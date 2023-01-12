Quá nhiều 'em gái mưa' trong một người chồng. Vâng, là thế đấy các chị ạ. Cách xử lý như thế này sẽ an toàn hơn.

Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ này không những không làm ầm lên mà còn nhẹ nhàng nhắn tin, nói chuyện với cô bồ. Tuy nhiên, kết cục sau đó khiến ai cũng phải nể phục vì độ “tỉnh và hiểm” của cô.

Là một người phụ nữ, ai cũng mong sẽ được nắm tay chồng hạnh phúc đến cuối đời. Tuy nhiên có những người lại không may mắn được hưởng niềm hạnh phúc ấy.

Phát hiện chồng ngoại tình, có người chọn cách đánh ghen làm ầm ĩ, có người lại chỉ lẳng lặng chiến tranh lạnh. Song việc giữ được bình tĩnh để đưa ra những chọn lựa sáng suốt nhất, không phải ai cũng làm được.

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"Hôm qua thấy em chồng bảo chồng mình cãi nhau với bồ, chia tay, đập điện thoại. Có nên vui mừng không nhỉ?

Sau nhiều lần nói chuyện nhắn tin, mình cho bồ của chồng xem những bằng chứng anh ta cặp với rất nhiều người, nói dối một cách bài bản để lừa các em xinh tươi, đối xử tệ bạc với vợ con. Kết quả là cô bồ đã nhận ra bộ mặt thật của chồng mình như thế nào.

Bước tiếp theo mình sẽ vẫn ép chồng mình trả hết nợ rồi sau đó sẽ li dị 1 cách đàng hoàng để anh ta biết rằng, không phải người vợ nào cũng sẽ giang tay đón họ sau những tổn thương họ đã gây ra cho chính người vợ của mình. Nói cho cùng, mình đáng được trân trọng, phải không mọi người?".

Phần lớn các ý kiến đều cho rằng, ly hôn là chuyện đơn giản, nhưng ra đi với tay trắng hay thậm chí là cùng một đống nợ của chồng thì quả là điều không nên. Tiền không phải là thứ quan trọng nhất song không có tiền, con cái chúng ta sẽ sống ra sao?

Cũng chính vì suy nghĩ đó, cách xử trí của người vợ này được rất nhiều chị em ủng hộ và tâm đắc. “Ủng hộ cách xử sự của bạn này luôn, rất văn minh mà lại hiệu quả. Người chồng bội bạc vốn phụ nữ không cần giữ, song ra đi ôm theo cục nợ của ông í thì quả không khôn ngoan chút nào” - một người chia sẻ. Có cùng quan điểm trên, rất nhiều chị em bày tỏ sự đồng tình với cách mà người vợ trong câu chuyện trên đã làm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-anh-ghen-on-ao-vo-phat-hien-chong-ngoai-tinh-lam-hanh-ong-ly-gian-nay-khien-chi-em-khen-ban-linh-het-loi-545902.html