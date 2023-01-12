Chồng lấy cớ có việc trốn đi chơi cùng gia đình, vừa bước đến nơi chờ khảo sát, vợ choáng váng bắt gặp chồng tình tứ bên gái trẻ

Tâm sự 12/01/2023 06:29

Dù rất chịu khó chăm sóc cho bản thân mình, song, tôi cũng không tránh được việc chồng ngoại tình với bồ trẻ đẹp.

Tôi và chồng bằng tuổi nhau, mọi thứ trong hôn nhân đều diễn ra thuận lợi. Ở độ tuổi 37, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá đầy đủ, một căn nhà khá rộng, đầy đủ tiện nghi ở thành phố. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi cũng tạm hài lòng về cuộc sống của mình. Hơn tất cả, chúng tôi đã có hai nhóc con đáng yêu, trai gái đủ cả, hai con rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

Trong cuộc sống vợ chồng, mặc dù cũng có lúc hai vợ chồng mâu thuẫn, song cũng đã sớm được giải quyết, không để xảy ra xích mích, giận dỗi làm rạn nứt gia đình. Cũng có thể, hai vợ chồng tôi bằng tuổi nên cách sống, suy nghĩ cũng rất tương đồng, chín chắn hơn trước nên tất cả đều vì con cái mà bỏ qua những cái nhỏ nhặt thường ngày.

Có một điều khiến tôi băn khoăn là hai vợ chồng đã có sự khác biệt về ngoại hình, tính cách. Đang giai đoạn bước vào trung niên, tôi cảm thấy mình không còn được xuân sắc, trên mặt bắt đầu có nếp nhăn, thân hình không được thon gọn như trước, tính tình cũng không được mềm mỏng nữa do cuộc sống nhiều thứ phải lo toan, căng thẳng.

Chồng lấy cớ có việc trốn đi chơi cùng gia đình, vừa bước đến nơi chờ khảo sát, vợ choáng váng bắt gặp chồng tình tứ bên gái trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng chịu khó giữ gìn nhan sắc, luyện tập thể dục… nhưng đúng là so với chồng, tôi có phần già hơn, đó là sự thật hiển nhiên mà dù tôi không muốn cũng phải thừa nhận. Chồng tôi ở độ tuổi này phong độ, đẹp trai và hào hoa hơn hẳn lúc trước. Trước đây khi lấy tôi anh ấy gầy gò, giờ thân hình cân đối, ăn uống điều độ nên đẹp hơn lúc trước rất nhiều.

Mỗi lần đi đâu cùng chồng mà tôi cũng thấy tủi thân, mặc dù rất tin tưởng chồng, nhưng cũng canh cánh nỗi lo chồng có người bên ngoài. Hàng ngày, tôi quan tâm, yêu thương chồng để anh ấy không bận tâm tới người phụ nữ khác, nhưng những điều tôi làm dường như chỉ khiến chồng tỏ ra khó chịu, lảng tránh tình cảm của tôi…

Cách đây một tuần, tôi lên kế hoạch để gia đình cùng đi chơi vài ngày, tôi muốn chồng con đi chơi một chuyến xa xa, hưởng thụ mấy ngày nghỉ dưỡng cho thoải mái. Tôi rất muốn cả gia đình đi dịp này vì nghỉ hè vừa qua, do vướng bận công việc và con bị ốm chưa đi được nên bây giờ đi bù. Bàn với chồng thì anh ấy lấy cớ cuối năm bận việc, không đi được. Chồng đi công việc ở xa, tôi cũng buồn và đành chấp nhận không đi đâu, mấy mẹ con ở nhà.

Chồng lấy cớ có việc trốn đi chơi cùng gia đình, vừa bước đến nơi chờ khảo sát, vợ choáng váng bắt gặp chồng tình tứ bên gái trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi tôi biết được, chồng tôi lấy cớ công việc đi xa, chứ thực ra anh ấy không đi đâu cả. Khi đi khảo sát các điểm du lịch, nhà hàng ở ngoại thành để sắp tới tổ chức liên hoan tổng kết công ty cuối năm, chính mắt tôi thấy được chồng đang cầm tay, tình tứ với một người phụ nữ lạ mặt, dù nhìn ở khoảng cách xa nhưng cũng nhận ra rõ hai người họ đang cặp kè, người kia cũng khá trẻ đẹp.

Biết được chồng có bồ, tôi âm thầm nhờ người bám theo chồng tôi hàng ngày thì có đủ bằng chứng chồng tôi đi đâu, làm gì cùng bồ ở nhà hàng, khách sạn nào… Tôi rất sốc và buồn, không ngờ chồng tôi lại phản bội vợ con ngay cả khi cuộc sống gia đình đang hạnh phúc. Đã có đủ bằng chứng chồng ngoại tình, tôi phải làm gì bây giờ? Đi đánh ghen làm cho hai người họ mất mặt, hay là dứt khoát ly hôn?

Chờ đợi chồng tặng cho chiếc dây chuyền vàng đắt giá, nào ngờ anh suy sụp ôm đầu khiến tôi chao đảo

Chờ đợi chồng tặng cho chiếc dây chuyền vàng đắt giá, nào ngờ anh suy sụp ôm đầu khiến tôi chao đảo

Ngay giây phút ấy, anh ôm chặt lấy đầu rồi tiết lộ chuyện khiến tôi sốc suốt mấy ngày, chẳng lẽ tôi rơi vào hoàn cảnh ấy sao?

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