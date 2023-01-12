Mang máy tính của chồng đi sửa, vợ bàng hoàng khi chứng kiến nội dung phía trong ‘thu hoạch’ được, tim như xé vụn trăm mảnh

Cả trước và sau khi kết hôn, bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn bạn trai, chồng của mình chung thủy. Qua nhiều năm, các thủ thuật để kiểm tra liệu người đầu ấp tay gối với mình có mối quan hệ ngoài luồng nào không được các chị em truyền tai nhau với muôn vàn phép thử đa dạng. Dù vậy, "mắt không thấy thì tim không đau", một số người chấp nhận bỏ qua để con có cha nhưng đối với cô vợ tên Q. trong câu chuyện dưới đây thì không như vậy.

Biết được chồng mình vất vả ở bên ngoài, em luôn cố gắng nhường nhịn, chăm sóc anh từ bữa cơm cho đến tấm áo, một tay em lo liệu cho các con ăn học đầy đủ. Anh cũng biết sự hy sinh của em nên không hề lớn tiếng, đòi hỏi bất cứ điều gì. Cả gia đình sống hòa thuận, đùm bọc nhau cho đến ngày em xem được loạt ảnh giường chiếu của anh với một khách hàng nữ được lưu trong thư mục kín ở Google Drive.

Cô kể: "Em vừa phát hiện ra chồng em ngoại tình các chị ạ. Em hiện tại đang công tác tại một trường tiểu học, là cô giáo dạy văn. 6 năm trước em cưới Hoàng - là chồng hiện tại của em. Chúng em yêu nhau suốt 4 năm đại học mới quyết định về chung một nhà. Anh ấy tài giỏi trong lĩnh vực tài chính nên dễ dàng thăng tiến trong công việc. Cộng thêm ngoại hình điển trai dễ gây thiện cảm với khách hàng khiến Hoàng luôn nằm trong top những seller của công ty. Vì tính chất công việc, anh thường xuyên đi ăn với khách nhưng luôn về trước 10 giờ tối dù có đi hát karaoke hay đi bar.

Bất cứ thứ gì liên quan đến công nghệ em đều nhờ chồng giúp kể cả cài đặt phần mềm trong điện thoại hay máy tính. Anh thường trêu em là "mù công nghệ" nhưng không ngờ chính vì thứ này em mới phát hiện người đàn ông của mình chung chạ với đàn bà khác.

Tháng trước em cần làm bài trình chiếu để dạy tiết Văn trên trường nên nhờ chồng cài đặt. Máy tính cá nhân của em trục trặc nên em mới mượn Hoàng chiếc Macbook đời mới của anh ấy. Không hiểu lý do tại sao chồng em lại gắt lên và bảo rằng: 'Thứ dốt như cô đụng vào máy tôi hỏng thì làm sao?' khiến em vô cùng tủi thân.

Họa vô đơn chí công việc cần kíp, em liền lấy chiếc laptop cũ của Hoàng vứt trong xó hơn nửa năm ra nhờ tiệm sửa và nhận về ngay trong hôm đó. Trong lòng đinh ninh rằng chồng em đã xóa tất cả những dữ liệu quan trọng khi chuyển sang máy tính mới, em không hề tò mò liệu trong chiếc laptop cũ này có những gì. Thế nhưng khi em đăng nhập vào hệ thống của Google thì tài khoản của Hoàng vẫn chưa được thoát ra. Trong đó có folder tên 'Chị Thanh' nhưng kèm thêm hình trái tim bên cạnh khiến trống ngực em đập thình thình. Các giác quan em mách bảo rằng đây có vẻ là người quan trọng của chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, Hoàng còn cài đặt hẳn mật khẩu cho thư mục này khiến tâm trí em rối bời với hàng nghìn câu hỏi và nội dung phía trong. Sau một hồi suy nghĩ, em nhập hẳn ngày sinh 2 con và may mắn thay nó được mở ra với hàng chục bức ảnh nhạy cảm của chồng với khách hàng tên Thanh

Có lẽ Hoàng không biết rằng em sẽ lấy máy tính cũ đi sửa nên vô tư để mọi bí mật trong máy và cứ thế, những bức ảnh được anh chụp bằng điện thoại được đồng bộ qua máy tính ngay khi laptop kết nối Wi-Fi. Em ngồi chờ chồng về ăn cơm trong làn nước mắt giàn giụa và nỗi lòng không biết chia sẻ cùng ai. Nhìn lại loạt ảnh người đầu ấp tay gối với mình mặn nồng bên phụ nữ khác, tim em như có gì xé vụn ra.

Khi Hoàng về đến nhà thấy em ngồi cạnh chiếc máy tính cũ, anh ngay lập tức biến sắc và chì chiết em bằng những từ ngữ tồi tệ. Chỉ trong thoáng chốc, người chồng dịu dàng biết cảm thông đã biến thành "con thú" dữ chỉ biết cào xé vợ mình. Anh biện hộ bằng những lý do chỉ có làm những việc dơ bẩn như vậy mới có doanh thu và khách hàng là người quyến rũ anh trước. Càng nghe em càng không tin vào tai mình. Em quyết định ly hôn các chị ạ, vì anh không còn là người chồng em từng yêu nữa rồi".

Thiết nghĩ rằng trách nhiệm của người đàn ông là đảm bảo về kinh tế để vợ, con mình có đầy đủ mọi thứ với cuộc sống vẹn tròn. Tuy nhiên để đạt được thành công, anh chồng trong câu chuyện trên đã lún sâu vào con tội lỗi lấy tình đổi tiền. Có lẽ nếu chị vợ không phát hiện ra, Hoàng vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ và lên giường với những khách hàng khác để đổi lấy hợp đồng béo bở.

Vậy nên, làm gì chúng ta cũng cần ý thức được việc sẽ phải trả cái giá thế nào, sau này hối hận có còn kịp hay không. Đôi khi đứng trên đỉnh vinh quang nhưng nhìn lại không còn ai bên mình kể cả người đầu ấp tay gối mới là thất bại lớn nhất của đời người đấy các anh ạ!