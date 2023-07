Cưới nhau hơn 1 năm nhưng vợ chồng tôi không có con. Tôi đi khám kết quả bình thường, mấy lần giục chồng thử xem nhưng anh cáu, bảo anh khỏe mạnh thế này, nhất định không phải do anh rồi. Rồi chồng lại an ủi tôi, con cái là lộc trời cho, chắc do vợ chồng tôi chưa có duyên nên vậy. Tôi nghe chồng nên cũng thôi không ép anh, dù trong lòng sốt ruột, cồn cào mong con lắm rồi.

Khoảng hơn 2 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn chưa có tin gì, thời điểm đấy tôi cũng khổ sở vô cùng vì mẹ chồng tạo áp lực, nói tôi không biết đẻ, ngày nào cũng đay nghiến. Tôi chán, nghĩ đến ly hôn suốt, có lúc tôi nói với anh, hay chia tay đi, để anh tìm hạnh phúc cho mình. Chồng gạt đi, nhất định không đồng ý còn mắng tôi cả nghĩ.