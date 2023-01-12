Đưa trai trẻ về nhà ‘ăn nem’ để trả thù chồng, sau những phút ‘tâm sự’ giải sầu, quý bà nhận cái kết đắng nghẹn

Tâm sự 12/01/2023 23:08

Chị quyết định làm điều này để... từ mặt bồ nhí sau những giây phút cuồng loạn trả thù chồng ngoại tình. Ấy thế nhưng mọi việc không như chị nghĩ.

Chị Hảo và chồng kết hôn cũng ngót gần 20 năm, cả hai vợ chồng đều làm ra kinh tế nên các con đều đi du học nước ngoài hết. Căn biệt thự ở ngoại ô thành phố chỉ còn lại hai vợ chồng cùng 1,2 đến làm theo giờ.

Cả quãng thời gian yêu đương lẫn chung sống, chồng chị chưa một lần làm chị phật lòng. Cũng đôi lúc anh có ra ngoài này nọ nhưng chỉ là công việc và không có gì vượt quá giới hạn thế nhưng chẳng hiểu sao, đến cái tuổi gần ngũ tuần chồng chị Hảo lại "sinh hư" có bồ nhí.

Cô ta là một khá trẻ đẹp, nóng bỏng và đang làm thư ký cho chồng chị. Biết chẳng thể lại được sắc đẹp với cô ta, chị Hảo cũng không có cách nào để yêu cầu chồng phải dừng cuộc tình ngoài luồng này bởi anh ta vẫn hết sức có trách nhiệm với chị và với gia đình nội ngoại đôi bên.

Nhưng lòng tự trọng của một người đàn bà khiến chị cảm thấy vô cùng ấm ức. Kể cả chị không được như cô ta nhưng chí ít ở thời điểm hiện tại, chị cũng được coi là người phụ nữ đẹp mặn mà, khối mong ước không được. Hơn nữa, chuyện chăn gối chị vẫn còn khá tự tin.

Đưa trai trẻ về nhà ‘ăn nem’ để trả thù chồng, sau những phút ‘tâm sự’ giải sầu, quý bà nhận cái kết đắng nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhân chồng đi công tác dài ngày mà chủ yếu chị biết là anh ta đưa cô bồ đi du ngoạn, cực chẳng đã chị cũng tìm một gã trai trẻ để "ăn nem" trả thù chồng. Thông qua một vài mối kín trong hội quý bà nhà giàu chị cũng có được số điện thoại của một người.

Chần chừ mãi chị Hảo mới giám nhắn tin. Hai người thống nhất hẹn gặp ở một quán cafe. Chàng trai này bề ngoài khá vạm vỡ, kém bà 21 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học. Gia cảnh thiếu thốn nên phải làm cái nghề này, cậu ta chia sẻ là chị nhận tâm sự giúp các quý bà giải khuây chứ không làm chuyện kia.

Thấy hợp nên ngay hôm đó chị Hảo mời cậu ta về nhà. Chị cho mấy nghỉ dưỡng mấy hôm nói nhà đi du lịch để tiện "tâm sự" với trai trẻ. Quả đúng như cậu ta nói, cậu ta khiến chị Hảo rất thoải mái, cả hai người còn tâm sự "trên giường" với nhau cả đêm. Chưa bao giờ chị Hảo cảm thấy mình được yêu chiều đến thế, cái cảm giác mà từ lâu rồi chồng chị chẳng cho chị được.

Họ cứ như vậy suốt 3 ngày liền, hết đi chơi, ăn uống, rồi lại "lên giường tâm sự". Đến ngày thứ 4, biết ngày mai chồng sẽ kết thúc chuyến công tác trở về nhà, chị Hảo bèn chuẩn bị một phong bì với 20 triệu tiền mặt rồi đưa cho cậu trai trẻ và nói "vài ngày qua rất cảm ơn cậu nhưng từ sau hôm nay, chúng ta sẽ coi như không quen biết, nói gì thì nói, tôi vẫn là phụ nữ đã có chồng".

Đưa trai trẻ về nhà ‘ăn nem’ để trả thù chồng, sau những phút ‘tâm sự’ giải sầu, quý bà nhận cái kết đắng nghẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ gã trai kia sẽ cầm lấy phong bì mà rời đi, nào ngờ cậu ta thay đổi thái độ "chị nói thế là xong ư, đâu có dễ vậy". Chị Hảo lúc này mới có phần hoang mang "cậu nói thế là sao, cậu muốn gì?". "30 triệu nữa, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị nếu không, chồng chị sẽ biết tất cả".

Tính chỉ mang anh ta về nhà "ăn nem" trả thù chồng cho bõ ghét nhưng nếu anh ta biết chị nhất định sẽ không cho chị một đồng nào. Đành nhắm mắt đưa cho gã trai kia 30 triệu nữa để yên chuyện. Nhưng cũng từ hôm đó, ngày nào, chị Hảo cũng thấp thỏm lo âu. Gã trai đó sẵn sàng đòi tiền chị như vậy thì liệu sau này anh ta có tới tống tiền chị nữa không, lúc đó phải làm sao đây?

Làm việc quần quật cả ngày trời nên tranh thủ về sớm, tôi choáng váng thấy điều chồng làm trong phòng ngủ

Làm việc quần quật cả ngày trời nên tranh thủ về sớm, tôi choáng váng thấy điều chồng làm trong phòng ngủ

Đúng lúc ấy thì tôi bước vào cửa phòng, chứng kiến cảnh tượng ấy mà đau lòng.

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