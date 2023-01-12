Mời tiểu tam đến tận nơi rồi dâng hẳn cho ả 200 triệu kèm một điều kiện 'sắt đá', vừa nghe xong, cô ta hoảng hốt mếu máo chạy mất dép

Hoa biết chuyện này do một người em trong nhà phát hiện ra và gửi ảnh cho cô xem. Ai cũng tưởng Hoa sẽ phải nổi đóa lên vì căm phẫn bởi Hoa đã vì chồng, vì cái gia đình nhà chồng quá nhiều, cuối cùng lại nhận về cái kết đắng. Thế nhưng cô bình tĩnh đến lạ thường. Thậm chí suốt 2 tuần trời sau khi phát hiện chồng có bồ nhí, Hoa vẫn cơm ngon canh ngọt hầu chồng, không một lời hạch sách, tra khảo.

Ngay từ hồi mới cưới, nhiều người đã cảnh báo Hoa về độ đào hoa, sát gái của Tuấn, thế nhưng cô bỏ ngoài tai bởi đã yêu thì phải tin. Cuộc sống vợ chồng diễn ra khá êm đềm sau nhiều năm kết hôn nhờ Hoa là người vợ khéo léo, biết nghĩ cho chồng. Ấy vậy mà sau tất cả, cuối cùng Tuấn vẫn cứ ngoại tình.

Theo như Hoa tìm hiểu thì bồ nhí của chồng tên Mai, là một cô gái trẻ mới ra trường đi làm được vài năm. Có lẽ Mai bị hấp dẫn bởi những lời nói ngon ngọt mà Tuấn nói. Hơn nữa đúng là nhìn bề ngoài, chồng cô bảnh bao, hào nhoáng, đi ô tô, trông lúc nào cũng như người lắm tiền, nhiều của.

Thực ra, Hoa lên một kế hoạch khác để đối phó với đôi tình nhân đó. Hoa cũng cay đắng lắm bởi vì theo như cô biết, Tuấn si mê cô ả kia thực sự. Chính thái độ này của chồng khiến Hoa càng quyết tâm phải thực hiện kế hoạch cho anh ta trắng mắt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, Hoa chủ động hẹn gặp Mai. Xem ra, cô tiểu tam này cũng không phải dạng vừa. Cô nàng thậm chí còn không có chút nao núng khi “bà cả” tìm gặp. Mai cũng điềm tĩnh, cứng rắn với quyết tâm: “Trong tình yêu, ai không còn được yêu thì là kẻ thứ ba”.

Hoa mời Mai đến nhà trong tuần chồng đi công tác. Cô nhẹ nhàng, thậm chí còn tỏ thái độ coi Mai… như em gái khiến bồ nhí của chồng cũng phải lấy làm khó hiểu. Sau khi Mai đến, Hoa dẫn cô vào một căn phòng. Trên giường, một người phụ nữ lớn tuổi nằm đắp chăn, gương mặt mệt mỏi, nhăn nhó. Hoa dắt tay Mai ra ngoài phòng khách, bắt đầu vào câu chuyện:

- “Chắc em ngạc nhiên lắm khi hôm nay chị mời em tới đây. Chị biết mối quan hệ của em và chồng chị. Thú thật, chị không những không giận em mà còn… mang ơn em. Chị mong em và chồng chị có thể hạnh phúc bên nhau. Em vừa nhìn thấy đấy, đó là mẹ chồng chị. Bà ốm liệt giường mấy năm nay rồi. Anh Tuấn là người coi trọng mẹ nên việc chăm sóc cho bà phải rất cẩn thận, chu toàn. Còn chuyện công ty riêng của anh ấy, chị chẳng biết đồng tiền tròn, đồng tiền méo nào của chồng. Anh ấy nhiều năm nay làm cũng chỉ đủ duy trì chứ chưa có lãi”

