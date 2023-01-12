Chồng đột nhiên chăm chỉ đi đón con, sau cuộc điện thoại ‘bắt sóng’, tôi rụng rời phát hiện âm mưu hoàn hảo của cả hai

Tâm sự 12/01/2023 12:34

Đúng hôm ấy tôi lại nhận được cuộc điện thoại, tố cáo chồng tôi đang qua lại với người phụ nữ có gia đình, màn kịch anh dựng lên quá hoàn hảo.

Thế nhưng cả tháng nay chồng tôi đột ngột xung phong nhận việc đi đón con. Dù ngày mưa hay ngày nắng, anh ấy cũng không không ngơi nghỉ ngày nào. Tôi thắc mắc thì anh bảo từ bây giờ anh sẽ thay đổi, sẽ chia sẻ việc nhà, con cái với tôi.

Tôi và chồng kết hôn đến nay được 4 năm và đã có một bé gái đầu lòng lên 3 tuổi. Theo kế hoạch của chúng tôi thì sang năm vợ chồng tôi sẽ sinh tiếp bé thứ 2. Thế nhưng mới đây đã có một chuyện xảy ra khiến cho kế hoạch đấy có khả năng phải ngưng lại vĩnh viễn.

Bình thường chồng tôi là một người chồng không đến nỗi nào, cũng khá có trách nhiệm với gia đình. Thế nhưng anh ấy có tư tưởng khá gia trưởng và cổ hủ, anh quan niệm việc nhà và chăm sóc con cái là trách nhiệm của phụ nữ. Do đó mà việc đưa đón con đi học cũng đều một tay tôi đảm nhận. Suốt từ những ngày đầu con bắt đầu đi học mẫu giáo, chồng tôi chưa bao giờ đưa đón con cả. Chỉ trong những trường hợp bất khả kháng thì anh ấy mới đón con hộ vợ một hôm.

Thế nhưng cả tháng nay chồng tôi đột ngột xung phong nhận việc đi đón con. Dù ngày mưa hay ngày nắng, anh ấy cũng không không ngơi nghỉ ngày nào. Tôi thắc mắc thì anh bảo từ bây giờ anh sẽ thay đổi, sẽ chia sẻ việc nhà, con cái với tôi. Anh còn nói ít nữa có thêm đứa thứ hai thì gánh nặng gia đình sẽ rất lớn, nếu không có anh chia sẻ, một mình tôi sẽ vô cùng cực nhọc và vất vả.

Chồng đột nhiên chăm chỉ đi đón con, sau cuộc điện thoại ‘bắt sóng’, tôi rụng rời phát hiện âm mưu hoàn hảo của cả hai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng giãi bày tâm sự, tôi vô cùng cảm động và hạnh phúc. Cuối cùng chồng tôi cũng nghĩ thông suốt và trở thành một người chồng, người cha mẫu mực rồi.

Thế nhưng hơn một tháng sau cái này anh bắt đầu chăm chỉ đi đón con, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông lạ. Anh ta tự xưng là chồng của người tình của chồng tôi. Anh ta muốn gặp tôi để nói rõ ràng mọi chuyện và bàn cách xử lý đôi tình nhân trơ trẽn kia. Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta nhầm số nhưng khi anh ta nói rõ tên tuổi, địa chỉ, công việc của vợ chồng tôi thì tôi bủn rủn hết cả chân tay.

Sau cuộc gặp gỡ với người đàn ông đó, tôi đã chắc chắn một điều rằng chồng tôi đang ngoại tình. Một màn ngoại tình vô cùng hoàn hảo với những suy tính kỹ lưỡng, cẩn thận. Nếu không phải cô vợ của người đàn ông kia chưa được kín kẽ, về nhà lạnh nhạt chuyện chăn gối với chồng để anh ta nghi ngờ, thì tôi và anh ta sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện xấu mà vợ/chồng mình làm sau lưng.

Cách đây hơn một tháng, tôi có việc bận đột xuất nên chồng tôi buộc phải đi đón con thay vợ. Ở cổng trường mẫu giáo, trong lúc đợi con tan lớp thì chồng tôi và vợ của người đàn ông kia đã “bắt sóng” được nhau. Sau vài lần nhắn tin liên lạc, họ đã lên giường với nhau. Và kế hoạch mà họ đặt ra hòng che mắt vợ/chồng mình đó là sẽ nhân lúc đi đón con để hú hí với nhau.

Một cuộc vui vẻ chớp nhoáng khoảng 30 - 45 phút đã là quá đủ. Vì thế họ đi đón con rất sớm nhưng lại trở thành những bậc phụ huynh luôn đón con muộn nhất lớp. Nhưng tôi và chồng của người phụ nữ kia lại chẳng bao giờ nghi ngờ, bởi ai có thể tưởng tượng được có người sẽ ngoại tình ngay lúc đi đón con tan học chứ?

Chồng đột nhiên chăm chỉ đi đón con, sau cuộc điện thoại ‘bắt sóng’, tôi rụng rời phát hiện âm mưu hoàn hảo của cả hai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ còn lãng mạn đến mức, sáng ra lúc đưa con đi học sẽ rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê. Ngày gặp hai lần đều đặn, tình cảm rất mặn nồng nhưng người chồng người vợ ở nhà của họ lại chẳng hề hay biết gì. Đúng là một âm mưu ngoại tình hoàn hảo!

Sau khi nghi ngờ vợ, người đàn ông kia đã thuê người theo dõi và nắm được bộ bằng chứng ngoại tình của đôi tình nhân kia. Anh ta muốn tôi và anh ta kết hợp làm một trận đánh ghen long trời lở đất, cho hai kẻ kia mất hết danh dự, uy tín. Thế nhưng tôi vẫn chưa đồng ý với anh ta vì tôi thật sự không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện. Quan điểm của tôi là ở được thì ở mà không ở được thì cứ yên bình mà ra đi. Vừa để bản thân được bình yên mà con cái cũng đỡ bị ảnh hưởng.

Tôi nghĩ như vậy có đúng không hả mọi người? Hay nên làm một trận đánh ghen cho hả lòng hả dạ?

 

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