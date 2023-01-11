Đang ngủ thì vợ nói mớ, tôi lắng tai nghe để rồi kinh hãi trước câu trả lời phũ phàng của người 'chung chăn chung gối'

Tâm sự 11/01/2023 11:56

Ngay lúc ấy, tôi phải dừng lại để nghe rõ hơn, rồi chợt nhận ra vợ buông thõng lời nói ấy mà đau đớn vô cùng.

Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có với nhau 1 cậu con trai hơn 3 tuổi, bụ bẫm, kháu khỉnh. Hai chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới, tôi là dân công trình còn vợ là giáo viên cấp 3.

Kinh tế gia đình ổn định, tôi cũng rất thương vợ, quan tâm cô ấy. Từ lúc cưới cô ấy về, tôi chưa bao giờ to tiếng, nặng lời hay cư xử lỗ mãng gì với vợ. Lúc cô ấy bầu bí, thai nghén tôi cũng giúp đỡ vợ rất nhiều, đi làm về là về nhà ngay, xăn xắn giúp vợ cơm nước, việc nhà, không bao giờ ham vui hay nhậu nhẹt gì mà bỏ vợ một mình.

Đang ngủ thì vợ nói mớ, tôi lắng tai nghe để rồi kinh hãi trước câu trả lời phũ phàng của người 'chung chăn chung gối' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của vợ chồng tôi rất êm đềm, hạnh phúc, căn nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

Công việc của tôi hay phải đi công tác, cũng có những chuyến đi kéo dài cả tuần trời. Lâu nhất là đợt vừa rồi tôi phải theo công trình mất gần 1 tháng trời. Xa vợ con tôi cũng nhớ lắm, nhưng công việc là thế cũng đành chấp nhận.

Đêm hôm trước, hai vợ chồng đang ngủ say, bỗng nhiên vợ vùng dậy hốt hoảng: "Anh ơi, chồng em về". Sau đó vợ tôi vật xuống ngủ tiếp.

Cả đêm đó tôi không ngủ nổi vì giận và ghen tuông. Tôi chắc chắn thời gian tôi đi công tác đã xảy ra chuyện gì đó, và vợ tôi cũng không còn chung thủy nữa. Tôi bị ám ảnh ghê lắm, không biết nên làm gì nữa.

 

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Tất nhiên là tôi chẳng thể tin điều nào đó đã xảy ra ngay tại nhà mình, Hồng mới đến ở đây vì

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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