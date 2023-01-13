Chồng chưa cưới quả quyết do say nên đã ‘lên nhầm giường’ với đồng nghiệp, mặc tôi hoang mang, anh ép vào đường cùng đến nghẹt thở

Tâm sự 13/01/2023 05:03

Sắp đến ngày cưới rồi, cô dâu như tôi chắc là rất bất hạnh. Trước những giây phút thiêng liêng, tôi lại chứng kiến chồng chưa cưới ngoại tình...

Đầu năm nay, tôi với Quân đưa nhau về gặp bố mẹ hai bên để tính chuyện trăm năm. Thấy tôi và Quân yêu nhau thật lòng, gia đình chúng tôi rất ủng hộ. Bên nhà anh đã mang trầu cau đến nhà hỏi cưới tôi, ngày làm lễ ăn hỏi, lễ thành hôn đã định sẵn.

Tuy nhiên, dạo gần đây tôi thấy anh thường bận rộn với công việc, ít nhắn tin, gọi điện hay đưa tôi đi chơi. Tôi hỏi thì anh nói công ty anh hiện tại đang có “biến căng” do sếp tổng mới từ chức, vị trí lãnh đạo của nhiều phòng ban có thay đổi, nhiều người bị thuyên chuyển thậm chí bị cho nghỉ việc nên anh hơi căng thẳng, mệt mỏi.

Có lẽ cũng bởi vì thế mà anh bớt không còn nhiệt tình trong chuyện chăn gối. Anh cũng không còn hẹn tôi đến nhà nấu cơm cho anh như trước kia. Tôi nói muốn đến nhà thăm Quân, anh thường nói anh bận công việc nên không muốn gặp tôi. Thấy tôi buồn bã, anh nói xin lỗi tôi và hứa sau này, khi mọi chuyện ở công ty được giải quyết, anh sẽ “bù đắp” cho tôi.

Chồng chưa cưới quả quyết do say nên đã ‘lên nhầm giường’ với đồng nghiệp, mặc tôi hoang mang, anh ép vào đường cùng đến nghẹt thở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn một lòng tin tưởng anh cho đến khi nhận được cuộc điện thoại từ một số điện thoại lạ. Khi tôi nhấc máy, phía bên đầu dây vang lên giọng nói lảnh lót của một người phụ nữ. Chị ta tự xưng mình tên là Kiều Anh. Chị ta khuyên tôi nên chia tay Quân ngay lập tức vì chị này đã ngủ với anh rất nhiều lần.

Ban đầu, tôi nghĩ chị này nhầm người hoặc nói đùa. Tôi vẫn cương quyết khẳng định rằng tôi và Quân đã có hôn ước, tôi yêu và tin anh ấy. Tôi còn bình tĩnh hỏi Kiều Anh về bằng chứng cho thấy hai người qua lại với nhau. Sau đó, chị ta liền gửi ngay cho tôi một bức ảnh thân mật giữa hai người.

Nhìn thấy bức ảnh Quân đang vòng tay ôm hôn người phụ nữ khác trên giường, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nước mắt tôi chảy mãi không ngừng. Kiều Anh còn nói, chị ta còn sở hữu clip nóng với Quân, nếu tôi cần sẽ gửi ngay cho tôi xem nhưng tôi không đủ dũng khí để xem thêm nữa.

Tôi lập tức đến công ty của Quân và gọi anh ấy ra ngoài để nói chuyện. Quân xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi, tiều tụy và đôi mắt thâm quầng.

Chồng chưa cưới quả quyết do say nên đã ‘lên nhầm giường’ với đồng nghiệp, mặc tôi hoang mang, anh ép vào đường cùng đến nghẹt thở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh giải thích với tôi rằng Kiều Anh là đồng nghiệp của anh. Cô ấy mới chuyển từ công ty mẹ về và cạnh tranh trực tiếp vị trí phó giám đốc với anh. Hôm đó, công ty tổ chức tiệc chiêu đãi khách hàng. Chẳng hiểu sao, anh và cô ấy uống say quá. Lúc say anh cứ ngỡ đó là tôi nên đã…Giờ thì Kiều Anh mang mớ ảnh và clip đó để gây sức ép với Quân, ép anh ngừng ứng cử vị trí phó giám đốc, để cô ấy độc chiếm vị trí này".

Tiếp đó, Quân luôn miệng thề thốt rằng chỉ yêu mình tôi và đêm hôm đó, anh say quá, không biết gì cả.

“Anh thề với em là đêm hôm đó anh không nhớ gì cả, không nhớ mình đã làm gì luôn. Có thể cô ta đã sử dụng thuốc kích dục để gài bẫy anh. Chứ bình thường anh và cô ta là đối thủ cạnh tranh, không đội trời chung với nhau, sao có thể lên giường với nhau được. Cô ta đang cố gắng hủy hoại sự nghiệp và cả chuyện tình cảm của anh. Em phải tin anh chứ”, Quân vẫn quả quyết.

Nghe lời giải thích của Quân, tôi cảm thấy hoang mang thực sự. Tôi không biết có nên tin anh không nữa. Hiện tại tôi chẳng biết làm sao khi ngày làm lễ ăn hỏi, lễ cưới của tôi đang đến gần. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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