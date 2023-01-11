Phát hiện vợ mua thuốc lạ để uống, thỉnh thoảng lại lén lút không muốn ai biết, tôi sững sờ trước cảnh con òa khóc mà mẹ vô tâm

Nhìn vợ như vậy mà tôi lại ngạc nhiên vô cùng. Rồi thấy vợ lén uống thứ thuốc ấy, tôi gặng hỏi cho ra thì...

Tôi năm nay 27 tuổi, kết hôn cách đây gần năm, vợ tôi sinh con được gần 4 tháng, em có bầu trước, lúc chúng tôi làm đám cưới vợ đã bầu hơn 5 tháng rồi.

Vợ tôi trẻ, rất xinh, chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới. Tôi yêu vợ nhưng vì vẫn ham chơi nên em cũng thiệt thòi nhiều. Lúc lấy nhau em vẫn đang đi học, sau đó nghỉ ngang, tôi thì đi làm xa, em ở nhà với ông bà nội. Tôi cứ tưởng vợ nhàn hạ, sung sướng lắm, bởi bố mẹ tôi cũng dễ tính, hiền lành.

Vợ sinh con được 1 tháng thì tôi đi làm, cũng biết vợ vất vả nhưng không thế thì tiền đâu mà lo cho con, cũng may nội ngoại gần nhau, bà ngoại cũng thường xuyên chạy qua.

Tôi đi làm đến khi con được tháng thứ 4 thì về thăm nhà một lần. Tôi hôm đó đi nhậu nhẹt với đám bạn gần nhà về, lúc đó đã nửa đêm, tôi vừa định mở cửa vào thì thấy vợ đang lén uống thứ thuốc gì đó, định hỏi nhưng lúc đó tôi say quá nên vào ngủ luôn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy vợ cho con ăn, nhưng cô ấy pha sữa ngoài. Tôi giận quá mới hỏi vợ sao con mới 4 tháng, ngực thì căng đầy thế kia mà không cho bú, vợ bảo cô ấy ít sữa, cho con ăn thêm để con đủ no.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe vậy cũng không nói gì, nhưng suốt cả ngày hôm đó ở nhà tôi để ý thấy vợ không hề cho con ti. Tôi giận lắm, nghĩ vợ sợ hỏng ngực nọ kia, càng nghĩ càng bực bội, tôi đi làm vất vả để vợ con sống thoải mái, vậy mà cô ấy học đòi linh tinh. Tôi mắng cô ấy một hồi té tát. Lúc sau thấy vợ nước mắt đầm đìa, tôi mới thôi, rồi cô ấy thú nhận mới đi khám về, bị suy tuyến giáp phải uống thuốc nên không cho con bú được. Tôi sững sờ, láng máng nhớ lại chuyện tối qua vợ uống thứ thuốc gì đó.

Vợ nói em không muốn nói với tôi vì sợ tôi lo lắng. Tôi thấy xót xa vợ quá, nhìn cô ấy mà thấy mình vô tâm quá...

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