Ảnh minh họa: Internet

Nói tới đây, Hoa đẩy về phía Mai một chiếc phong bì dậy cộp, tiếp tục:

- “Đây là khoản tiền 200 triệu, coi như là chị cảm ơn em. Kể từ ngày lấy anh Tuấn tới giờ, chị đã nhiều lần muốn ly hôn nhưng không đành. Vì trước đây chị mang ơn anh ấy nên không dám bỏ anh ấy lúc này. Chứ thú thật, chị thực sự mệt mỏi quá. Chị muốn yên tâm đi làm, lấy tiền, nuôi con mà thôi. Chứ ở bên anh ấy chị đang phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm. Chị muốn ly hôn nhưng sợ người đời người ta chửi bới, bảo mình bỏ anh ấy lúc khó khăn, cơ hàn. Em yêu anh Tuấn như vậy, anh ấy lại là người trọng tình nghĩa, chắc chắn sẽ yêu thương và trân trọng em. Chị thật lòng mong hai người hạnh phúc bên nhau. Khoản tiền này là chị chúc phúc cho hạnh phúc của em. Mong em thay chị chăm sóc cái gia đình này để chị có thể yên tâm ly hôn”.

Ngồi phía đối diện, Mai lắp ba lắp bắp không biết phải nói sao. Cô ả bị ám ảnh bởi hình ảnh người mẹ già nằm liệt một chỗ. Mai còn tưởng bám được vào Tuấn là cuộc đời đổi sang một trang mới, ai dè lại mệt mỏi như vậy. Mai mếu máo nói với Hoa:

- “Em với anh Tuấn cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi, em cũng… không yêu thương gì anh ấy cả. Em cũng hi vọng nếu có được anh ấy thì đời em sẽ khác. Em xin lỗi chị. Em sẽ chấm dứt với anh Tuấn. Mà em cũng xin chị, mong chị tìm cách giúp em làm sao để anh ấy không liên lạc với em nữa. Em thực sự sợ lắm. Em cảm ơn chị…”

Nói rồi Mai tháo chạy khỏi ngôi nhà của Hoa. Cô ngồi đó, mỉm cười đắc thắng.

Sau 1 tuần chồng đi công tác về, Hoa chính thức hỏi chồng về chuyện bồ nhí. Cô muốn xem thái độ của chồng ra sao. Khi bị vợ bắt trúng tim đen, Tuấn chẳng những không hối lỗi mà còn khẳng khái thừa nhận:

- “Đúng, anh yêu cô ấy, anh sẽ không bỏ rơi cô ấy đâu. Nếu em có thể chấp nhận thì vợ chồng mình không ly hôn, mỗi người có một khoảng trời riêng. Còn nếu không thì ly hôn. Anh chưa bao giờ thấy mình yêu ai nhiều như yêu Mai cả”.

Hoa mỉm cười chua chát khi nghe những lời này của chồng. Cô ném lên bàn tờ đơn ly hôn đã kí sẵn, vẫn ngọt ngào:

- “Vậy em cũng không muốn ngăn cản anh nữa. Anh kí đi!”

Tuấn không nề hà, kí cái roẹt một nhát lên tờ đơn mà không biết rằng có những sự thật đau đớn phía sau. Hoa đã chuẩn bị quá kĩ cho điều này, từ tiền bạc, tài chính cô đều cất riêng để lo cho 3 mẹ con trước khi đề nghị chồng ký đơn.

Trước khi rời đi khỏi nhà, Hoa gửi vào máy chồng đoạn ghi âm lời cô nhân tình bé nhỏ thú nhận hôm đó về tình cảm với Tuấn. Tuấn nghe xong mà rụng rời chân tay. Anh rơi nước mắt nhìn vợ dắt các con rời đi, cố níu kéo nhưng Hoa không bao giờ chấp nhận gã đàn ông đã muốn giũ bỏ tất cả chỉ vì 1 cô ả vừa quen.