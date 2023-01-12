Đau đớn khi thấy chồng trở về với đôi chân chống nạng, tôi òa khóc khi biết lí do phía sau

Tâm sự 12/01/2023 13:42

Chồng đột nhiên mất tích, ngày anh trở về với cơ thể không còn nguyên vẹn mà tôi nghẹn khóc biết lí do phía sau

Một năm trước, do bị vỡ kế hoạch nên tôi dính bầu. Gia đình vốn khó khăn, nuôi 2 con đã phải cố gắng, nay thêm đứa nữa, tôi sợ gánh không nổi. Thế nhưng chồng tôi vẫn quyết tâm để đẻ, anh ấy sẽ cố gắng làm chăm chỉ hơn để nuôi các con.

Khi tôi sinh con được 4 tháng thì chồng đi làm xa với một người bạn. Những tháng đầu anh gửi tiền đều về cho mẹ con tôi, nhờ có số tiền đó mà gia đình đỡ khó khăn hơn.

Thế nhưng 3 tháng nay, chồng bảo công ty nợ lương chưa trả, chắc cuối năm trả một thể. Tôi tin tất cả những lời chồng nói. Không có tiền của chồng gửi về, tôi buộc phải gửi con nhờ hàng xóm chăm sóc, còn bản thân đi làm công nhân.

Ngày hôm qua, tôi đi làm về khá muộn, lúc bước vào nhà, thấy một người đàn ông chống nạng đứng trong bếp. Khi người đàn ông đó quay mặt ra thì tôi bật khóc và lao đến ôm anh.

Đau đớn khi thấy chồng trở về với đôi chân chống nạng, tôi òa khóc khi biết lí do phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất muốn hỏi chồng tại sao lại ra nông nỗi này nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, nước mắt tuôn ra. Chồng phải dỗ dành mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được. Anh nói bị tai nạn giao thông, dập ống chân nên phải cắt bỏ phần dưới, mất 1 tháng nằm bệnh viện. Vì không muốn tôi lo lắng, đau buồn, với lại tôi phải ở nhà chăm sóc 3 con nên chồng không dám báo tin. Những người đồng nghiệp của chồng tốt lắm, họ đã giúp đỡ anh suốt thời gian nằm điều trị.

Tiền công ty hỗ trợ, anh đã dùng để chữa chân hết rồi. Tiền vé xe về là do anh em trong công ty góp vào mua cho. Bây giờ chồng chẳng có đồng nào trong người, cơ thể lại bị khuyết tật, anh cảm thấy thật vô dụng, là gánh nặng cho vợ con.

Đau đớn khi thấy chồng trở về với đôi chân chống nạng, tôi òa khóc khi biết lí do phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai vợ chồng ôm nhau khóc, các con của tôi cũng khóc theo. Tôi quay qua nói với chồng về được tới nhà là may mắn lắm rồi. Trước mắt chồng ở nhà trông con nhỏ cho đỡ tốn tiền gửi trẻ, còn vợ sẽ đi làm nuôi cả gia đình.

Đứa con gái lớn của tôi, năm nay sẽ vào đại học, con bảo sẽ không học nữa. Ở nhà đi làm công nhân để hỗ trợ với gia đình. Vợ chồng tôi không chịu, bắt con phải tiếp tục việc học, có khó khăn mấy bố mẹ cũng vượt qua.

Nói đến thế rồi mà con vẫn có tư tưởng bỏ học để đi làm. Tôi thật sự không biết có nên cho con nghỉ học không nữa?

 

Chồng bỏ đi theo bồ mấy năm, lúc trở về lại dắt theo đứa con riêng đòi ‘đoàn tụ’, nhìn thằng bé đi ra đi vào, tôi nghẹn ức với tờ giấy trên tay

Chồng bỏ đi theo bồ mấy năm, lúc trở về lại dắt theo đứa con riêng đòi ‘đoàn tụ’, nhìn thằng bé đi ra đi vào, tôi nghẹn ức với tờ giấy trên tay

3 năm dài đằng đẵng, tôi vẫn một thân một mình, chung thủy, lo báo hiếu cha mẹ. Để rồi một ngày anh trở về lại mang cho tôi điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 35 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 20 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng