Nước mắt chồng xe ôm lã chã rơi khi gặp vợ ‘gian díu’ ở khách sạn nơi hẻm sâu, nghiến điếu thuốc hút dở, anh cay đắng khi nhận ra người thứ ba

Tâm sự 12/01/2023 21:22

Nước mắt lã chã rơi, người lái xe ôm gặp vợ ở khách sạn trong tư thế ấy, người thứ ba lại không là ai khác mà nghẹn ngào

Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ chuyện ngoại tình chỉ gặp ở người trẻ tuổi. Tuy nhiên anh Tài, người có 13 năm làm công việc thám tử, chia sẻ, chuyện ngoại tình ở lứa tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn thi thoảng xảy ra.

Anh Tài kể, cách đây vài tháng, anh nhận hợp đồng của bà Hằng (70 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chồng bà là công chức nghỉ hưu. Ông đã ở tuổi ngoài 70 nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, khá trẻ so với tuổi.

“Bà Hằng chia sẻ với tôi, hằng ngày chồng mình vẫn tự điều khiến chiếc xe tay ga đắt tiền đi tập thể thao”, vị thám tử sinh năm 1983 nói.

Theo đó, các con của vợ chồng bà Hằng đều đã thành đạt và xây dựng gia đình riêng. Hiện chỉ có hai vợ chồng ông bà sống trong căn biệt thự rộng lớn.

Chồng bà Hằng vốn là người hoạt động thể thao điều độ, ngày nào ông cũng đi tập thể dục lúc 5 giờ chiều. Tuy nhiên sau chuyến bà sang nước ngoài trông cháu nội mấy tháng trở về, bà thấy ông không đi tập nữa. Thay vào đó, cứ tầm 6 giờ sáng ông dắt xe ra khỏi nhà đến giờ cơm trưa mới về.

Nước mắt chồng xe ôm lã chã rơi khi gặp vợ ‘gian díu’ ở khách sạn nơi hẻm sâu, nghiến điếu thuốc hút dở, anh cay đắng khi nhận ra người thứ ba - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bà Hằng thấy hành động của chồng có vẻ bí ẩn, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn nên gặng hỏi nhưng ông nhất quyết không nói đi đâu. Bực mình, bà Hằng nhờ đến thám tử tìm hiểu các mối quan hệ của chồng xem chuyện gì đang xảy ra.

Sau 3 ngày tìm hiểu, các thám tử phát hiện chồng bà đang qua lại với một người phụ nữ làm nghề thu mua đồng nát, khoảng 45 tuổi.

Đều đặn cứ 6 giờ sáng ông dắt xe ra khỏi cửa, đi thẳng đến khách sạn quen thuộc, 30 phút sau người phụ nữ mua bán đồng nát đi xe ôm đến, vào khách sạn.

Nhận được tin báo của thám tử, bà Hằng bắt taxi đến của khách sạn ngồi chờ. Thấy bóng chồng đi xuống cầu thang khách sạn, bà nhẹ nhàng tiến đến vỗ nhẹ vai chồng.

Trái với suy nghĩ của thám tử, bà Hằng không những không làm ầm lên còn ôn tồn bảo chồng về nhà, bà cũng chẳng buồn quan tâm xem khuôn mặt nhân tình của chồng “mồm ngang, mũi dọc" ra sao.

Chồng bà Hằng thì ngược lại, bất ngờ chạm mặt vợ ở sảnh khách sạn, mặt ông biến sắc, miệng lắp bắp không thốt lên lời.

Anh Tài kể tiếp: "Sau này người phụ nữ ấy tâm sự với tôi, chồng ngoại tình bà cũng buồn nhưng suy nghĩ lại, bà thấy thông cảm cho chồng. Về phần ông Hoàng, vì rất nể cách hành xử của vợ nên sau vụ đó, ông ấy hối lỗi và tự động cắt đứt liên hệ với người phụ nữ kia”.

Vụ ngoại tình khác cách đây 3 năm xảy ra trong gia đình người xe ôm cũng khiến anh Tài và các thám tử thấy xót xa mỗi khi nhớ lại.

Nước mắt chồng xe ôm lã chã rơi khi gặp vợ ‘gian díu’ ở khách sạn nơi hẻm sâu, nghiến điếu thuốc hút dở, anh cay đắng khi nhận ra người thứ ba - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm nghề xe ôm này khoảng 55 tuổi, vợ ông kém chồng gần 10 tuổi, ngày trẻ cũng thuộc hàng có nhan sắc. Thương vợ, ông chỉ để vợ ở nhà nội trợ và nuôi con, mọi kinh tế trong gia đình đều do ông gánh vác. Vì vậy vợ ông trông còn khá mặn mà, ngày càng xuân sắc còn ông thì gầy mòn, đen đúa.

Một khoảng thời gian, ông nghe hàng xóm đồn đoán chuyện vợ mình ngoại tình. Ông yêu và tin vợ nên bỏ ngoài tai hết. Nhưng tin đồn ngày càng lan rộng, đến tai cả người thân hai bên nội ngoại.

Vì muốn chứng minh sự trong sạch của vợ, ông đã thuê thám tử điều tra. Nhưng trớ trêu, bằng chứng các thám tử thu thập được như gáo nước lạnh dội vào người ông...

Hôm đó, ông lấy cớ chở khách đi xa, không ăn cơm nhà. Ông vừa rời đi, vợ ông cũng lên một chiếc xe ôm chạy theo hướng khác. Các thám tử bám theo thì thấy xe chở vợ ông đến một khách sạn nằm trong hẻm sâu. Theo địa chỉ thám tử cung cấp, ông Hoàng đến nhà nghỉ chờ vợ.

Một tiếng sau, vợ ông cùng một người đàn ông phóng xe từ khách sạn ra ngoài. Bất ngờ hơn người đàn ông gian díu với vợ ông lại là người hàng xóm, tối lửa tắt đèn với nhà ông.

Chứng kiến cảnh đó, đôi mắt người xe ôm đỏ hoe chực khóc, hút điếu thuốc xong ông phóng xe đi về.

“Theo như ông ấy kể lại, sau khi về hai vợ chồng có nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ông bao dung tha thứ mọi lỗi lầm bà gây ra. Vợ ông thấy xấu hổ cũng chấm dứt luôn chuyện ngoại tình. Ba tháng sau thì nhà ông chuyển đi nơi khác sinh sống”, anh Tài kể lại.

 

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Nhìn cô ta như vậy tôi cũng đoán được như thế nào, vậy nên tôi sẵn sàng có cuộc nói chuyện mặt đối mặt, để rồi anh ta kinh hãi.

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