biết, cô ấy lên thành phố khám và lấy thuốc. Vì nhà tôi gần bệnh viện nên vợ mới ngỏ lời mời Thảo đến ở tạm trong những ngày điều trị.

Khi vợ nói đúng là cô ấy đã làm vậy, tôi thấy bất ngờ vô cùng. Dù giờ đây tôi và người yêu cũ đã không còn tình cảm với nhau nhưng tại sao vợ tôi lại để Thảo đến ở nhờ trong nhà mình? Chẳng lẽ cô ấy không sợ tôi sẽ nảy sinh tình cảm với người cũ sao? Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu, mọi người thấy sao về hành động này của vợ tôi?

Tôi bần thần, đau đớn khi thấy một tấm ảnh rơi ra khi dọn phòng cho con gái Bố mẹ cho mẹ con tôi mảnh đất, tôi xây căn nhà cấp 4 nhỏ, gọn, đủ để hai mẹ con nương tựa nhau.

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