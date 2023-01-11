Yêu 3 ngày em đã thoải mái làm chuyện ấy, đến năm em 27 tuổi, tôi ngạc nhiên khi em còn trong trắng và sự thật khó tin trên ga giường

Tâm sự 11/01/2023 14:49

Từ ngày ấy đến nay, tôi suy nghĩ mãi tại sao điều ấy lại có thể xảy ra. Rốt cuộc bí mật phía sau người bạn gái tôi yêu là những gì?

Tôi quen em trong một lần đi sinh nhật cô bạn đồng nghiệp, em là bạn cấp 3 của đồng nghiệp tôi. Hôm đấy lúc tan cuộc, xe em hỏng, hỏi ra biết cùng đường nên tôi đưa em về, thế là quen nhau.

Chuyện trò với nhau, tôi thấy em là người khá cởi mở, vui vẻ, dễ gần, tính nết cũng rất được. Nói chuyện, hẹn hò gần 1 tháng thì yêu nhau.

Đáng ra cũng chẳng có gì, nhưng nếu không phải hôm đấy mới là ngày thứ 3 sau ngày em chính thức nhận lời yêu, em đến nhà tôi chơi và chúng tôi đã phát sinh chuyện đó.

Yêu 3 ngày em đã thoải mái làm chuyện ấy, đến năm em 27 tuổi, tôi ngạc nhiên khi em còn trong trắng và sự thật khó tin trên ga giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đó, tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt nhưng tôi cứ suy nghĩ mãi, em 27 tuổi, yêu tôi ngày thứ 3 đã làm chuyện ấy nhưng em lại còn con gái.

Tôi nghĩ mãi, liệu rằng có phải vết máu kia là giả không, rút cuộc em là người như thế nào, bỗng nhiên tôi thấy mông lung quá. Tôi yêu em thật và rất muốn xác định gắn bó với em, vì tôi cũng đã 30 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa, cũng muốn tìm một người phụ nữ để ổn định cuộc sống. Em khá hợp với tôi, từ cách suy nghĩ, chuyện trò, quan điểm sống. Phải thú thật, dù có suy nghĩ về chuyện em hơi dễ dãi nhưng tôi vẫn phải công nhận chuyện ấy của chúng tôi vô cùng hòa hợp.

Liệu rằng tôi có nên hỏi thẳng em không? Tôi nên làm gì để giải tỏa được nghi ngờ trong lòng mình bây giờ?

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Không ngờ em có thể nghĩ ra điều đó, nhìn xung quanh những điều mà em yêu cầu lại khiến tôi sởn gai ốc.

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