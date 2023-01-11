Đang vui vẻ ngày cưới, vợ cũ bỗng đến ôm chầm lấy tôi rồi cười ha hả tiết lộ bí mật động trời, nghe xong tôi rụng rời, tay chân run lẩy bẩy

Tâm sự 11/01/2023 14:24

Ngay khi câu nói ấy thốt ra, tay chân tôi rụng rời không dám tin vào điều chị ta nói. Liệu có phải chị ta cố tình phá đám hay không?

Tôi yêu một người đàn ông đã có gia đình, anh ly hôn vợ hơn 1 năm, anh có con riêng nhưng thằng bé theo mẹ. Anh kể với tôi, vợ anh là người đàn bà ghê gớm, chính chị ta ngoại tình bỏ anh, từ hồi chia tay cũng ngăn cản không cho anh gặp con, tôi nghe anh kể thì thấy rất thương anh.

 

Anh khá thành đạt, giàu có, dù mới gần 40 tuổi nhưng đã là trưởng phòng của một công lớn, thu nhập cao. Phải thú thật, lúc yêu nhau anh cũng chiều chuộng tôi nhiều, tặng quà cáp, muốn gì được nấy. Gia đình tôi ở quê, hoàn cảnh cũng khó khăn nên yêu và sống trong nhung lụa tôi cũng cảm thấy mãn nguyện, thật sự càng về sau, giữa tôi và anh, tôi cũng có đôi chút toan tính.

Một thời gian sau, tôi và anh làm đám cưới. Ngày trọng đại của chúng tôi diễn ra trong một trung tâm tiệc cưới vô cùng sang trọng với đông đảo khách mời, bạn bè. Đám cưới diễn ra được nửa chừng, tôi giật mình khi phát hiện một vị khách không mời. Chính là vợ cũ của anh, chị ta đến dắt theo cậu con trai chừng 5 tuổi. Tôi ngỡ ngàng, tôi biết chị ta vì biết facebook, ngày nào tôi cũng vào xem.

Đang vui vẻ ngày cưới, vợ cũ bỗng đến ôm chầm lấy tôi rồi cười ha hả tiết lộ bí mật động trời, nghe xong tôi rụng rời, tay chân run lẩy bẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị ta lên sân khấu, mang theo một hộp quà. Tôi nhìn sang thấy chồng tái mặt, lúc chị ta ôm hai vai tôi, người tôi như cứng lại, chị ta cười vui vẻ, rồi ghé vào tai tôi thì thầm, "chúc mừng em lấy được người đàn ông của chị".

Chị không định đến nhưng thấy em tội quá, em chắc chưa ngủ với anh ta đúng không? Em cứ cẩn thận, anh ta "mạnh bạo" lắm đây. À, mà anh ta vô sinh, cũng vì thế mà chị mới ngoại tình đấy em".

Chị ta nói đến đây, tôi gần như choáng váng. Vừa lúc đó chồng kéo chị ta ra, chị ta cười khẩy rồi đi thằng. Ở dưới mọi người ai nấy đều im bặt, không ai nói câu gì bởi biết vợ cũ của anh vừa đến.

Đêm tân hôn hôm đó, chuyện chăn gối của chúng tôi bình thường, chưa có biểu hiện gì lạ cả, nhưng còn chuyện vô sinh, tôi không biết chị ta nói thật hay đùa nữa. Tôi nên làm sao đây, có nên hỏi thẳng chồng không?

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