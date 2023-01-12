Khi vào phòng làm việc của chồng, tôi bỗng thấy tủ tài liệu mà chồng tôi luôn nói "quan trọng" và khóa kín, thò qua khe ít lông tóc đen nhánh. Tôi mở ra và ngã ngửa ra phía sau khi từ trong tủ, một "người" phụ nữ trần trụi, gợi cảm, đổ ập vào tôi.

Thực ra những tiên đoán về giai đoạn "thoái trào" này, tôi đã đọc sách báo và được một vài chị bạn đi trước cảnh tỉnh, thế nên cá nhân không quá thất vọng. Ngược lại, tôi điềm tĩnh đón nhận và còn lên kế hoạch làm mới bản thân, thường xuyên tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Những ngọt ngào đúng nghĩa của đôi vợ chồng mới cưới, còn háo hức khám phá những điểm hấp dẫn của đối phương giữa tôi và Sang dần qua đi. Khi đó đời sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu bước vào năm thứ năm.

Sang đón nhận tất cả những cố gắng theo chiều tích cực từ vợ, trừ chuyện ái ân giữa hai người. Sang lấy cớ công việc ở cơ quan với nhiều dự án "hút" hết năng lượng của anh. Khi về tới nhà, chỉ lo việc ăn uống, vệ sinh cá nhân và chơi qua loa với lũ trẻ là anh lăn ra ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Có hôm tôi lo dỗ dành cho đứa lớn ngủ riêng, lo bình sữa cho đứa nhỏ xong xuôi, bản thân háo hức với bộ nội y màu nuy mới mua trong ngày, tủm tỉm mường tượng ra ánh mắt ngưỡng mộ chồng dành cho vợ khi cởi bỏ lớp quần áo xoàng xĩnh ban ngày. Nhưng vào tới giường, tôi chưa kịp bật đèn ngủ đã thấy chồng quay sang hướng kia ngáy như kéo gỗ từ khi nào.

"Cẩn thận chứ biểu hiện này có khi chồng mày có bồ đấy" - Huyền, cô bạn thân khi nghe tôi ấm ức kể cơ sự đã nghiêm mặt cảnh tỉnh. Thì đàn ông chưa chạm ngưỡng 40, khỏe mạnh, không bia rượu thuốc lá, không tiền sử bệnh tật, trước kia đời sống ái ân dào dạt, giờ "nguội đơ" với vợ như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân.

Có khi tháng đôi lần, chúng tôi mới "đá trên sân Hàng Chiếu" cho có lệ. Những khi đó là do tôi làm quá gay gắt, Sang không có lý do gì để từ chối nên mới miễng cưỡng đồng thuận. Nhưng phụ nữ, chuyện ái ân phải là sự tự nguyện đến từ hai phía. Nếu cứ đóng vai trò chủ động mãi, bản thân cũng dần lâm vào chán nản, thậm chí tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Một thời gian dài tình trạng giữa hai vợ chồng như vậy, tôi cũng đã chột dạ sinh nghi chồng bồ bịch. Nhưng bản thân cố công theo dõi trang cá nhân các mạng xã hội mà chồng tham gia, thấy anh cũng không có biểu hiện gì đáng ngờ. Thậm chí, Sang chỉ đăng ký tài khoản và lấy vài cái ảnh đại diện cho có, chứ dăm bữa nửa tháng mới thấy anh lướt facebook một lần. Những xu thế tương tác của người trẻ thời buổi công nghệ này, Sang thờ ơ và gần như đứng ngoài cuộc.

Chồng tôi thà yêu một cô "bơm hơi" hơn là gần gũi vợ.

Giờ giấc đi lại và làm việc của chồng, tôi cũng nắm trong lòng bàn tay vì chồng Huyền, bạn gái tôi làm cùng phòng với anh. Thành thử bản thân bị Sang đối xử hẩm hiu trên lãnh địa giường chiều như vậy đã lâu, sinh nghi cũng nhiều mà đành ấm ức không tìm ra căn nguyên vấn đề.

Tuần trước, người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp cuối tuần hỗ trợ tôi như thường lệ. Khi vào phòng làm việc của chồng, tôi bỗng thấy tủ tài liệu mà chồng tôi luôn nói "quan trọng" và khóa kín, thò qua khe ít lông tóc đen nhánh. Tôi sợ toát mồ hôi, tuy nhiên, sau một hồi tĩnh tâm, tôi đã tìm vài nơi "bí mật" và chẳng khó để tìm thấy chìa khóa tủ. Tôi mở ra và ngã ngửa ra phía sau khi từ trong tủ, một "người" phụ nữ trần trụi, gợi cảm, đổ ập vào tôi.

Tuy nhiên, người phụ nữ đó lại nhẹ bẫng - một con búp bê tình dục. Lần đầu tiên tôi được ngắm kỹ con búp bê tình dục đến thế. Dù "da thịt" khá mềm mại, thân hình gợi cảm, nóng bỏng, tuy nhiên, gương mặt đơ đơ, giả tạo. Trong tủ, tôi còn tìm thấy vài hộp bao cao su đã dùng được quá nửa.

Tôi cũng hiểu sự "bận bịu" nghiên cứu tài liệu đến tận đêm khuya của chồng. Cũng hiểu sự lạnh nhạt, thờ ơ của chồng dành cho tôi bao lâu nay. Hóa ra ẩn khúc câu chuyện nằm ở đây. Vợ gợi cảm tươi mới hằng đêm, chồng thờ ơ lãnh đạm, nhưng sau lưng lại lén lút xài búp bê tình dục.

Chưa bao giờ tôi có cảm giác đắng ngắt đến như vậy. Hóa ra giá trị và sự gợi cảm của tôi không bằng con búp bê tình dục vô tri vô giác kia. Những cố gắng để làm mới bản thân và hâm nóng tình cảm vợ chồng, giờ đây đối với tôi đều vô nghĩa. Tôi muốn lôi kẻ "tình địch" kia ra ánh sáng, đợi chồng về rồi ba mặt một lời, sau đó đơn phương xin ly hôn.

Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy nếu mình ghen tuông ầm ĩ thì mất thể diện quá, và lại vô lý nữa. Xét cho cùng, việc Sang lén vợ xài búp bê tình dục, thờ ơ đời sống gối chăn là điều không thể chấp nhận, nhưng suy nghĩ rộng ra, vẫn còn an toàn so với việc lang chạ bên ngoài. Nhiều chị em có chồng đàng hoàng nhưng vẫn lén người bạn đời, xài dụng cụ hỗ trợ để tự tìm cảm giác cơ mà.

Tôi sẽ đợi chồng về, nhưng không phải làm anh bẽ mặt và lôi con búp bê kia ra đối chứng. Tôi sẽ nói với anh cảm xúc thật của bản thân khi biết rằng phía sau vợ, anh có hành vi như vậy. Và tôi mong một cuộc đối thoại giữa hai người để có thể cứu vãn những vết rạn của cuộc hôn nhân trước khi thành trì chúng tôi gây dựng 5 năm qua đổ sụp.

Theo chị em, tôi nên bắt đầu câu chuyện thế nào đây?