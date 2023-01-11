Chồng tái mặt thừa nhận kết quả xét nghiệm ADN, thú nhận tất cả là màn kịch do anh dựng lên mà tôi hoảng loạn tột cùng

Tâm sự 11/01/2023 13:35

Cứ như vậy thời gian trôi qua mau, con trai bây giờ cũng khỏe mạnh rồi, thế nhưng nhìn đi nhìn lại không có nét nào giống...

Cưới nhau hơn 1 năm nhưng vợ chồng tôi không có con. Tôi đi khám kết quả bình thường, mấy lần giục chồng thử xem nhưng anh cáu, bảo anh khỏe mạnh thế này, nhất định không phải do anh rồi. Rồi chồng lại an ủi tôi, con cái là lộc trời cho, chắc do vợ chồng tôi chưa có duyên nên vậy. Tôi nghe chồng nên cũng thôi không ép anh, dù trong lòng sốt ruột, cồn cào mong con lắm rồi.

Khoảng hơn 2 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn chưa có tin gì, thời điểm đấy tôi cũng khổ sở vô cùng vì mẹ chồng tạo áp lực, nói tôi không biết đẻ, ngày nào cũng đay nghiến. Tôi chán, nghĩ đến ly hôn suốt, có lúc tôi nói với anh, hay chia tay đi, để anh tìm hạnh phúc cho mình. Chồng gạt đi, nhất định không đồng ý còn mắng tôi cả nghĩ.

Hôm đó sinh nhật chồng, anh gọi bạn bè đến chung vui. Tôi bị ép nhiều quá nên say khướt đi nằm trước, tôi không biết tiệc tan từ khi nào, bạn bè anh về bao giờ, chỉ biết sáng tinh mơ hôm sau tỉnh dậy, thấy chồng nằm cạnh.

Chồng tái mặt thừa nhận kết quả xét nghiệm ADN, thú nhận tất cả là màn kịch do anh dựng lên mà tôi hoảng loạn tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi hơn tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu. Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc phát cuồng đền thế nào. Chồng vui lắm, anh còn bắt tôi nghỉ ở nhà chỉ để dưỡng thai, vì tôi đi làm xa, anh sợ nguy hiểm nọ kia. Mẹ chồng tôi cũng bảo vậy, mà từ hôm đó, mẹ chồng quan tâm tôi hơn hẳn.

May mắn tôi bầu bí khỏe mạnh, con phát triển tốt, cả thai kỳ không có gì bất ổn, tôi sinh thường, con trai 3 ký, đôi bên gia đình vui như có hội.

Từ lúc có con, tôi ngày đêm ôm con, thật sự niềm khao khát có con đã khiến tôi thành bà mẹ say con nhất trên đời. Cả ngày loanh quanh chỉ muốn bế con lên ôm ấp, đi đâu nửa tiếng đã thấy nhớ và muốn về ngay. Trộm vía con khỏe mạnh, bụ bẫm, lớn nhanh...

Duy chỉ có điều, con tôi không có nét nào giống chồng cả. Chính mẹ tôi cũng thắc mắc lúc bế cháu, tôi bảo chắc tại còn bé nên mới thế, mọi người cũng không nói gì thêm.

Cho đến một hôm tình cờ lên mạng, tôi xem ảnh của chồng, phát hiện ra tấm ảnh anh chụp cùng một người bạn, mà người đó ngày trước cũng từng có mặt trong buổi sinh nhật anh. Càng nhìn tôi càng thấy quen, đôi môi, cái mũi, đến cả nốt ruồi gần tai bên phải... tất cả đều giống... con trai tôi như lột. Một luồng điện chạy dọc sống lưng... chẳng có lẽ...

Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay, tôi đứng không vững. Đưa cho chồng, anh tái mặt, nước mắt lưng tròng... còn tôi khóc tưởng đến ngất đi được...

Hóa ra, bữa tiệc sinh nhật đó chỉ là kế hoạch của anh. Anh biết mình vô sinh, anh và bạn bè ép tôi uống say, rồi bạn anh thay anh làm cái chuyện anh không làm được...

Tôi gần như suy sụp hoàn toàn, tôi căm hận chồng, muốn ly hôn ngay lập tức nhưng anh cầu xin tôi, anh nói cũng chỉ vì không muốn mất tôi nên làm thế... Tôi đau đớn lắm, giờ phải làm sao đây, tự chôn giấu bí mật này, cứ thế sống cả đời hay sao...

 

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Tất nhiên là tôi chẳng thể tin điều nào đó đã xảy ra ngay tại nhà mình, Hồng mới đến ở đây vì

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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