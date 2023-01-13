Vừa ly hôn, chồng lấy ngay cô giúp việc, gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu, tôi điếng người nghe những gì anh thốt ra về cô gái lầm lầm lì lì

Tôi và Khanh ly hôn sau hơn 1 năm chung sống và chưa có con chung. Cũng may không có ràng buộc gì nên chuyện chia tay của chúng tôi khá nhẹ nhàng.

Ấy thế nhưng khi nhìn thấy Hà thì tôi thật sự sốc nặng. Cô ta như biến thành 1 người khác, đâu còn là cô giúp việc ăn vận giản dị như trước.

Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ được, chỉ sau 2 tháng ly hôn mà chồng cũ tôi đã phát thiệp mời cưới. Song điều tôi sốc nặng hơn nữa, đó là danh tính vợ mới của anh ta! Sao lại là Hà - cô giúp việc vừa béo ú lại lùn và đen của nhà tôi cơ chứ!

Nói về lý do ly hôn, cũng bởi cả 2 còn trẻ với cái tôi quá lớn, lại chỉ chăm chăm muốn phấn đấu sự nghiệp mà lơ là gia đình. Cãi vã ngày càng nhiều, mâu thuẫn chồng chất, không chịu được nữa chúng tôi kéo nhau ra tòa.

Chuyện là, sau một thời gian suốt ngày tị nạnh nhau việc nhà thì chúng tôi quyết định thuê osin. Đi làm cả ngày về đã mệt nhoài, đầu óc thì căng thẳng vì công việc, bắt tôi lao vào bếp núc nữa thì tôi chịu không làm nổi. Hà là người chồng tôi giới thiệu, bảo rằng cô ta là chỗ quen biết của bạn anh.

Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp Hà, tôi lập tức ưng ý. Hà khá trẻ ngoại hình của cô ta chẳng có chút uy hiếp nào cả. Tôi không cần phải lo Khanh với cô ta có gian tình gì.

Tôi dành 1 phòng cho Hà ăn ở luôn trong nhà mình. Hà trông trẻ thế thôi nhưng thực sự được việc lắm. Nhà cửa lau dọn sạch sẽ, cơm nước cô ta nấu khá ngon. Nhưng đôi khi thấy Hà trò chuyện rất thân mật với Khanh, tôi đâm hơi khó chịu. Rồi lại nghĩ, tôi phải có sự tự tin của mình, cứ đề phòng với lo nơm nớp mất chồng thì có mà sợ tới hết đời.

Từ khi có Hà về làm giúp việc, Khanh quay ra bất mãn với tôi hơn hẳn trong khoản nội trợ, bếp núc. Khanh nhiều lần chê tôi ra mặt, rằng tôi chẳng ra dáng phụ nữ. Tôi không chịu vào bếp, nhà không muốn lau, hoa không biết cắm… Tóm lại chê khoản nữ công gia chánh của tôi thậm tệ. Những lúc ấy tôi lại tức giận gào lên rằng, anh đòi phụ nữ vừa giỏi sự nghiệp vừa đảm việc nhà thì lên sao Hỏa mà đòi!

Cho tới khi chúng tôi ly hôn thì Hà đã làm giúp việc cho nhà tôi được 5 tháng. Tôi không thân thiết lắm với cô ta nên chuyện tình cảm vợ chồng tôi không tâm sự với Hà. Ly hôn xong tôi chuyển về nhà mẹ đẻ, còn cô ta đi đâu tôi chẳng rõ. Thế mà sao cuối cùng cô ta lại trở thành vợ của Khanh được?!

Tôi khó hiểu và thấy nực cười vô cùng, liền hẹn gặp Khanh và vợ mới của anh ta 1 lần. Ngoài mặt tôi nói muốn chúc mừng hạnh phúc họ, song thật bụng tôi định nhân cơ hội cười cợt Khanh. Anh ta chê tôi đủ điều để rồi rước về cô vợ mới như vậy ư? Không ngoại hình, không công việc, chỉ được cái nấu ăn ngon và dọn nhà sạch? Đúng là chuyện cười thế kỷ!

Ấy thế nhưng khi nhìn thấy Hà thì tôi thật sự sốc nặng. Cô ta như biến thành 1 người khác, đâu còn là cô giúp việc ăn vận giản dị như trước. Cô ta vẫn béo thế nhưng mặc toàn hàng hiệu, xách túi mấy chục triệu. Thậm chí 2 người đó còn lái ô tô đến. Khanh sau mấy tháng không gặp cũng bảnh bao và sang chảnh hẳn ra.

Ảnh minh họa: Internet

“Đây là vợ sắp cưới của anh, Hà. Em cũng quen rồi nhỉ. Nhưng có lẽ em chưa biết, Hà là con gái của giám đốc công ty anh đấy. Cô ấy thích nấu nướng, nội trợ lại thầm thương trộm nhớ anh nên mới hạ mình vào làm giúp việc cho anh. Anh có được cô ấy thật sự là vô cùng may mắn”, Khanh cười tươi rói.

Tôi chết khiếp, không thể tin nổi những gì Khanh vừa thốt ra. Thật sự quá hoang đường! Hà thích Khanh tới nỗi, vì để kề cận ngày đêm chăm sóc người trong mộng mà không tiếc đóng giả làm osin ư? Tình yêu này cũng quá mãnh liệt nhỉ!

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Khanh lại lấy Hà, không phải vì cô ta giỏi nội trợ, quan trọng nhất cô ta là tiểu thư nhà giàu kìa! Hơn nữa, ngay từ đầu Khanh đã biết rõ tất cả nhưng lại giấu tôi. Hoặc giả chính anh ta cũng có ý định ly hôn tôi khi được Hà để mắt đến rồi. Cưới được Hà, một bước lên tiên, bảo sao anh ta không nắm bắt ngay cơ hội chứ!

Về nhà ngẫm lại mà nhiều lúc tôi vẫn thấy khó tin làm sao. Đúng là ở đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Khanh có gì mà Hà phải say đắm tới mức ấy? Nhưng thôi, chuyện tình cảm luôn thật khó nói còn gì. Chỉ biết tôi và Khanh đã hết duyên nợ, tôi nên sống cuộc sống mới thật hạnh phúc.