Bỏ vợ nghèo để cưới con gái sếp, ngờ đâu ngay trong ngày ra mắt, chứng kiến vị khách quý được mời đến mà sốc lạnh tóc gáy

Tâm sự 12/01/2023 07:01

Ấy vậy mà trong cuộc gặp lại có sự xuất hiện của nhân vật ấy. Tại sao lại như vậy? Anh chua chát không dám tin vào sự thật.

5 năm có lẻ hi sinh mọi thứ vì chồng, Hương cứ nghĩ Hùng phải khắc cốt ghi tâm mà trân trọng người vợ tào khang của mình cả đời bởi sự nghiệp, địa vị hiện tại anh có được đều là nhờ 1 tay cô mà anh có. Ngờ đâu anh cũng phũ như bao người đàn ông khác, "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", tiếc rằng lúc Hương nhận ra đã quá muộn.

Hương tâm sự, cô với Hùng cưới nhau từ khi hai người chỉ có bàn tay trắng. Lúc ấy, Hùng làm công nhân xây dựng ở công trường gần chỗ cô trọ. Thương nhau hai người thành đôi. Sau cưới, cô ra sức cày cuốc kiếm tiền lo cho Hùng học nâng cao.

Sau 3 năm vật lộn một mình lo kinh tế, Hùng ra trường xin được công việc ổn định, thu nhập khá Hương mới vơi bớt gánh nặng.

Bỏ vợ nghèo để cưới con gái sếp, ngờ đâu ngay trong ngày ra mắt, chứng kiến vị khách quý được mời đến mà sốc lạnh tóc gáy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ vượt qua khổ tận đã tới ngày cam lai, ngờ đâu có tiền Hùng lại bắt đầu quay lưng với vợ.

Hương kể, khi xưa anh luôn miệng nói khi có tiền anh sẽ không để vợ chạy chợ sớm hôm vất vả nữa. Hương đã tin vào những lời chồng hứa hẹn. Chờ đợi mãi Hùng cũng thành đạt, tiếc rằng có tiền rồi anh lại coi khinh cô là thứ nhà quê chạy chợ nghèo hèn.

Nhiều lần công ty Hùng tổ chức tiệc tùng họp mặt gia đình công nhân viên công ty, vì xấu hổ với nghề nghiệp của vợ, Hùng toàn lấy lý do đi một mình, bắt vợ con ở nhà. Chuyện này Hương biết, nhưng cô vui vẻ chấp nhận để giữ thể diện cho anh.

Tiếc rằng Hùng ngày càng coi sự hi sinh của vợ là điều hiển nhiên Hương phải làm. Trong mắt anh, Hương chỉ là cô vợ nhà quê nhếch nhác mà anh không muốn nhắc tới trong bất cứ câu chuyện nào anh kể.

Trong công việc, nhờ vào sự lẻo mép của mình, Hùng khá được lòng các sếp. Đặc biệt từ khi anh gặp Trang – cô con gái tổng giám đốc mới chuyển tới làm cùng bộ phận dự án của anh thì Hùng dường như đã bị "say nắng". Anh không chỉ mê mẩn nhan sắc của Trang mà còn say cả cái danh con rể sếp tổng.

Bỏ vợ nghèo để cưới con gái sếp, ngờ đâu ngay trong ngày ra mắt, chứng kiến vị khách quý được mời đến mà sốc lạnh tóc gáy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là Hùng tìm cách tiếp cận Trang. Thấy anh nhiệt tình, Trang cũng quý mến. Đặc biệt, mỗi khi bên cô, Hùng lại than thở chuyện gia đình rằng vợ ngoại tình, đợi con lớn chút nữa, anh sẽ ly hôn.

Mưa dầm thấm lâu, dần dần Trang bắt đầu thương cảm với Hùng. Biết Trang "sập bẫy", anh về lật luôn bài ngửa với vợ: "Tôi có người phụ nữ khác rồi. Với cô tôi không còn tình cảm. Mình ly hôn đi".

Hương kể, lúc nghe chồng nói thế cô sốc lắm, cảm giác cả thế giới sụp đổ trong tích tắc. Đau khổ, cô van xin Hùng nghĩ lại song anh lạnh lùng trợn mắt quát: "Tôi muốn bỏ cô từ lâu lắm rồi. Cô soi gương nhìn lại mình đi, dạng nhà quê bán tôm tép ngoài chợ như cô làm sao xứng đứng cạnh tôi nữa chứ. Bên tôi giờ phải là người đẹp, quan trọng hơn là người đó phải giúp tôi có tiền đồ. Nếu cô ngoan ngoãn chịu ly hôn sớm, tôi sẽ nhường lại nhà này cho cô ở mà nuôi con. Không đừng có trách là tôi vô tình".

Biết chẳng còn gì để níu kéo, Hương chấp nhận buông tay. Thời gian đầu sau khi ly hôn cô khá suy sụp, cũng may có con là chỗ dựa tinh thần nên cô sớm gượng dậy tiếp tục cuộc sống.

Còn Hùng bỏ được vợ, anh dồn hết tâm sức chinh phục con gái sếp. Được Trang đồng ý, anh lập tức chọn ngày đẹp chính thức ra mắt nhà Trang và nhờ ông bác họ đến nói chuyện người lớn.

Khác lần kết hôn với Hương, lần này có tiền Hùng chuẩn bị chu đáo mọi thứ lắm. Dù gì thì cũng là cưới con gái sếp, Hùng nghĩ anh phải làm lớn để vênh mặt với đời.

 

Ngày chính thức ra mắt gia đình "vợ tương lai", Hùng hào hứng phấn khởi, ngờ đâu vừa bước tới cửa anh sững người thấy Hương cũng có mặt ở đấy. Thấy chồng cũ, cô tỏ ra bất ngờ.

Có nằm mơ Hùng cũng không tưởng được, Hương lại là bạn thân của Trang. Họ chơi với nhau từ nhỏ, quý nhau như chị em ruột. Vào cấp 3, Trang sang Pháp du học, ở bên đó 10 năm. Về nước, Trang liên lạc lại với Hương, họ vẫn thân thiết bỏ qua mọi rào cản hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Biết Trang bị Hùng lừa dối, Hương kể đầu đuôi sự tình cho Trang nghe. Cả nhà Trang đều sốc trước sự trắng trợn, bội bạc của con rể tương lai. Họ lập tức đuổi thẳng Hùng ra khỏi cửa. Vị trí trưởng phòng anh ngồi cũng không giữ được nữa.

Hùng không ngờ đời mình lại có ngày cùng đường như thế nhưng anh hiểu đó là cái giá anh phải trả cho sự bội bạc của mình. Tiếc rằng lúc anh nhận ra thì cũng đã quá muộn.

 

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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